Самые яркие камбэки в плей-офф Лиги чемпионов. Какой запомнили больше других?

На этой неделе состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Бавария» постарается отыграть три гола у «Манчестер Сити», «Челси» и «Бенфика» — по два — у «Реала» и «Интера» соответственно. Вспоминаем самые яркие камбэки в плей-офф Лиги чемпионов. Мы учитывали только двухматчевые противостояния, в которых после первой встречи одна из команд проигрывала с разницей как минимум в два мяча. Окончательные места в рейтинге зависят от ваших голосов — делайте выбор при помощи стрелок.
Сезон-2016/2017, 1/8 финала
«ПСЖ» — «Барселона» — 4:0
«Барселона» — «ПСЖ» — 6:1
«Барселона» — первая команда в истории Лиги чемпионов, которая прошла в следующий раунд плей-офф после поражения с разницей в четыре мяча. После кошмарного матча в Париже только самые преданные болельщики сине-гранатовых верили в общий успех. Главный тренер «Барсы» Луис Энрике надеялся на чудо: «Если парижане могут забить четыре, то мы можем забить шесть», — говорил испанец перед ответной игрой. Очень смелое заявление. Но команда Энрике всё-таки справилась с тяжелейшей задачей.
Быстрый гол Луиса Суареса вселил уверенность в болельщиков «Барселоны», а в начале второй половины хозяева вели уже с разницей в три мяча. Парижане отыграли один гол усилиями Эдинсона Кавани, и тогда казалось, что они прикончили интригу. Поскольку в то время существовало правило выездного гола, хозяевам нужно было забивать ещё трижды. И они сделали это! С 88-й по 90+5-ю минуты Неймар сделал дубль, а потом выдал голевой пас со стандарта на Серхи Роберто.
«Сделал всё, чтобы добраться до мяча, и в итоге тот оказался в сетке, — радовался после матча Роберто. — Для меня это был особенный момент, который никогда не забуду. Именно ради таких эпизодов мы и играем в футбол». А парижане остались недовольны работой судейской бригады Дениза Айтекина. Немецкий судья по ходу встречи принял несколько спорных решений. «Барса» вылетела уже в следующем раунде — её обыграл «Ювентус». В Турине каталонцы проиграли 0:3, а на «Камп Ноу» зрители голов не увидели.
Сезон-2018/2019, полуфинал
«Барселона» — «Ливерпуль» — 3:0
«Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0
В первом матче каталонцы уверенно обыграли соперника — 3:0 благодаря дублю Лионеля Месси. После этого многие эксперты досрочно отправили «Барсу» в финал. Но как же они ошибались! «Ливерпуль» подошёл к ответной игре без травмированных Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, но в его составе нашлись другие герои. Дивок Ориги открыл счёт на первых минутах, а сразу после перерыва Жоржиньо Вейналдум выстрелил дуплетом.
«Барсе» достаточно было забить всего один мяч, чтобы серьёзно повысить шансы на проход в финал, но она не справилась с этой задачей. А в концовке совершила роковую ошибку — оставила Ориги одного в штрафной перед угловым. Трент Александер-Арнольд оригинально и быстро разыграл стандарт, а бельгиец оформил дубль. Гол получится одновременно нелепым и умным, такое в полуфиналах ЛЧ увидишь нечасто.
«Это был инстинктивный ход с моей стороны, — говорил после игры Трент. — Тер Штеген расставлял игроков, но ни один футболист «Барселоны» не смотрел на мяч. И тут я понял, что в штрафной стоит Дивок. Когда заметил его, то подумал: а почему бы и нет? Все это заняло меньше секунды». В финале «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» — 2:0 и завоевал долгожданный титул.
Сезон-2017/2018, 1/4 финала
«Барселона» — «Рома» — 4:1
«Рома» — «Барселона» — 3:0
Ещё один эпичный вылет «Барселоны». Каталонская команда приехала в Рим с серьёзным преимуществом и разбазарила его по итогам 90 минут. «Рома» быстро открыла счёт — Эдин Джеко реализовал выход один на один с вратарём. После перерыва босниец заработал пенальти (на нём сфолил Жерар Пике), который реализовал Даниэле Де Росси. А в концовке встречи Костас Манолас шокировал грозного соперника. Греческий защитник головой замкнул навес от углового флажка.
