Как тренеры выбирают одежду. Спортивный костюм, тройка или джемпер — всё имеет значение

«Я подхожу к этому очень методично. Я методичный, рутинный человек». Микель Артета может говорить так о чём угодно. По какой схеме должен играть «Арсенал»? Пришло ли время дать отдых ключевым игрокам? Как спланировать тренировки на этой неделе? Но тема разговора была иной: испанец говорил о выборе одежды в дни матчей.

Микель Артета Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Времена, когда коучи выбирали между классическим и спортивным костюмами, давно прошли. Пеп Гвардиола предпочитает кэжуальный образ – под джемпер он обычно надевает либо джинсы, не оставляющие простора для воображения, либо штаны цвета хаки. Эрик тен Хаг – настоящий адепт водолазок. Выбор одежды Юлиана Нагельсмана был предметом обсуждения после каждого матча «Баварии». Современная тренерская классика – минималистичные чёрные кроссовки с белой подошвой.

Но продиктован ли этот выбор стилем или специалист пытается донести до окружающих какое-то послание? Имеет ли значение, во что одет тренер во время матча? Играет ли внешний вид какую-либо роль в том, как коуч выполняет свою работу? Может, слова Артеты отчасти отвечают на эти вопросы? В конце концов, если человек тратит время на образ, это должно иметь какой-то практический смысл?

Юлиан Нагельсман Фото: Alex Gottschalk/Getty Images

Короткий ответ: да, похоже, в этом есть доля правды. По крайней мере, тезис подтверждают два десятка действующих и бывших тренеров и игроков, которых опросил The Athletic. В целом именно специалисты склонны придавать значение своей внешности и тому, какой сигнал посылает их образ. А несколько игроков отметили, что для них это не играет ни малейшей роли. Но большинство опрошенных всё же сошлись на том, что собственная подача тренера на бровке имеет определённый вес.

Микель Артета тренер «Арсенала» «Просто ношу то, что соответствует моей личности, а также клубу, который я представляю. В спорте высоких достижений ты должен быть последовательным и требовательным, прилагать большие усилия – приходится с вниманием относиться к деталям и быть точным в мелочах. Но в то же время важно оставлять простор для творчества».

Некоторые специалисты считают, что забота о внешности придаёт им авторитета и профессионализма, является визуальным отображением стандартов, которые они устанавливают для своих игроков. Другие коучи делали акцент на использовании образа для проведения своеобразной разделительной линии – с помощью лука они подчёркивают намерения.

«Всё просто. Менеджер носит костюм – это свидетельствует о том, что он главный. Это ценности старой школы, которые теряются. Спортивные костюмы или повседневная одежда — это для обычных тренеров, каковыми сегодня являются большинство из нас. Это европейское влияние, которое пришло в Англию за последние несколько лет», – так рассуждает Сэм Эллардайс, английский тренер старой формации. Большой Сэм появляется на бровке только в галстуке.

Сэм Эллардайс Фото: Rui Vieira — Pool/Getty Images

Ему легко противопоставить подход Тони Пьюлиса, известного по многолетней работе со «Сток Сити». Пьюлис – большой поклонник спортивного костюма и бейсболки, он использует выбор в одежде для разграничения профессионального и личного. «В спортивном костюме я чувствовал, что работаю», – говорит он.

Идея использования одежды для разграничения работы и частной жизни не нова. Большинству из нас в какой-то момент приходилось надевать на учёбу или в офис униформу, соответствующую определённым канонам. Но интересно, как сформировались представления о «правильной» одежде для тренера.

«Когда человек говорит о «подходящей» одежде, мы сразу понимаем, о чём он, – рассказал The Athletic доктор Дион Террелонж, преподаватель в области психологии моды, – даже если говорящий не уточняет, что имеет в виду. Мы можем решить, что речь идёт о деревянных башмаках и коротких шортах, если по-своему интерпретируем слова собеседника. Если бы мы не росли в обществе и не получали знания об окружающем мире через социальные контакты, то не знали бы, что это значит».

