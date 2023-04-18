Самые яркие камбэки в плей-офф Лиги чемпионов. Какой запомнили больше других?

Сезон-2016/2017, 1/8 финала

«ПСЖ» — «Барселона» — 4:0

«Барселона» — «ПСЖ» — 6:1

«Барселона» — первая команда в истории Лиги чемпионов, которая прошла в следующий раунд плей-офф после поражения с разницей в четыре мяча. После кошмарного матча в Париже только самые преданные болельщики сине-гранатовых верили в общий успех. Главный тренер «Барсы» Луис Энрике надеялся на чудо: «Если парижане могут забить четыре, то мы можем забить шесть», — говорил испанец перед ответной игрой. Очень смелое заявление. Но команда Энрике всё-таки справилась с тяжелейшей задачей.

Быстрый гол Луиса Суареса вселил уверенность в болельщиков «Барселоны», а в начале второй половины хозяева вели уже с разницей в три мяча. Парижане отыграли один гол усилиями Эдинсона Кавани, и тогда казалось, что они прикончили интригу. Поскольку в то время существовало правило выездного гола, хозяевам нужно было забивать ещё трижды. И они сделали это! С 88-й по 90+5-ю минуты Неймар сделал дубль, а потом выдал голевой пас со стандарта на Серхи Роберто.

«Сделал всё, чтобы добраться до мяча, и в итоге тот оказался в сетке, — радовался после матча Роберто. — Для меня это был особенный момент, который никогда не забуду. Именно ради таких эпизодов мы и играем в футбол». А парижане остались недовольны работой судейской бригады Дениза Айтекина. Немецкий судья по ходу встречи принял несколько спорных решений. «Барса» вылетела уже в следующем раунде — её обыграл «Ювентус». В Турине каталонцы проиграли 0:3, а на «Камп Ноу» зрители голов не увидели.