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Малком, Клаудиньо, Вендел могут покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно, а кто ещё в качестве кандидатов на выход

«Без них получится «Зенит» Пенза». Чемпион России летом останется без главных бразильцев?
Дмитрий Зимин
Малком, Клаудиньо, Вендел могут покинуть «Зенит»
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Забываем шутки про Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Ближайшее трансферное окно может запустить мини-революцию в «Зените». Мы привыкли, что клуб аккуратен на трансферном рынке: за последние годы не было ни одного массового оттока или прихода футболистов. Состав меняется постепенно, при этом эффективно. Без влияния на результат.

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Однако летом клуб из Санкт-Петербурга могут покинуть сразу несколько ключевых футболистов. Почему такое предположение? Андрей Панков рассыпал кучу инсайдов про возможную летнюю закупку действующих чемпионов. В основном в списке россияне. Ориентируясь на эту информацию, для Metaratings выступил агент Вадим Шпинёв, у которого клиенты в разных клубах. И рассказал, почему такой вписок вообще возник.

Вадим Шпинёв
Вадим Шпинёв
футбольный агент

«Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятёрка ведущих бразильских игроков, и без них получится «Зенит» Пенза. Бразильцы там определяют вообще всё, класс этих футболистов определяет уровень мастерства. Они и Самошникова хотят выкупать, Караваева продлили, может быть, футбол изобретут другого вида и будут играть 22 на 22?»

Но теперь давайте пройдёмся по каждому: кто же действительно близок к уходу из «Зенита»?

Малком хочет в еврокубки, на Клаудиньо и Вендела есть спрос

Первая история – Малком. Он ушёл бы уже зимой, но «ПСЖ» не смог прислать нормальное предложение. Теперь на фоне слухов об уходе Месси, Неймара и Мбаппе о зенитовском бразильце наверняка вспоминают всё чаще. Форму весной он не потерял. И всё так же эффективен. Амбиции уехать подкрепляются интервью, которые он даёт во время краткосрочных поездок в Европу. В перерыве на матчи сборных, например, посетил Париж. Символично.

«У меня хороший сезон. Мои показатели очень достойны, и теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, где команды играют в еврокубках. Сейчас важно стать чемпионом с «Зенитом», а там посмотрим, что будет», – сказал Малком Relevo.

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То есть Малком через европейское медиа заявил: я на рынке и доступен. Просто пришлите в «Зенит» нормальное предложение, и я буду ваш. Повторимся, к подобному он тяготел ещё зимой. Но уважение, что не расслабился из-за срыва с «ПСЖ», а заиграл даже ярче. И теперь точно дотащит Петербург до второй звезды.

Второй кандидат – Клаудиньо. Зимой он укатил в отпуск в Бразилию, поучаствовал в разных стримах и признался в любви чуть ли не ко всем клубам страны. Это тут же вызывало слухи, что вот-вот полузащитник вернётся на родину. Но, естественно, никто не был готов платить за него реальные деньги. По крайней мере, такие, что хочет получить «Зенит». Так что пришлось возвращаться в Россию.

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В ноябре Клаудиньо говорил «Чемпионату», что летом у него были предложения из разных клубов.

«Да, были предложения и из европейских чемпионатов, и из Бразилии. Не буду называть клубы, это не очень корректно. Но я изначально был настроен отработать до конца контракт с «Зенитом», а потому, когда клуб предложил нам с Малкомом и Венделом продлить соглашения, мы быстро приняли это решение, потому что нам здесь хорошо и мы очень хотим помочь «Зениту» получить вторую звезду на эмблему», – сказал он.

Два важных тезиса: предложения были и наверняка есть, а главная цель – вторая звезда, которая скоро будет. Да, в этом сезоне у Клаудиньо не лучшая статистика, но при этом интерес извне сохраняется. В том числе от клубов, которые готовы платить – настойчиво говорят, например, про «Марсель». Однако даже агент игрока повторяет: сначала вторая звезда для сине-бело-голубых, потом всё остальное.

Вендел и Клаудиньо

Вендел и Клаудиньо

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У Вендела похожая история. Сейчас он в космической форме, что показал матч с «Локо». Но, как и у двух остальных бразильцев, у него контракт до 2027 года. Ситуация аналогичная – он не скрывает, что предложения есть. И в каждое из трансферных окон его представители общаются с разными клубами. Не было главного – официального оффера в «Зенит». И если он поступит, футболист точно будет не против поиграть на более высоком уровне.

Интересно, что Малком, Клаудиньо и Вендел – в топ-4 самых дорогих футболистов «Зенита» по версии Transfermarkt. Их общая трансферная стоимость – € 67 млн. И дешевле Питер точно не продаст. Потенциально очень неплохой заработок в период изоляции российского футбола.

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А что с остальными бразильцами? Летом в клубе окажется ещё один

У Дугласа Сантоса более понятная история – он, похоже, уже наигрался в Европе. Ведь в разные годы выступал за «Гранаду», «Удинезе», «Гамбург». Но без особых успехов. А в Петербурге стал лидером, капитаном и чувствует себя здесь комфортно. Поэтому вероятность его ухода невысока. Плюс вряд ли будет серьёзный спрос от более солидных команд, выступающих в еврокубках.

Дуглас Сантос

Дуглас Сантос

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роберт Ренан тоже вряд ли покинет Петербург после трёх с небольшим месяцев в команде. Да, была разная информация об интересе к нему от топов, но ни одна из сторон её не подтвердила. А «Зенит» – неплохая площадка, чтобы набраться опыта игры на ином уровне и адаптироваться к жизни в другой стране. И уже в зимнее ТО можно рассмотреть разные варианты.

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Родригао понимает, что уже достиг пика. Парню 27 лет, но едва ли в ближайшие годы он уедет из России. В недавнем интервью защитник прямо сказал, что не хочет останавливаться на одном трофее с нынешней командой. И даже рассмотрел бы вопрос с получением российского паспорта. Так что на ближайшие годы он с «Зенитом».

У Густаво Мантуана два варианта: либо клуб его выкупает у «Коринтианса» и футболист получает гражданство РФ, либо возвращается обратно в Бразилию. Но там сложная история с совместными правами на игрока. Так что ясность наверняка появится ближе к лету.

Густаво Мантуан

Густаво Мантуан

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Плюс не забываем, что в июне-июле в Петербург должен приехать полузащитник Ду Кейрос. Поэтому, даже если три-четыре бразильца летом покинут команду, их всё равно останется достаточно.

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