Тренеры уже давно используют одежду, чтобы добиться расположения и установить связь с болельщиками. Например, Гвардиола получал респект фанатов за свитшот с надписью MDCR (сокращение от Madchester – так принято называть сформировавшееся в Манчестере во второй половине 1980-х культурное и музыкальное течение). Роберто Манчини с самого начала карьеры в «Сити» примерил бело-голубой шарф, а коуч «Ноттингема» Стив Купер регулярно появляется на бровке в шмотках от Пола Смита – местного дизайнера.

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Иногда тренеры немного заигрываются и уделяют образу слишком много внимания. Во времена работы с «Лутоном» Натан Джонс часто надевал на матчи куртку с патчем Stone Island, но, когда его назначили рулить «Саутгемптоном», он решил, что бренд, который долгое время ассоциировался с футбольными хулиганами, не подходит специалисту уровня Премьер-лиги (Пеп бы поспорил). Джонс долго не мог определиться с луком, но в итоге остановился на клубной одежде, а через пару месяцев был уволен.

Пол Тисдейл в 2015 году Фото: Harry Trump/Getty Images

Пол Тисдейл 12 лет тренировал «Эксетер», но в основном запомнился эпатажным стилем, а не спортивными достижениями. Он носил костюмы-тройки, шляпы-трилби с перьями и шейные платки. Дело было не только в том, чтобы эффектно выглядеть, по крайней мере, по словам самого коуча. Тисдейл считал, что с помощью яркого образа он посылает сигнал не только своим игрокам, но и сопернику.

Пол Тисдейл экс-тренер «Эксетера» «Как заставить игроков почувствовать, что они могут победить любого? Вот почему я носил шейный платок в течение шести месяцев. Я объяснил футболистам: «Когда я стою там и смотрю на боковую линию в 20 метрах, а у другого тренера низ спортивного костюма заправлен в носки, считайте, что мы уже ведём в один мяч».

Но имеет ли внешний вид тренера значение для игроков? Мнения разнятся. «Коуч должен носить опрятную одежду, это придаёт ему определённый статус», – считает Рональд де Бур. «То, как они одеты, может дать представление об их характере. Я не думаю, что стиль имеет большое значение, но вид человека, который спал под забором, может говорить о низких стандартах. Все мелкие нюансы вокруг тренировочной базы, нормы поведения – это формирует элитную среду. Думаю, образ тренера является её частью», – говорит Мэтт Апсон, экс-игрок «Арсенала» и сборной Англии.

Многие футболисты вообще не придают значения внешнему виду специалистов. «Мне всё равно. В большинстве случаев даже не обращал внимания. Хотя, если бы менеджер был полным козлом, наверное, его образ имел бы определённое значение», – так считает бывший кэп «Эвертона» Леон Осман.

«Если бы Сэм Эллардайс тренировал в спортивном костюме, я бы не стал уважать его меньше», – сказал норвежец Мортен Гамст Педерсен. С ним согласен Марк Видука, игравший в АПЛ 10 лет: «Не имело значения, как тренер был одет. Важнее – его личность и понимание игры». В последнем пункте вся суть: не имеет значения, как специалист выглядит, если он не понимает, что творится на тренировках, и постоянно проигрывает матчи.

Иногда влияние выбора тренерской одежды выходит за рамки психологии. После того как Грэм Сунесс перенёс операцию на сердце в начале 90-х годов, он хотел поработать над своим поведением на бровке: во время матчей шотландец становился возбуждённым и часто терял контроль над собой. Тогда коуч обнаружил, что его проблему отлично решает ношение костюма – официальный лук помогал успокоиться, действовать более профессионально и «вести себя прилично».

Грэм Сунесс Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Доктор Террелондж объяснил природу явления: «Если мы носим определённые вещи, которые, по нашему мнению, символизируют определённые черты характера или поведение, мы с большей вероятностью примерим эти черты или поведение на себя. Существует связь между тем, что вы носите, и тем, как вы мыслите, чувствуете и ведёте себя».

Современный футбольный тренер – это всепоглощающая профессия, и было бы удивительно предполагать, что они не задумываются, во что одеваются и как себя преподносят. Если коуч почувствует хоть малейший намёк на возможность получить преимущество, он этим воспользуется. Так что, если «Арсенал» в этом сезоне выиграет чемпионат, смело можно будет говорить о роли гардероба Микеля Артеты. Наверное.

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