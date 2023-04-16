Что смотреть сегодня: 10 спортивных событий воскресенья и бонус — финал Рублёва!

Насыщенная программа на 16 апреля! Стартуем с хоккея и лыж, продолжаем битвами в шахматах, баскетболе, волейболе и футболе.

Время в материале указано по Москве. Программа коротко:

Время Вид Событие 10:00 🏒 «Омские ястребы» – «Чайка», финал МХЛ, второй матч 10:00 🎿 Лыжные гонки, мужчины. 70 км. Свободный стиль. Масс-старт 12:00 ♟ Непомнящий – Лижэнь, шестая партия 14:00 🏀 УНИКС – «Зенит», Единая лига, 1/2 финала 14:00 ⚽️ «Оренбург» – «Локомотив», РПЛ, 23-й тур 15:30 🎾 Финал «Мастерса» в Монте-Карло с Андреем Рублёвым! 17:15 ⚽️ «Хетафе» – «Барселона», Ла Лига, 29-й тур 18:00 ⚽️ «Вест Хэм» – «Арсенал», АПЛ, 31-й тур 18:00 🏐 «Зенит-Казань» – «Локомотив», Суперлига, 1/2 финала, первый матч 18:30 ⚽️ «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 31-й тур 19:00 ⚽️ «Ростов» – «Зенит», РПЛ, 23-й тур

🏒 10:00: «Омские Ястребы» против игроков Ларионова

Финал Молодёжной хоккейной лиги получил неожиданный старт. При поддержке своих трибун «Омские Ястребы» потерпели крупное поражение от «Чайки» – 2:6. Хет-триком отметился 19-летний Егор Виноградов, который почти весь этот сезон провёл в «Торпедо». Кроме него, из главной нижегородской команды в молодёжную отправили ещё нескольких хоккеистов. Смогут ли сибиряки найти противоядие от игроков Игоря Ларионова и сравнять счёт в решающей серии?

«Омские ястребы» — «Чайка». Ждём второй матч финала МХЛ Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

🎿 10:00: масс-старт мужчин на 70 км в лыжных гонках

На дворе середина апреля, а лыжный сезон сегодня только-только заканчивается! Сегодня в Апатитах пройдёт заключительная гонка этой лыжной зимы – необычный и изнуряющий супермарафон на 70 км. Сергей Устюгов имеет шанс одержать ещё одну красивую и яркую победу. Правда, в этот раз в соперниках у него не будет Александра Большунова – он сезон уже закончил.

Большунов уже не сможет помешать Устюгову в Апатитах Фото: РИА Новости

♟ 12:00: Ян Непомнящий будет отбиваться чёрными

Непомнящий стойко перенёс поражение в четвёртой партии матча за титул чемпиона мира и уже в пятой нанёс ответный удар: втянул Дин Лижэня в удобную для себя игру, выждал момент и провёл мощнейшую атаку. Россиянин снова повёл в счёте – 3:2. Но сегодня ему предстоит отбиваться чёрными.

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь Фото: FIDE

🏀 14:00: сражение в полуфинале Единой лиги

УНИКС — вторая команда регулярного чемпионата. «Зенит» третий. Битва равных соперников, которые претендуют на выход в финал. Серия до четырёх побед будет жаркой. Казанцы имеют преимущество своей площадки, но действующий чемпион не готов сдаваться.

УНИКС — «Зенит» Фото: РИА Новости

⚽️ 14:00: «Оренбург» попробует отомстить за 1:5?

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Оренбург Оренбург Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Оренбург» — дерзкий середняк РПЛ, который здорово играет на домашнем стадионе. На своём поле команда Марцела Лички прихлопнула «Спартак», «Краснодар» и «Сочи», а также разделила очки с ЦСКА и «Ростовом». «Локомотив» здорово начал 2023 год, но неделю назад не справился с «Зенитом» (1:2). В Оренбурге, правда, Михаилу Галактионову предстоит играть без Артёма Дзюбы. Главный форвард «Локо» не полетел на выездной матч, поскольку ему противопоказано играть на искусственном поле.

Ну и «Оренбург» точно помнит матч первого круга, когда «Локомотив» не пощадил никого, победив дома 5:1.

«Оренбург» постарается взять реванш у «Локо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⭐️🎾 15:30: Андрей Рублёв бьётся за первый титул на «Мастерсе»!

Россиянин пробился во второй финал в сезоне-2023. В первом, который был в Дубае, он уступил своему другу Даниилу Медведеву. Всего же это 19-й финал в карьере Рублёва и третий из них на «Мастерсе». Два раза на турнирах этой категории он проиграл: Стефаносу Циципасу в Монте-Карло-2021 и Александру Звереву в Цинциннати-2021. Чем завершится третья попытка Андрея?

