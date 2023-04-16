5 игроков «Ростова», которым пора на повышение. Некоторых зовут в «Зенит»

«Ростов» идёт на втором месте в чемпионате России. Команда Валерия Карпина преследует «Зенит» и сыграет с ним уже в это воскресенье. Вряд ли ростовчанам удастся отыграть отрыв в девять очков до конца сезона, однако если они закончат чемпионат на втором месте, то это будет для них великолепным результатом. Во многом прогресс «Ростова» связан с несколькими футболистами, которым пора сделать шаг вперёд – перейти в команду более высокого уровня. Рассказываем о пяти игроках, которые могут потенциально пригодиться российским топ-клубам.

Максим Осипенко, «Ростов» → «Краснодар» / ЦСКА / «Зенит»

После перехода из «Тамбова» в «Ростов» в 2020 году защитник проделал феноменальный прогресс в своей карьере. Осипенко стал лидером обороны ростовчан, получил вызов в сборную России, а в этом сезоне приносит команде победы благодаря голам с пенальти (шесть мячей в 29 играх). За три года 28-летний центральный защитник сыграл 98 матчей за «Ростов» и восемь – за национальную команду. Сейчас «Зенит» интересуется Осипенко, и ростовчане готовы его продать. Но, кажется, Максиму не гарантировано место в старте у Сергея Семака: он будет конкурировать с Робертом Ренаном, Нуралы Алипом, Родригао и Дмитрием Чистяковым.

С мячом Максим Осипенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Очевидно, усиление центра обороны требуется «Краснодару» и ЦСКА. Этим командам Максим Осипенко будет нужнее. У «Краснодара» есть Кайо, Хуниор Алонсо, Егор Сорокин и Вячеслав Литвинов. Из них только парагвайца можно назвать надёжным: Кайо часто «привозит», а российские защитники не имеют регулярной игровой практики. Что касается ЦСКА, то там в защите много молодых – Илья Агапов (22), Игорь Дивеев (23), Вадим Карпов (20), Матвей Лукин (18). В случае трансфера Осипенко может составить пару центральных защитников с Виллианом Рошей. Дивеев может уйти, а его высокая травматичность не позволяет постоянно играть в составе в последнее время.

Александр Сильянов, «Ростов» → «Краснодар» / ЦСКА / «Локомотив»

22-летний защитник принадлежит «Локомотиву» и выступает за «Ростов» на правах аренды, поэтому, вероятнее всего, он вернётся в московский клуб. С января 2022 года Сильянов сыграл 41 матч за «Ростов», забил два гола и сделал три результативные передачи. За основной состав «Локо» защитник провёл 14 игр.

Александр Сильянов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Зенит» рассматривает вариант с подписанием Сильянова летом, но агент игрока назвал информацию «очередными слухами». Как и Осипенко, Александр пригодился бы «Краснодару» и ЦСКА, воспитанником которого он является. Правда, в отличие от своего партнёра по команде, Сильянов сильно младше.

Даниил Уткин, «Ростов» → «Локомотив»

Во многих топ-клубах РПЛ есть большое количество исполнителей в центре полузащиты, но не в «Локомотиве». Такой игрок, как Уткин, однозначно пригодился бы железнодорожникам. Даниил может сыграть как под нападающим, так и в опорной зоне. Лучше всего у Уткина получается впереди: в этом сезоне он сделал 10 ассистов и забил три гола. У хавбека работает связка с Николаем Комличенко. Не исключено, что у него получилось бы сыграться с Артёмом Дзюбой, который по стилю схож с нападающим «Ростова».

Данил Глебов, «Ростов» → «Зенит» / «Динамо» / «Краснодар»

23-летний опорник – воспитанник «Локомотива» и капитан «Ростова». Глебов сыграл 122 матча за команду Валерия Карпина, но дебютировал в РПЛ за «Анжи». Будучи игроком «Ростова», полузащитник впервые вызвался в сборную России, а в товарищеской игре с Таджикистаном появился на поле с капитанской повязкой. Несмотря на то что Глебову всего 23 года, его можно назвать опытным игроком. Он лидер по сыгранному времени в этом сезоне в «Ростове» среди полевых футболистов. В случае ухода легионеров из «Зенита» Данил мог бы пригодиться Сергею Семаку и закрыть место Вильмара Барриоса.

Данил Глебов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Что касается «Динамо», там на его позиции действуют Даниил Фомин, Матиас Норманн и Александр Кутицкий. Расположение в одной схеме Фомина и Глебова возможно, если кто-то из них будет играть ближе к атаке. Норманн пока не выглядит тем, каким был в «Ростове», а Кутицкий слишком молод. В «Краснодаре» Глебов мог бы занять позицию опорника: с большой долей вероятности он выиграл бы конкуренцию у Кевина Ленини и Александра Черникова.

Николай Комличенко, «Ростов» → «Краснодар» / ЦСКА

В «Краснодаре» и ЦСКА нет центрфорварда плана Николая Комличенко. Кроме того, в этих командах есть всего по одному забивному нападающему – Джон Кордоба (14 голов в этом сезоне) и Фёдор Чалов (16). Комличенко – воспитанник «Краснодара» и мог бы пригодиться клубу для обоймы. Он был бы вторым центрфорвардом «быков».

Что касается ЦСКА, то там нападающий заменил бы Антона Заболотного, который не может выиграть конкуренцию за попадание в старт – в этом сезоне у него всего два гола в 24 матчах этого сезона во всех турнирах.