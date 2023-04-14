«Ювентус» чудом выиграл, потеряв вратаря. Волшебный двойной сейв сменщика Щенсного!

Для «Ювентуса» Лига Европы – скорее всего, последний шанс зацепиться за Лигу чемпионов на будущий сезон. Команда Массимилиано Аллегри должна выиграть этот турнир. В первом четвертьфинале со «Спортингом» туринцы вымучили дома минимальную победу.

С первых минут игра была очень интенсивной и быстрой, соответствующей плей-офф еврокубка. «Спортинг» приехал играть в смелый футбол – атака на атаку. Португальцы пытались контролировать мяч на половине поля соперника, прессинговать туринцев. Интересно, что друг на друга наложились одинаковые тактические схемы 3-4-2-1, и это обещало много интересных индивидуальных дуэлей. У «Спортинга» в верхней тройке действовали молодые, резкие форварды, причём на острие вообще вышел 18-летний Шермити, который забил пока всего два гола в чемпионате Португалии.

«Ювентус», в свою очередь, играл с Миликом в нападении. Влахович сидел на скамейке в компании Погба, восстановившегося от новой травмы (француз сыграл всего полчаса за сезон!). Самым опасным оружием команды Аллегри в атаке стало взаимодействие инсайдов Ди Марии и Кьезы. Аргентинец вырезал шикарные передачи на итальянца, например, на исходе четверти часа игры, когда лиссабонских «львов» спас от гола только сейв Адана. Вообще, Кьеза был невероятно заряжен. Летел к воротам «Спортинга» как сумасшедший при любой возможности.

Тем не менее до перерыва на гол, скорее, наиграла команда Рубена Аморима. Об этом свидетельствует и статистика ударов – 4:6 (в створ – 1:3). «Спортингу» потребовалось полчаса, чтобы создать свой лучший момент: левый вингбек Нуну Сантуш атаковал ворота Щенсного, и мяч остановил только занявший место в створе защитник. Между тем сам Щенсны не доиграл даже до конца тайма. Голкипер нехорошо себя почувствовал, схватился за грудь – Аллегри пришлось менять его на Перина.

После начала второго тайма лиссабонские «львы» быстро включили в работу запасного вратаря «старой синьоры». В эти минуты «Спортинг» был просто лучше «Ювентуса» как команда. Гости атаковали, нагружали опорную зону хозяев – Рабьо и Локателли вынуждены были разрываться между игроками команды Аморима. Удивляла статистика угловых на тот момент – 6:0 в пользу португальцев! Аллегри показывал жестами своим футболистам, что нужно успокоить игру. Только на исходе часа матча «Ювентус» заиграл мускулами.

Нападающих Шермити и Милика убрали с поля почти одновременно. Молодой португалец так и не пробил ни разу, несмотря на всю свою активность, а поляк лишь однажды и неточно. У «Ювентуса» появился Влахович и вскоре поучаствовал в голе. На 73-й минуте Кьеза создал момент своим проходом, потом мяч вернулся в штрафную, и голкипер «Спортинга» Адан ошибся на выходе. Влахович бил головой – мяч остановил животом Коатес. Однако Гатти преуспел на добивании. Это вообще первый гол центрального защитника за туринскую команду.

При счёте 1:0 «Ювентус» закрылся и сделал всё, чтобы максимально затруднить «Спортингу» продвижение мяча. Минут за десять до финального свистка вышел Погба, причём на позицию левого хавбека. Схема туринцев напоминала уже то ли 4-4-2, то ли 4-5-1. Да и не имели никакого значения цифры, ведь хозяева всей командой сели глубоко к собственной штрафной. Но в компенсированное время португальцы забили бы, если бы Перин не совершил настоящее чудо – двойной сейв! Конечно, голкиперу повезло, что на добивании попали в него, однако сменщик Щенсного всё равно настоящий герой этой игры.

«Спортинг» уступил, намного превзойдя «Ювентус» по ударам (15:9, в створ – 6:3).