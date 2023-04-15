ЦСКА — неудобный соперник для Гончаренко. У тренера ужасная статистика в играх с армейцами

В 23-м туре РПЛ выделяется матч в Екатеринбурге — Виктора Гончаренко ждёт встреча с бывшим клубом. С 2016 по 2021 год белорус был главным тренером ЦСКА, а сейчас работает с «Уралом». Это будет седьмая игра команды Гончаренко с армейцами, и пока статистика на стороне московского клуба.

«Кубань»

Первая встреча Гончаренко с ЦСКА состоялась в апреле 2014 года. Тогда «Кубань» шла в середине таблицы, а москвичи располагались на третьей строчке. Клуб из Краснодарского края «сгорел» со счётом 0:4. Команду Гончаренко сгубило удаление защитника Романа Бугаева. На 44-й минуте он оставил хозяев в меньшинстве — судья Виталий Мешков показал красную карточку за фол последней надежды. После этого армейцы отгрузили ещё три гола и добились победы с комфортным счётом. Отличился даже нападающий Константин Базелюк, который за свою карьеру забил всего четыре мяча в составе ЦСКА.

Гончаренко дважды проиграл ЦСКА в статусе тренера «Кубани» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Следующая игра с ЦСКА сложилась для команды Гончаренко ещё хуже. На этот раз команды встретились в Москве, и армейцы уничтожили соперника — 6:0. Четыре из шести мячей влетели в ворота «Кубани» в последние 20 минут встречи. Гости избежали удалений и пенальти, но защитник Игорь Армаш отметился автоголом. У ЦСКА феерили легионеры — Ахмед Муса и Сейду Думбия забили по два мяча. Любопытно, что на тот момент (а это был 10-й тур) ЦСКА занимал второе место, а «Кубань» — четвёртое.

«Уфа»

Через два года Гончаренко снова приехал в Москву на матч с ЦСКА, но уже с «Уфой». На матч команда Леонида Слуцкого вышла без номинальных нападающих, а на позиции «ложной девятки» играл Алексей Ионов. При этом два чистых форварда — Карлос Страндберг и Ласина Траоре — остались в запасе. Единственный гол армейцы оформили после стандарта благодаря Василию Березуцкому, который замкнул навес Зорана Тошича. Команда Гончаренко проиграла с минимальным счётом, но снова завершила матч без забитых мячей.

«Краснодар»

Октябрь 2021-го, первая встреча Гончаренко с ЦСКА после ухода из армейского клуба. Белорусский тренер привёз в Москву «Краснодар» и снова проиграл. В отличие от предыдущих матчей, команда Гончаренко забила. До перерыва сработала шведская связка «Краснодара» Маркус Берг — Виктор Классон. Впрочем, гости лидировали в счёте только шесть минут. Чидера Эджуке восстановил паритет, а после перерыва Фёдор Чалов и Марио Фернандес добили гостей. До этого Гончаренко проигрывал Слуцкому, а осенью 2021 года его «прибил» Ивица Олич.

Виктор Гончаренко даёт установку игрокам «Краснодара» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Урал»

В этом сезоне Гончаренко работает с «Уралом», и команда под его руководством уже дважды играла с ЦСКА, но пока в Кубке России. На групповой стадии соперники обменялись победами. В Москве белорус по традиции проиграл — его команде не хватило всего нескольких секунд, чтобы сыграть вничью. Александр Юшин ответил на гол Виллиана Роши, но Милан Гаич приговорил «Урал» в добавленное время.

В ноябре 2022-го команды встретились в морозном Екатеринбурге. Команды не порадовали болельщиков голами в основное время, а в серии пенальти удачливее оказались хозяева. Интересно, что местные болельщики забыли регламент и по окончании основного времени потянулись к выходу. Благодаря этой победе «Урал» опередил ЦСКА и занял первое место в группе.

Играют «Урал» и ЦСКА Фото: Vk.com/PFC_CSKA

Таким образом, в шести матчах с ЦСКА команды Гончаренко одержали одну победу при пяти поражениях. При этом московский клуб ни разу не проигрывал белорусскому тренеру в основное время. В четырёх матчах из шести команды Гончаренко ни разу не забивали ЦСКА. А общая разность мячей выглядит очень печальной для бывшего тренера армейцев — 2:16. И самое главное, что Гончаренко пока ещё ни разу не обыгрывал ЦСКА в РПЛ.