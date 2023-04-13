7 интриг Лиги Европы и Лиги конференций. «Матчи жизни» для «Ювентуса», ребус для тен Хага

В Лиге Европы и Лиге конференций наступает пора четвертьфиналов. Многие болельщики начинают смотреть турниры только с решающих стадий, когда в игре остаются наиболее сильные команды. А мы расскажем вам о главных интригах второго и третьего по статусу еврокубковых соревнований.
Сможет ли Эрик тен Хаг выиграть первый международный трофей с «МЮ»?
Эрик тен Хаг
Фото: Stu Forster/Getty Images
«Манчестер Юнайтед» ассоциируется у болельщиков с матчами в Лиге чемпионов, но в последний раз побеждал в турнире в далёком 2008 году. А Лигу Европы манкунианцы выигрывали относительно недавно – в 2017-м. Тогда команда под руководством Жозе Моуринью оказалась сильнее «Аякса». «МЮ» выходил в финал 2021 года, но в серии пенальти уступил «Вильярреалу». Теперь у «красных дьяволов» появляется отличный шанс забрать трофей снова. «МЮ» — главный претендент на победу у всех букмекеров и самый крутой клуб турнира по именам. В четвертьфинале англичане сыграют с кризисной «Севильей»: задача пройти дальше вполне решаема.
Осчастливит ли Жозе Моуринью Рим во втором сезоне подряд?
«Рома» с кубком Лиги конференций
Фото: Alex Pantling/Getty Images
«Рома» под руководством португальца стала первым победителем Лиги конференций в 2022 году. Теперь Жозе ведёт команду к победе в Лиге Европы. «Рома» ещё ни разу не брала второй по статусу еврокубок, единственный раз выйдя в финал Кубка УЕФА в 1991-м, где уступила «Интеру». Моуринью и его команда осчастливили болельщиков, выиграв Лигу конференций. Интригует, как будет Рим праздновать победу в Лиге Европы, если «волки» заберут трофей.
«Севилья» идёт за седьмым трофеем?
«Севилья» с Кубком Лиги Европы
Фото: Lars Baron/Getty Images
Испанский клуб переживает худший отрезок в XXI веке. Команда занимает 13-е место в чемпионате, хотя ещё ни разу не финишировала вне топ-10 после возвращения в Примеру в 2002 году. Однако Лига Европы может стать отдушиной для «Севильи».
Андалусийцы прекрасно знают, как выигрывать этот трофей – их у испанцев уже шесть штук. Несмотря на невнятную игру и частую смену тренеров, команда уже добралась до четвертьфинала. До титула – три стадии, и кто скажет, что «Севилья» не может выиграть Лигу Европы?
«Ювентус» выиграет первый еврокубок в XXI веке?
Массимилиано Аллегри
Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images
Удивительно, но самый титулованный итальянский клуб ни разу не побеждал в европейских турнирах в XXI веке. «Юве» трижды (2003, 2015, 2017) выходил в финал Лиги чемпионов, но уступал «Милану», «Барселоне» и «Реалу» соответственно. Теперь у Макса Аллегри появился отличный шанс взять Лигу Европы. В последний раз «Ювентус» побеждал ещё в Кубке УЕФА – в 1993 году, когда обыграл дортмундскую «Боруссию». Команда Аллегри ужасно начинала сезон, потом набрала ход, но потеряла 15 очков в чемпионате по решению руководства итальянского футбола из-за скандала с финансовыми махинациями. Победа в Лиге Европы улучшит неоднозначное отношение болельщиков к главному тренеру и скрасит для тифози эмоционально тяжёлый сезон «Ювентуса». А главное – выведет в ЛЧ, без которой финансово клубу будет очень тяжело. ЛЕ сейчас – турнир жизни для «Ювентуса».
Смогут ли молодые команды удивить Европу?
Игроки «Спортинга»
Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images
«Фейеноорд», «Байер», «Спортинг» и «Юнион» не рассматриваются как основные претенденты на победу в Лиге Европы. Однако все команды объединяют молодые и прогрессивные тренеры, высокоинтенсивный футбол с уклоном в атаку и большое желание подвинуть клубы с громким именем. Наибольшие шансы на титул среди «тёмных лошадок» суперкомпьютер FiveThirtyEight отдаёт «Байеру» — 20%, чуть ниже — у «Фейеноорда» (16%).
В Лиге конференций победу одержит команда не из топ-5 лиг?
Игроки «Алкмара»
Фото: Marco Rosi/Getty Images
Уровень европейского футбола постоянно растёт, команды из средних чемпионатов становятся сильнее. Однако в последний раз клуб не из «большой пятёрки» брал еврокубок в далёком 2011 году. «Порту» одержал победу в Лиге Европы, в решающем матче обыграв «Брагу» (1:0). После этого в финале еврокубков всего шесть раз играли клубы не из топ-5, и во всех шести случаях – поражения (Лига Европы: 2013, 2014 – «Бенфика», 2015 – «Днепр», 2017 – «Аякс», 2022 – «Рейнджерс»; Лига конференций: 2022 – «Фейеноорд»).
В четвертьфинале Лиги конференций осталось пять команд, представляющих нетоповые лиги: «Гент» и «Андерлехт» — Бельгия, «Лех» — Польша, «Базель» — Швейцария и АЗ – Нидерланды. Команды имеют неплохие шансы на то, чтобы прервать гегемонию самых статусных европейских чемпионатов.
Оправдают ли статус фаворитов «Фиорентина», «Вест Хэм» и «Ницца»?
Игроки «Фиорентины»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
Обратная интрига в Лиге конференций – а смогут ли главные претенденты на победу забрать трофей? Суперкомпьютер FiveThirtyEight ставит именно эти команды в тройку фаворитов: вероятность победы «Фиорентины» — 30%, «Вест Хэма» — 23%, а «Ниццы» — 22%. Все три клуба располагают хорошим шансом добавить в свою коллекцию евротрофей. На троих у них — один международный титул («Вест Хэм» выиграл Кубок кубков в 1965 году).
- 13 апреля 2023
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