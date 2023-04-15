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Спорт программа на сегодня, 15 апреля 2023 года: футбол, шахматы, теннис, баскетбол — где смотреть, расписание матчей

Что смотреть сегодня: 10 спортивных событий субботы
«Чемпионат»
Спорт на сегодня
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Полный распорядок дня: яркие футбольные матчи, драма в борьбе за шахматную корону, решающие стадии в баскетболе и волейболе!

Время в материале указано по Москве. Программа коротко:

ВремяСобытие
11:30«Балтика» — «Енисей», Первая лига, 27-й тур
12:00Непомнящий – Лижэнь, пятая партия
14:30Рублёв – Фритц, «Мастерс» в Монте-Карло, 1/2 финала
17:00«Челси» — «Брайтон», АПЛ, 31-й тур
18:00«Динамо М» – «Зенит СПб», Суперлига, плей-офф, 1/2 финала
19:00«Торпедо» – «Спартак», РПЛ, 23-й тур
19:00ЦСКА – «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/2 финала
21:45«Интер» — «Монца», Серия А, 30-й тур
22:30«Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс», НБА, плей-ин

⚽️ 11:30: встреча лидеров Первой лиги

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур
15 апреля 2023, суббота. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

День начинается не с кофе, а с Лучшей лиги мира. Лидер принимает третью команду, но обе команды в последних турах буксуют. «Балтика» хотя и продолжает идти с одним поражением, которое случилось аж в 1-м туре, но два последних матча отыграла по нулям. «Енисей» не проигрывает уже шесть туров, правда, после три матча – ничьи. Красноярский клуб может подвинуть «Рубин» со второй позиции и выйти в РПЛ напрямую – уже неплохая мотивация.

Матч первого круга был очень бодрым — 3:2

Матч первого круга был очень бодрым — 3:2

Фото: ФК «Балтика»

12:00: Ян Непомнящий выйдет на пятую партию матча за шахматную корону

В четвёртой партии Ян Непомнящий допустил ошибку, приведшую к разгрому. Но отчаиваться рано: впереди десять партий! А уж нам просто можно радоваться, что борьба за шахматную корону становится такой драматичной.

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🎾 14:30: наш теннисист в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Монте-Карло. 1/2 финала
15 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Тейлор Фритц
10
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

На пути к финалу турнира в Монте-Карло у Рублёва американец Фритц, который в 1/4 сотворил небольшую сенсацию – выбил Стефаноса Циципаса. В общем, у этого «Мастерса» точно будет новый чемпион. Вылетели Новак Джокович (побеждал в 2013 и 2015 годах), Стэн Вавринка (2014), а Фабио Фоньини и Рафаэль Надаль турнир пропустили. Ждём, что именно Рублёв обновит список.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Getty Images

⚽️ 16:30: Гончаренко против бывшего клуба

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урал», который попал в шторм поражений (три тура подряд), против набравших ход армейцев. Последние четыре тура ЦСКА побеждает, причём под ноль: общий счёт – 10:0. Однако Виктор Гончаренко против бывшего клуба – это дополнительная мотивация. Да и в Екатеринбурге всё-таки родные стены.

В 1-м туре РПЛ ЦСКА обыграл «Урал» — 2:0

В 1-м туре РПЛ ЦСКА обыграл «Урал» — 2:0

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: «Челси» попробует (опять, снова, ещё раз) преодолеть кризис

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
15 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Суббота в чемпионате Англии не особенно богата на вывески. В 14:30 серьёзное противостояние «Астон Виллы», набравшей ход при Унаи Эмери, и «Ньюкасла». Впрочем, самый непредсказуемый матч пройдёт в Лондоне. «Челси» пока не оправился от… сложно даже сказать, от чего «Челси» нужно оправиться. Именно этот ребус придётся решать Фрэнку Лэмпарду. В матче с «Реалом» команда точно не выглядела преобразившейся. Но есть и хорошие новости: «Стэмфорд Бридж» точно поддержит свою легенду. Проблема в том, что «Брайтон» заряжен выйти в еврокубки – и даже место в Лиге Европы можно выгрызть.

В матче первого круга «Брайтон» унизил «Челси» — 4:1

В матче первого круга «Брайтон» унизил «Челси» — 4:1

Фото: Getty Images

🏐 18:00: полуфинал в волейбольной Суперлиге

Пари Суперлига - плей-офф (м). 1/2 финала. 1-й матч
15 апреля 2023, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Волейбольный сезон выходит на финишную прямую. И в субботу первая пара полуфиналистов берёт старт: московское «Динамо» и питерский «Зенит» были соседями по таблице регулярки – второе и третье места соответственно. Правда, «Динамо» выглядит очевидным фаворитом.

Первый матч противостояния — дома у «Динамо»

Первый матч противостояния — дома у «Динамо»

Фото: МВК «Динамо»

⚽️ 19:00: «Торпедо» хочет сенсацию

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет времени объяснять, нужно выигрывать» – примерно такая схема у нового главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета. Автозаводцы пока остаются на дне таблицы, но победа над «Факелом» была важной во всех положениях. Сломали конкурента и поверили в себя. А вот прихлопнуть «Спартак» – это будет настоящей перезагрузкой. Тем более красно-белые в турбулентности: три матча без побед.

Дома «Спартак» обыграл «Торпедо» всего в один гол

Дома «Спартак» обыграл «Торпедо» всего в один гол

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏀 19:00: полуфинал в Единой лиге

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Очередное противостояние московского ЦСКА и краснодарского «Локомотива». Армейский клуб – безусловный фаворит, тем более на домашнем паркете. Единственный раз в этом сезоне дома ЦСКА проиграл «Зениту». Однако в полуфинале может случиться всякое: «Локомотив» в хорошей форме, стадию 1/4 преодолели уверенно.

26 марта ЦСКА и «Локо» играли в Москве, без вариантов для гостей: 94:74

26 марта ЦСКА и «Локо» играли в Москве, без вариантов для гостей: 94:74

Фото: БК «Локомотив»

⚽️ 21:45: спектакль в Милане, куда приедет «Монца»

Италия - Серия А. 30-й тур
15 апреля 2023, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Монца
Монца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Задиристая «Монца» похорошела при молодом тренере Раффаэле Палладино. Набранные 35 очков практически гарантируют новичку Серии А сохранение прописки, но игры с топами – особое дело. Владелец клуба Сильвио Берлускони умеет мотивировать. Так что «Монца» уже попила крови у «Ювентуса» (дважды обыграли), а с тем же «Интером» дома сыграли – 2:2. Самому «Интеру», чтобы подняться в зону ЛЧ, нужно подвинуть «Милан».

«Монца» точно легко не сдастся

«Монца» точно легко не сдастся

Фото: Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images

🏀 22:30: рубилово прошлых финалистов НБА

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
15 апреля 2023, суббота. 22:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Джейсон Тейтум – не MVP регулярки, но он наверняка оставил силы на плей-офф. «Бостон» примет задиристых «ястребов» Янга и Мюррея. Финалисты НБА 2022 года готовы как минимум повторить прошлогоднее достижение. Возможно, 18-й титул не за горами на этот раз?

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