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«Сочи» — «Краснодар» — 0:2, обзор матча 23-го тура РПЛ, видео голов, Батчи и Кривцов, дебют Хохлова, 25 апреля 2023 года

Отставка Бердыева не помогла! Неожиданный бомбардир «Краснодара» Кривцов приговорил «Сочи»
Михаил Рождественский
«Сочи» — «Краснодар» — 0:2, обзор матча
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Неудачный дебют для Хохлова. Команда Ивича победила по делу.

Дерби Краснодарского края — это всегда весело. «Сочи» и «Краснодар» любят атаковать, поэтому без голов болельщиков не оставляют практически никогда. И их встреча в 23-м туре РПЛ не стала исключением.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 40'   0:2 Кривцов – 48'

Дополнительного интереса матчу «Сочи» и «Краснодара» добавляла тренерская перестановка у хозяев. Курбан Бердыев после трёх с половиной месяцев в клубе и серии максимально нелогичных результатов ушёл в отставку, а его место занял Дмитрий Хохлов.

«Сочи» и «Краснодар» определились с рисунком игры на первых же минутах, и не менялся он практически весь матч. Схема простая: обмен атаками без попытки засушить. Острее в таком футболе был «Краснодар», что логично, учитывая кадровые возможности. Лучший момент при счёте 0:0 был у Джона Кордобы, который выскочил один на один, но «Сочи» спас Денис Адамов, успевший выставить руку.

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И всё же преимущество в созидании дало плоды, и на 40-й минуте «Краснодар» забил. Жоау Батчи после «обреза» Артура Юсупова сместился в центр и пробил из-под защитника в противоход Адамову. 0:1.

Гол окончательно раскрепостил «Краснодар», и второй тайм команда Владимира Ивича начала с ещё одного мяча. И это настоящая красотища! Заброс Батчи, скидка Кордобы головой и удар в одно касание от Никиты Кривцова. Голы этого полузащитника уже не удивляют — с момента возобновления сезона у него их семь (пять в РПЛ и два в Кубке). Статистика топ-нападающего!

Кривцов даже мог оформить дубль спустя несколько минут, но не переиграл Адамова с близкого расстояния. После этого начался продолжительный отрезок с максимально весёлым футболом. Голевые моменты посыпались в обе стороны, но, что самое удивительное, голов мы так больше и не увидели.

«Краснодар» благодаря этой победе обошёл в таблице «Ахмат» и подобрался к «Динамо». А вот «Сочи», который пока не ощутил серьёзных изменений после смены главного тренера, остался на своём девятом месте.

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