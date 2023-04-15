Что смотреть сегодня: 10 спортивных событий субботы

Время в материале указано по Москве. Программа коротко:
|Время
|Событие
|11:30
|«Балтика» — «Енисей», Первая лига, 27-й тур
|12:00
|Непомнящий – Лижэнь, пятая партия
|14:30
|Рублёв – Фритц, «Мастерс» в Монте-Карло, 1/2 финала
|17:00
|«Челси» — «Брайтон», АПЛ, 31-й тур
|18:00
|«Динамо М» – «Зенит СПб», Суперлига, плей-офф, 1/2 финала
|19:00
|«Торпедо» – «Спартак», РПЛ, 23-й тур
|19:00
|ЦСКА – «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/2 финала
|21:45
|«Интер» — «Монца», Серия А, 30-й тур
|22:30
|«Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс», НБА, плей-ин
⚽️ 11:30: встреча лидеров Первой лиги
День начинается не с кофе, а с Лучшей лиги мира. Лидер принимает третью команду, но обе команды в последних турах буксуют. «Балтика» хотя и продолжает идти с одним поражением, которое случилось аж в 1-м туре, но два последних матча отыграла по нулям. «Енисей» не проигрывает уже шесть туров, правда, после три матча – ничьи. Красноярский клуб может подвинуть «Рубин» со второй позиции и выйти в РПЛ напрямую – уже неплохая мотивация.
Матч первого круга был очень бодрым — 3:2
Фото: ФК «Балтика»
12:00: Ян Непомнящий выйдет на пятую партию матча за шахматную корону
В четвёртой партии Ян Непомнящий допустил ошибку, приведшую к разгрому. Но отчаиваться рано: впереди десять партий! А уж нам просто можно радоваться, что борьба за шахматную корону становится такой драматичной.
🎾 14:30: наш теннисист в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
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На пути к финалу турнира в Монте-Карло у Рублёва американец Фритц, который в 1/4 сотворил небольшую сенсацию – выбил Стефаноса Циципаса. В общем, у этого «Мастерса» точно будет новый чемпион. Вылетели Новак Джокович (побеждал в 2013 и 2015 годах), Стэн Вавринка (2014), а Фабио Фоньини и Рафаэль Надаль турнир пропустили. Ждём, что именно Рублёв обновит список.
Андрей Рублёв
Фото: Getty Images
⚽️ 16:30: Гончаренко против бывшего клуба
«Урал», который попал в шторм поражений (три тура подряд), против набравших ход армейцев. Последние четыре тура ЦСКА побеждает, причём под ноль: общий счёт – 10:0. Однако Виктор Гончаренко против бывшего клуба – это дополнительная мотивация. Да и в Екатеринбурге всё-таки родные стены.
В 1-м туре РПЛ ЦСКА обыграл «Урал» — 2:0
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
⚽️ 17:00: «Челси» попробует (опять, снова, ещё раз) преодолеть кризис
Суббота в чемпионате Англии не особенно богата на вывески. В 14:30 серьёзное противостояние «Астон Виллы», набравшей ход при Унаи Эмери, и «Ньюкасла». Впрочем, самый непредсказуемый матч пройдёт в Лондоне. «Челси» пока не оправился от… сложно даже сказать, от чего «Челси» нужно оправиться. Именно этот ребус придётся решать Фрэнку Лэмпарду. В матче с «Реалом» команда точно не выглядела преобразившейся. Но есть и хорошие новости: «Стэмфорд Бридж» точно поддержит свою легенду. Проблема в том, что «Брайтон» заряжен выйти в еврокубки – и даже место в Лиге Европы можно выгрызть.
В матче первого круга «Брайтон» унизил «Челси» — 4:1
Фото: Getty Images
🏐 18:00: полуфинал в волейбольной Суперлиге
Волейбольный сезон выходит на финишную прямую. И в субботу первая пара полуфиналистов берёт старт: московское «Динамо» и питерский «Зенит» были соседями по таблице регулярки – второе и третье места соответственно. Правда, «Динамо» выглядит очевидным фаворитом.
Первый матч противостояния — дома у «Динамо»
Фото: МВК «Динамо»
⚽️ 19:00: «Торпедо» хочет сенсацию
«Нет времени объяснять, нужно выигрывать» – примерно такая схема у нового главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета. Автозаводцы пока остаются на дне таблицы, но победа над «Факелом» была важной во всех положениях. Сломали конкурента и поверили в себя. А вот прихлопнуть «Спартак» – это будет настоящей перезагрузкой. Тем более красно-белые в турбулентности: три матча без побед.
Дома «Спартак» обыграл «Торпедо» всего в один гол
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
🏀 19:00: полуфинал в Единой лиге
Очередное противостояние московского ЦСКА и краснодарского «Локомотива». Армейский клуб – безусловный фаворит, тем более на домашнем паркете. Единственный раз в этом сезоне дома ЦСКА проиграл «Зениту». Однако в полуфинале может случиться всякое: «Локомотив» в хорошей форме, стадию 1/4 преодолели уверенно.
26 марта ЦСКА и «Локо» играли в Москве, без вариантов для гостей: 94:74
Фото: БК «Локомотив»
⚽️ 21:45: спектакль в Милане, куда приедет «Монца»
Задиристая «Монца» похорошела при молодом тренере Раффаэле Палладино. Набранные 35 очков практически гарантируют новичку Серии А сохранение прописки, но игры с топами – особое дело. Владелец клуба Сильвио Берлускони умеет мотивировать. Так что «Монца» уже попила крови у «Ювентуса» (дважды обыграли), а с тем же «Интером» дома сыграли – 2:2. Самому «Интеру», чтобы подняться в зону ЛЧ, нужно подвинуть «Милан».
«Монца» точно легко не сдастся
Фото: Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images
🏀 22:30: рубилово прошлых финалистов НБА
Джейсон Тейтум – не MVP регулярки, но он наверняка оставил силы на плей-офф. «Бостон» примет задиристых «ястребов» Янга и Мюррея. Финалисты НБА 2022 года готовы как минимум повторить прошлогоднее достижение. Возможно, 18-й титул не за горами на этот раз?
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