Любопытно, что в первом матче Де Росси и Манолас забивали в свои ворота, но в ответной игре исправились. «Рома» впервые в истории вышла в полуфинал Лиги чемпионов (турнир получил своё нынешнее название в 1992 году) и там достойно билась с «Ливерпулем». Однако, ещё на один камбэк римлян немного не хватило. В первом матче итальянский клуб проиграл 2:5, а в ответном — победил со счётом 4:2.
Сезон-2003/2004, 1/4 финала
«Милан» — «Депортиво» — 4:1
«Депортиво» — «Милан» — 4:0
«Депортиво» был невероятен в начале XXI века. Именно этот клуб стал первопроходцем — прошёл в следующий раунд плей-офф ЛЧ после поражения с разницей в три гола. На «Сан-Сиро» хозяева выдали мощный отрезок в конце первого — начале второго таймов и забили четыре мяча. Мало кто верил, что команды Карло Анчелотти упустит такое преимущество в ответной встрече. «Если мы победим «Милан», обещаю: проползу путь из Ла-Коруньи в Сантьяго-де-Компостелу (паломническая дорога протяжённостью свыше 70 км. — Прим. «Чемпионата») на коленях», — сказал перед ответным матчем главный тренер «Депортиво» Хавьер Ирурета.
Испанский клуб блестяще справился с задачей и ещё до перерыва отгрузил в ворота «Милана» три мяча. Ключевым стал второй гол: вратарь гостей Дида ошибся на выходе, а Валерон пробил по пустым воротам. После этого эпизода «Милан» просто рассыпался, а «Депортиво» забил третий мяч за минуту до перерыва. В концовке встречи вышедший на замену Фран установил окончательный счёт. Испанский клуб совершил настоящее чудо, а Ирурета сдержал своё слово. По окончании сезона он взял с собой ассистентов и преодолел 70-километровый путь. Пусть не на коленях, а пешком, но для 56-летнего тренера и это было непросто. В полуфинале «Депортиво» не справился с «Порту» Жозе Моуринью — 0:0, 0:1.
Сезон-2003/2004, 1/4 финала
«Реал» Мадрид — «Монако» — 4:2
«Монако» — «Реал» Мадрид — 3:1
В 2004 году «Монако» сенсационно добрался до финала Лиги чемпионов. По ходу того розыгрыша плей-офф команда Дидье Дешама дважды проходила в следующий раунд по правилу выездного гола. Сначала французский клуб справился с московским «Локомотивом» (1:2, 1:0), а затем прибил «Реал». За семь минут до конца матча в Мадриде гости «горели» 1:4, но экс-форвард испанской команды Фернандо Морьентес отыграл один гол.
Казалось, звёздная мадридская банда с Раулем, Роналдо, Луишем Фигу и Зинедином Зиданом не испытает проблем в ответной игре. Тем более что на 36-й минуте Рауль сделал положение «Монако» ещё более сложным. Однако монегаски не отчаялись и перевернули игру. Морьентес снова огорчил «Реал», а Людовик Жюли оформил дубль. В итоге мадридский клуб пролетел мимо полуфинала, а «Монако» сотворил сенсацию. Дальше команда Дидье Дешама выбила «Челси» — 3:1, 2:2, но в финале проиграла «Порту» — 0:3.
Сезон-2018/2019, 1/8 финала
«Атлетико» — «Ювентус» — 2:0
«Ювентус» — «Атлетико» — 3:0
Первый матч в Мадриде получился равным, но в концовке хозяева вырвали победу благодаря голам защитников. Сначала отличился Хосе Мария Хименес, а потом — Диего Годин. После второго гола Диего Симеоне не справился с эмоциями и показал неприличный жест. В Турине на первый план вышла игра звёздного нападающего Криштиану Роналду. Португалец проводил первый сезон в чёрно-белой футболке и буквально втащил команду в четвертьфинал.
Криштиану забил два мяча с игры, а на последних минутах реализовал пенальти. «Возможно, именно для этого «Ювентус» и заключил со мной контракт», — заявил герой после финального свистка. До этого Роналду трижды побеждал «Атлетико» в Лиге чемпионов с «Реалом», а в 2019-м сделал это в четвёртый раз, но уже в составе другой команды. Впрочем, слишком далеко тот «Ювентус» не дошёл — в четвертьфинале проиграл «Аяксу» (1:1, 1:2).