Андрей Рублёв идёт за титулом! Фото: Getty Images

⚽️ 17:15: очередной шаг «Барселоны» к титулу?

Испания - Примера. 29-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Хетафе Хетафе Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Каталонцы мчатся к чемпионскому титулу и уже создали комфортный отрыв от «Реала» (13 очков). «Хетафе», в свою очередь, сейчас занимает всего лишь 15-е место. На первый взгляд, здесь нет никакой интриги. Но как бы не так! Последние два выездных матча с «Хетафе» сложились для «Барсы» неудачно: в 2020-м каталонцы проиграли со счётом 0:1, а в 2022-м сыграли по нулям.

Сможет ли «Хетафе» вновь испортить настроение «Барселоне»? Фото: Alex Caparros/Getty Images

⚽️ 18:00: «Арсеналу» необходимо держать отрыв от «Сити»

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК Вест Хэм Юнайтед Лондон Не начался Арсенал Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Арсенал» по-прежнему лидер чемпионата Англии. Однако «Манчестер Сити» поджимает: сейчас отрыв составляет шесть очков, но у «МС» игра в запасе. Через два тура, 26 апреля, на «Этихаде» состоится дуэль за чемпионский титул. И парням Микеля Артеты необходимо подойти к очной встрече с уверенностью и (в идеале) преимуществом по очкам. «Вест Хэм», впрочем, легко тоже не сдастся. Зона вылета – всё ещё реальность, а конкуренция в подвале огромная. Да и на домашнем стадионе «молотки» выглядят гораздо лучше, чем на выезде.

«Арсеналу» не стоит ждать лёгкой прогулки в матче с «Вест Хэмом» Фото: Alex Pantling/Getty Images

🏐 18:00: повод для мести в полуфинале волейбольной Суперлиги

Наверное, наиболее принципиальный полуфинал в мужском плей-офф — «Зенит» против «Локомотива». Для первых – точно. Именно новосибирцы в прошлом сезоне остановили невероятно мотивированных казанцев на пути к золоту ЧР. Парни Алексея Вербова проиграли лишь раз в регулярке Суперлиги (при 25 победах), но оступились уже в 1/2 и взяли только бронзу. Хотя и считались главными фаворитами. В этом же сезоне для выхода в финал недостаточно выиграть одного матча — серия плей-офф до трёх побед, так что у «Зенита» все шансы отомстить за прошлогоднюю осечку.

Параллельно с мужскими разборками пройдёт и первый матч серии у женщин — московское «Динамо» принимает челябинский «Динамо-Метар».

Принципиальный полуфинал в мужском плей-офф — «Зенит» против «Локомотива» Фото: vk.com/volleyzenit

⚽️ 18:30: «Манчестер Юнайтед» справится с проблемами с составом?

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК Ноттингем Форест Ноттингем Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

За последние недели у Эрика тен Хага прибавилось головной боли: сначала травму получил Люк Шоу, затем Маркус Рашфорд, потом Рафаэль Варан, а теперь и Лисандро Мартинес пропустит остаток сезона. «МЮ» остался без основных центральных защитников, и потеря Мартинеса вообще может оказаться трудновосполнимой.

Левоногий деф был важен не только при обороне, но и в конструировании атак. При этом «Юнайтед» продолжает играть в трёх турнирах: в АПЛ клубу необходимо удержаться в топ-4 и выйти в Лигу чемпионов. В общем, тен Хагу точно придётся что-то выдумывать, благо, хоть Каземиро и Кристиан Эриксен вернулись в состав. Хорошая новость в том, что соперник у «МЮ» из аутсайдеров. Плохая: «Ноттингему» нечего терять. «Форест» неплохо начал год (пять матчей без поражений), но потом снова посыпался. При этом шансы сохранить прописку в АПЛ остаются, и очень хорошие.

«Ноттингему» нечего терять в матче с «МЮ» Фото: Michael Regan/Getty Images

⚽️ 19:00: главный матч тура в РПЛ

Встреча двух лидеров чемпионата России — этим всё сказано. У «Зенита» есть шанс окончательно прикончить интригу. В случае победы команды Сергея Семака отрыв от донского клуба достигнет 12 очков. А вот если победит команда Валерия Карпина, то между лидерами будет шесть очков, а это уже совсем другая история. К тому же в опасной близости от «Ростова» располагаются «Спартак» и ЦСКА, которые готовы воспользоваться любой ошибкой южного клуба.