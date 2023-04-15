Что смотреть сегодня: 10 спортивных событий субботы

Полный распорядок дня: яркие футбольные матчи, драма в борьбе за шахматную корону, решающие стадии в баскетболе и волейболе!

Время в материале указано по Москве. Программа коротко:

Время Событие 11:30 «Балтика» — «Енисей», Первая лига, 27-й тур 12:00 Непомнящий – Лижэнь, пятая партия 14:30 Рублёв – Фритц, «Мастерс» в Монте-Карло, 1/2 финала 17:00 «Челси» — «Брайтон», АПЛ, 31-й тур 18:00 «Динамо М» – «Зенит СПб», Суперлига, плей-офф, 1/2 финала 19:00 «Торпедо» – «Спартак», РПЛ, 23-й тур 19:00 ЦСКА – «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/2 финала 21:45 «Интер» — «Монца», Серия А, 30-й тур 22:30 «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс», НБА, плей-ин

⚽️ 11:30: встреча лидеров Первой лиги

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур 15 апреля 2023, суббота. 11:30 МСК Енисей Красноярск Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

День начинается не с кофе, а с Лучшей лиги мира. Лидер принимает третью команду, но обе команды в последних турах буксуют. «Балтика» хотя и продолжает идти с одним поражением, которое случилось аж в 1-м туре, но два последних матча отыграла по нулям. «Енисей» не проигрывает уже шесть туров, правда, после три матча – ничьи. Красноярский клуб может подвинуть «Рубин» со второй позиции и выйти в РПЛ напрямую – уже неплохая мотивация.

Матч первого круга был очень бодрым — 3:2 Фото: ФК «Балтика»

12:00: Ян Непомнящий выйдет на пятую партию матча за шахматную корону

В четвёртой партии Ян Непомнящий допустил ошибку, приведшую к разгрому. Но отчаиваться рано: впереди десять партий! А уж нам просто можно радоваться, что борьба за шахматную корону становится такой драматичной.

🎾 14:30: наш теннисист в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

На пути к финалу турнира в Монте-Карло у Рублёва американец Фритц, который в 1/4 сотворил небольшую сенсацию – выбил Стефаноса Циципаса. В общем, у этого «Мастерса» точно будет новый чемпион. Вылетели Новак Джокович (побеждал в 2013 и 2015 годах), Стэн Вавринка (2014), а Фабио Фоньини и Рафаэль Надаль турнир пропустили. Ждём, что именно Рублёв обновит список.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

⚽️ 16:30: Гончаренко против бывшего клуба

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Урал Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Урал», который попал в шторм поражений (три тура подряд), против набравших ход армейцев. Последние четыре тура ЦСКА побеждает, причём под ноль: общий счёт – 10:0. Однако Виктор Гончаренко против бывшего клуба – это дополнительная мотивация. Да и в Екатеринбурге всё-таки родные стены.

В 1-м туре РПЛ ЦСКА обыграл «Урал» — 2:0 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: «Челси» попробует (опять, снова, ещё раз) преодолеть кризис

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 15 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК Челси Лондон Не начался Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Кто победит в основное время? П1 X П2

Суббота в чемпионате Англии не особенно богата на вывески. В 14:30 серьёзное противостояние «Астон Виллы», набравшей ход при Унаи Эмери, и «Ньюкасла». Впрочем, самый непредсказуемый матч пройдёт в Лондоне. «Челси» пока не оправился от… сложно даже сказать, от чего «Челси» нужно оправиться. Именно этот ребус придётся решать Фрэнку Лэмпарду. В матче с «Реалом» команда точно не выглядела преобразившейся. Но есть и хорошие новости: «Стэмфорд Бридж» точно поддержит свою легенду. Проблема в том, что «Брайтон» заряжен выйти в еврокубки – и даже место в Лиге Европы можно выгрызть.

В матче первого круга «Брайтон» унизил «Челси» — 4:1 Фото: Getty Images

🏐 18:00: полуфинал в волейбольной Суперлиге

Волейбольный сезон выходит на финишную прямую. И в субботу первая пара полуфиналистов берёт старт: московское «Динамо» и питерский «Зенит» были соседями по таблице регулярки – второе и третье места соответственно. Правда, «Динамо» выглядит очевидным фаворитом.

Первый матч противостояния — дома у «Динамо» Фото: МВК «Динамо»

⚽️ 19:00: «Торпедо» хочет сенсацию

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Торпедо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нет времени объяснять, нужно выигрывать» – примерно такая схема у нового главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета. Автозаводцы пока остаются на дне таблицы, но победа над «Факелом» была важной во всех положениях. Сломали конкурента и поверили в себя. А вот прихлопнуть «Спартак» – это будет настоящей перезагрузкой. Тем более красно-белые в турбулентности: три матча без побед.

Дома «Спартак» обыграл «Торпедо» всего в один гол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏀 19:00: полуфинал в Единой лиге

Очередное противостояние московского ЦСКА и краснодарского «Локомотива». Армейский клуб – безусловный фаворит, тем более на домашнем паркете. Единственный раз в этом сезоне дома ЦСКА проиграл «Зениту». Однако в полуфинале может случиться всякое: «Локомотив» в хорошей форме, стадию 1/4 преодолели уверенно.

26 марта ЦСКА и «Локо» играли в Москве, без вариантов для гостей: 94:74 Фото: БК «Локомотив»

⚽️ 21:45: спектакль в Милане, куда приедет «Монца»

Италия - Серия А. 30-й тур 15 апреля 2023, суббота. 21:45 МСК Интер М Милан Не начался Монца Монца Кто победит в основное время? П1 X П2

Задиристая «Монца» похорошела при молодом тренере Раффаэле Палладино. Набранные 35 очков практически гарантируют новичку Серии А сохранение прописки, но игры с топами – особое дело. Владелец клуба Сильвио Берлускони умеет мотивировать. Так что «Монца» уже попила крови у «Ювентуса» (дважды обыграли), а с тем же «Интером» дома сыграли – 2:2. Самому «Интеру», чтобы подняться в зону ЛЧ, нужно подвинуть «Милан».

«Монца» точно легко не сдастся Фото: Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images

🏀 22:30: рубилово прошлых финалистов НБА

Джейсон Тейтум – не MVP регулярки, но он наверняка оставил силы на плей-офф. «Бостон» примет задиристых «ястребов» Янга и Мюррея. Финалисты НБА 2022 года готовы как минимум повторить прошлогоднее достижение. Возможно, 18-й титул не за горами на этот раз?