Сезон-2018/2019, 1/8 финала
«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» — 0:2
«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3
Весна 2019 года оказалась богатой на разного рода камбэки в плей-офф Лиги чемпионов. «МЮ» проиграл дома, но отправлялся в Париж с верой в итоговую победу. К слову, вместе с командой на одном самолёте полетел сэр Алекс Фергюсон. К перерыву гости выигрывали со счётом 2:1, а один из голов стал следствием ошибки Джанлуиджи Буффона. Опытный вратарь «ПСЖ» неловко принял мяч после дальнего удара, чем воспользовался Ромелу Лукаку.
«Конечно, это будет очень трудно, — сказал перед матчем главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер. — Но для нас самое главное — оставаться в деле за 20 минут до конца матча. Тогда всё может случиться». В концовке арбитр Дамир Скомина сначала назначил угловой в пользу «Манчестер Юнайтед», но потом пошёл к монитору. Спустя несколько минут он указал на «точку», и Маркус Рашфорд в добавленное время реализовал пенальти. После гола команды отыграли ещё шесть минут, однако «ПСЖ» этого времени не хватило. В четвертьфинале «МЮ» без шансов уступил «Барселоне» — 0:1, 0:3.
Сезон-2015/2016, 1/4 финала
«Вольфсбург» — «Реал» Мадрид — 2:0
«Реал» Мадрид — «Вольфсбург» — 3:0
В 2019-м Роналду втащил «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов, а тремя годами ранее португалец помог в схожей ситуации «Реалу». На этот раз на кону был полуфинал, а испанский клуб неудачно провёл первый матч в Германии. В Мадриде Криштиану сразу взялся за дело и уже к 17-й минуте дважды огорчил соперника. Сначала Роналду помог рикошет, и он спокойно переправил мяч в сетку. А буквально в следующей атаке «Реал» заработал угловой, и Криштиану головой замкнул навес Тони Крооса.
После перерыва «Реал» заиграл намного осторожнее, поскольку понимал значение пропущенного мяча. На 77-й минуте Роналду использовал свой очередной шанс — нашёл дыру в стенке «Вольфсбурга» и оформил третий гол — со штрафного. «Реал» влетел в полуфинал, где одолел «Манчестер Сити», а потом справился и с «Атлетико» в миланском финале.
Сезон-2012/2013, 1/8 финала
«Милан» — «Барселона» — 2:0
«Барселона» — «Милан» — 4:0
Когда на 81-й минуте первого матча Салли Мунтари во второй раз огорчил «Барсу», сложилось ощущение, что «Милан» сделал существенный шаг на пути к четвертьфиналу. Однако уже через три недели итальянский клуб не справился с давлением грозного соперника. Месси сделал дубль ещё в первом тайме и восстановил равновесие по сумме двух матчей. Сразу после перерыва Давид Вилья вывел «Барсу» вперёд, а в добавленное время Жорди Альба установил окончательный счёт.
Каталонский клуб в итоге доберётся до полуфинала, где попадёт под страшную «Баварию». 0:4 в Мюнхене и 0:3 на «Камп Ноу» — очень плачевный итог для испанского клуба. «Милан» в следующем сезоне снова вылетит в 1/8 финала, после чего не сыграет в Лиге чемпионов до сезона-2021/2022.
Сезон-2013/2014, 1/8 финала
«Олимпиакос» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0
«Манчестер Юнайтед» — «Олимпиакос» — 3:0
В феврале 2014-го «Манчестер Юнайтед» проиграл в Греции «Олимпикосу». Кстати, один из мячей забил экс-футболист «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес. В том сезоне манкунианцы не лучшим образом играли в АПЛ, поэтому рассчитывали на успешное выступление в еврокубках. Но первая игра в Греции разочаровала болельщиков «Манчестер Юнайтед». Впрочем, через три недели английский клуб совершил небольшой подвиг.
В середине первого тайма Робин ван Перси реализовал пенальти, который сам же и заработал. В добавленное же к первому тайму время нидерландец завершил красивую комбинацию с участием Уэйна Руни и Райана Гиггза — 2:0.
После перерыва ван Перси забил уже со штрафного, и «Олимпиакос» забрал инициативу. «МЮ» всё-таки прошёл в четвертьфинал, пусть и не без удачи. А в каких-то эпизодах откровенно спас вратарь Давид де Хеа. В четвертьфинале английский клуб уступил «Баварии» — 1:1, 1:3.
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