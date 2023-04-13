Родри – теневой герой «Сити». Он не случайно отказался от тату, дорогих машин и соцсетей

Матч «Сити» – «Бавария» (3:0) многие запомнят по тому, как «поплыли» гости во втором тайме. Хотя до первого гола игра проходила почти на равных. Лучший момент за первые 30 минут был у Мусиалы, который бил из отличной позиции. Однако ему забить не удалось, а через пару минут отличился Родри, и вот тогда игра уже стала с односторонним движением. Испанцу даже не потребовался голевой момент. Он просто ударил с дальней дистанции левой ноги, будучи правшой.

Родри (как и любой опорник) забивает редко, но, как правило, ему удаются не просто важные голы, а первые в матчах. Собственно говоря, у испанца три гола в этом сезоне – и каждый раз он открывал счёт. Так было ещё во встречах с «Лидсом» и «Астон Виллой». Хотя главный хайлайт связанный с этим футболистом – победный гол «Арсеналу» на 90+3-й минуте в январе прошлого года. Родри в «Сити» стал тем оружием, которое выручает в самый подходящий момент. Хотя очевидно, что его главная функция принципиально другая.

Как правило, Родри – это тот человек, который набирает больше всего точных передач в самой пасующей команде Англии. Он отвечает в команде за то, как ходит мяч. Полузащитник не просто соединяет атаку и оборону, но и контролирует темп. Чувствует, когда нужно обострять молниеносно, а когда катать мяч, выматывая соперника и успокаивая игру. Показательно, насколько плотно сидит на скамейке опорник сборной Англии Калвин Филлипс (0 матчей в основе в этом сезоне АПЛ).

Родри вообще уникален. Просто не похож на типичного футболиста. У него нет дорогих машин, нет аккаунтов в социальных сетях, нет татуировок, что позволяет ему легче сдавать кровь. Когда он только перешёл в «Сити», то Гвардиола отмечал: «У него нет тату, нет серёжек, и даже его причёска – так должен выглядеть сдерживающий полузащитник».

Если одноклубник Кайл Уолкер известен своими скандальными историями (вызывал секс-работниц во время карантина и снимал штаны в публичном месте), то испанец, выступая в Ла Лиге и АПЛ, параллельно занимался своим образованием. Футболист получил степень в области делового администрирования и управления в Кастильском университете. Невероятный факт: Родри в Испании жил в общежитии университета, уже будучи известным футболистом.

Родри Фото: из личного архива Родриго Эрнандеса

Родри Фото: из личного архива Родриго Эрнандеса

Как отмечал Sky Sports, футболиста с детства нацеливали на развитие. Например, отец хотел, чтобы сын выучил английский язык, и ещё ребёнком отправил его в США и Ирландию по программе обмена опытом. Сам же Родри в интервью Marca рассказывал:

«Я просто нормальный – ничего особенного. Мне важно в этом мире держаться обеими ногами на земле. Я всегда таким был. Это мой подход, и такую жизнь я себе хочу. Не обязательно быть экстравагантным и жить на пределе. Остаюсь счастлив в моей среде, ведь я был таким и до того, как стал публичным. Так мне комфортно и удобнее для игры в в футбол. В этом плане главное – люди, которые тебя окружают. Когда у тебя нет опыта и столько всего сваливается, то легко ошибиться. Важно быстро реагировать и иметь рядом людей, которые подскажут, что хорошо, а что плохо».