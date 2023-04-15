«Спартак» прервал серию неудач, оставшись вдевятером! Огненное дерби с тремя пенальти

«Спартак» победил «Торпедо» и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Горячую дуэль испанских тренеров выиграл Гильермо Абаскаль.

Тренер «Спартака» не стал убирать из основы Селихова, несмотря на две результативные ошибки голкипера в дерби с «Динамо». Но пару интересных решений по составу Абаскаль всё же принял. С первых минут сыграл зимний новичок Дуарте (всего лишь во второй раз в РПЛ после своего перехода), а в линии атаки в отсутствие дисквалифицированного Соболева появился только один штатный форвард – Бальде.

Дебют игры – атаки «Торпедо», которое комбинировало и стремилось дома, в едва заполненных «Лужниках», играть по-хозяйски. Впечатлило, что Жозеп Клотет поставил против «Спартака» большую группу атакующих футболистов, при этом скорректировал позицию Караева. Номинальный вингер/форвард действовал глубже в центре. Правда, его и других оппонентов по игровым ситуациям вытаскивал на фланг Пруцев, смещавшийся направо и освобождавший зону для партнёров. В первом тайме Данил сделал три ключевые передачи. Впрочем, попытки повыше встречать соперников «Торпедо» не очень удавались: кому-то уже возраст мешает интенсивно прессинговать, кто-то пока просто не в идеальной физической форме.

Дуарте быстро проявил себя… в чужой штрафной. Именно после его удара головой мяч попал в руку Нетфуллину. Если это пенальти, а не ошибка судьи Шадыханова, то надо менять правила. Рука находилась в естественном для такой игровой ситуации положении, никак не влияла на развитие эпизода – как ещё мог сыграть торпедовец, находясь под давлением в единоборстве? Когда Кейта не забил, попав в перекладину, многие наверняка подумали, что справедливость восторжествовала.

Но Бальде не опустил рук и доказал Абаскалю, что действительно пришло его время. Вскоре сенегалец забил с игры. В этом эпизоде оборона чёрно-белых сдвинулась вправо для подстраховки, а Самсонов остался один против двоих. Неудачный рикошет сыграл против хозяев. Гол Бальде – первый удар «Спартака» в створ.

Кто бы тогда поверил, что тот пенальти был лишь первым из трёх в ворота «Торпедо» до перерыва? Фантастический тайм! Впрочем, по другим 11-метровым «Спартака» вопросов не было. На 38-й минуте Кожемякин попал в штрафной по ноге Бальде, который классно подработал мяч себе на ход первым касанием. Однако и Литвинов не переиграл Бабурина с «точки» – блестящий сейв совершил голкипер.

Ещё через несколько минут Самсонов, спасая команду от пропущенного мяча, чуть не оторвал ногу всё тому же Бальде. Защитнику «Торпедо» ещё повезло, что судья не показал ему прямую красную карточку. Удалили Клотета, но его эмоции понятны – тут сорвался бы любой тренер. Самый очевидный 11-метровый хладнокровно реализовал Зобнин. У Романа нервы оказались крепче, чем у Бальде и Литвинова.

Обезглавленное «Торпедо» (Клотет эффектно забрался на трибуны после удаления) должно было во втором тайме и забивать, и аккуратнее играть, защищаясь в собственной штрафной. Чёрно-белые хотели контролировать мяч, но хороших взаимодействий между форвардами не хватало. Всё же Лебеденко, Рейна и Филипе Андре не так много сыграли вместе. «Спартак» продолжал контролировать игру и прощать соперника в ответных атаках. Бальде оставался в центре внимания – с его передачи на исходе часа матча в перекладину пробил Мартинс.

А потом «Спартак» остался вдесятером. Команду подставил Литвинов. Вообще, Руслан был очень полезен, вернувшись на позицию опорного полузащитника, но конкретно в этом эпизоде провалил всё, что можно и нельзя. Именно его обрез привёл к контрвыпаду Рейны, после чего, исправляя собственную оплошность, Литвинов грубо въехал в перуанца на подступах к штрафной – абсолютно заслуженная жёлтая карточка. У «Торпедо» появилась надежда на ничью, фактически потерянная при игре в равных составах к середине второго тайма.

Доигрывал «Спартак» в оригинальном сочетании. Свежие Маслов и Зиньковский закрывали соответственно позиции опорника и центрфорварда. Оборона гостей во главе с Дуарте выдерживала не слишком-то мощное давление со стороны «Торпедо». А когда защитники ошиблись, Селихов исправился за дерби – остановил мяч после удара Чурича в упор. Однако на 88-й минуте красно-белые почувствовали себя в «Лужниках» совсем некомфортно: Мартинс получил вторую жёлтую карточку (судя по всему, за ироничные аплодисменты в адрес судей) и был удалён! Тут тоже к арбитру могут быть вопросы. «Торпедо» быстро забило девятерым спартаковцам – кросс реализовал Стефанович.

Сумасшедшее дерби выдали «Спартак» с «Торпедо»! Но если абстрагироваться от споров вокруг судейства, красно-белые были, конечно же, сильнее.