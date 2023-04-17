«Челси» «озолотит» вундеркинда из «Барсы»? Гави предстоит принять судьбоносное решение

Гави – один из ключевых футболистов нынешней «Барселоны». За свою игру 18-летний полузащитник уже получил приз лучшему молодому игроку мира — Golden Boy. Руководство каталонского клуба очень ценит юного полузащитника: осенью 2022 года Гави предложили заключить новый контракт. Соглашение предполагало повышение зарплаты и официальный перевод в разряд игроков основной команды. Но существовала одна проблема: необходимо было разгрузить раздутую зарплатную ведомость «Барсы». Даже после ухода Жерара Пике и Мемфиса Депая Ла Лига всё равно отказалась регистрировать Гави – президент лиги Хавьер Тебас заявил, что клуб по-прежнему нарушает две статьи. «Вопрос об отказе в регистрации Гави возникает из-за того, что эта регистрация вступает в силу в следующем сезоне и не действует в ближайшие шесть месяцев. Дефицит бюджета «Барселоны» в следующем сезоне составит более € 200 млн, поэтому кажется нецелесообразным принимать эту регистрацию», — отметил Тебас.

С Гави произошла странная ситуация: сначала «Барса» объявила, что он взял шестой номер и был зарегистрирован, а его профиль появился на сайте Ла Лиги. А затем он оттуда исчез, потому что лига отказалась принимать эти условия. «Барса» пошла в суд, где одержала победу, который разрешил регистрацию Гави. Ла Лига же решила подать апелляцию, которую в итоге удовлетворили: основным мотивом Тебаса было то, что у «Барселоны» не существует финансовых возможностей для заключения контрактной сделки с игроком. В итоге полузащитника исключили из заявки команды на официальном сайте чемпионата Испании, вернули 30-й номер и снова зарегистрировали как футболиста молодёжки. The Athletic отмечал, что Гави сможет покинуть «Барсу» на правах свободного агента после решения суда. Он по-прежнему сможет играть за клуб в обычном режиме в сезоне-2022/2023, однако решение означает, что испанец беспрепятственно может уйти из команды летом.

Гави (справа) Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Барселона» продолжает искать варианты, которые позволят зарегистрировать Гави. Как сообщает Mundo Deportivo, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта вместе с советом директоров, вице-президентом по экономическим вопросам Эдуардом Ромеу и директором клуба Матеу Алемани работает над созданием плана, который позволит «Барсе» вписаться в требования финансового фэйр-плей. Если клубу не удастся его разработать, то летом он потеряет Гави в статусе свободного агента. «Барса» планирует снизить ведомость благодаря уходу игроков либо уменьшению их зарплаты. Под параметры подпадают ветераны – Серхио Бускетс и Жорди Альба. Каталонцы рассматривают вариант активации ещё одного экономического рычага – продажу 24% акций компании Barça Studios, что может принести клубу ещё € 100 млн. Также «Барселона» намерена заработать около € 120 млн в летнее трансферное окно. Клуб готов продать почти всех игроков, находящихся в арендах, а также многих футболистов основы. В число неприкасаемых входят Гави, Педри, Рональд Араухо и Френки де Йонг.

Из-за ситуации с регистрацией Гави произошёл забавный эпизод. «Эльче» подал апелляцию по итогам матча с «Барселоной» (0:4) из-за участия в нём полузащитника, поскольку согласно регламенту Федерации футбола Испании (RFEF) ему до конца сезона запрещено играть из-за уже отменённой регистрации как игрока основы. Формально Гави не может играть ни за основную, ни за молодёжную команду. Однако позже стало известно, что «Барса» изучила этот вопрос ещё до встречи, а представители Ла Лиги сообщили, что клуб ничего не нарушил. Гави просто считается игроком молодёжной команды – как это было до подписания нового контракта и апелляции. Комитет по проведению соревнований RFEF в итоге принял решение в пользу «Барсы», оставив в силе результат матча с «Эльче».

Гави и Хави Фото: David Ramos/Getty Images

В середине апреля громкую новость опубликовало испанское издание AS: по информации источника, спортивный директор «Челси» Кристофер Вивелл провёл встречу в Мадриде с агентом Гави – Иваном де ла Пеньей. Представители лондонцев сообщили о желании подписать контракт с полузащитником. Спортивный директор «Челси» пытался убедить агента Гави, что испанец станет важнейшим игроком клуба. Отмечается, что встреча прошла в положительном ключе. «Челси» готов заключить с Гави крупный контракт, подписав его бесплатно в июле, если «Барселона» не сможет освободить € 200 млн в своём бюджете, чтобы зарегистрировать футболиста в основе. Позже издание Diario Sport опровергло появившуюся информацию, отметив, что де ла Пенья встречался со спортивным директором «Челси» по поводу потенциального назначения в клуб тренером Луиса Энрике (агент также представляет интересы испанского специалиста). Источник добавил, что сам Гави счастлив в «Барсе» и надеется, что все проблемы с регистрацией разрешатся.

Тодд Боули Фото: Clive Rose/Getty Images

Но информация об интересе «Челси» к испанскому полузащитнику продолжила муссироваться в прессе. По сообщениям TV3.cat, лондонцы серьёзно настроены на подписание Гави. Они хотят предложить футболисту крупный контракт и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ, несмотря на то что полузащитник намерен остаться в «Барселоне». На решение Гави может повлиять то, что в следующем сезоне лондонцев возглавит Луис Энрике. На повторных переговорах с представителями «Челси» будут присутствовать родители футболиста, а главное — владелец «синих» Тодд Боули. Клуб пообещает футболисту, что совершит ещё несколько трансферов на усиление состава летом, и расскажет о спортивном проекте, который собираются реализовать в «Челси». Лето 2023 года может стать поворотным в карьере 18-летнего вундеркинда. Решающие раунды переговоров между представителями «Барсы», «Челси» и стороной Гави – впереди.