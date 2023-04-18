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«Челси» — «Реал», Лига чемпионов, Михаил Мудрик: почему не получается в клубе, статистика, как играет, причины спада

Трансфер Мудрика в «Челси» за € 70 млн — пока провал. Но наивно ждать от игрока феерии
Александр Симбирский
«Челси» — «Реал», Лига чемпионов
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Сердце и диспетчер команды — это не шутка. Ведь Михаил в числе лучших ассистентов клуба в сезоне-2022/2023!

Фрэнк Лэмпард проиграл «Брайтону» 1:2 на выходных в АПЛ — пока что на счету нового старого тренера три поражения в трёх матчах. Но зато при Лэмпарде постепенно раскрывается Михаил Мудрик. Бывший игрок «Шахтёра» впервые после перехода в «Челси» провёл на поле все 90 минут и даже отметился голевой передачей на Конора Галлахера. Теперь у украинца два ассиста — по этому показателю в АПЛ он догнал Бена Чилуэлла, Энцо Фернандеса, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Тьяго Силву и Мэйсона Маунта.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Мудрик — шестой самый дорогой игрок в истории «Челси». Многие почему-то округляют стоимость трансфера до € 100 млн, но по факту лондонский клуб отправил «Шахтёру» € 70 млн сразу, а ещё € 30 млн расписаны в качестве бонусов за определённые достижения. Впрочем, даже € 70 млн — сумма, которая давит как на игрока, так и на боссов «Челси». И если Энцо Фернандес, купленный за € 121 млн в рамках той же закупки, сразу стал безальтернативным игроком старта, то Мудрик пока что не пользуется таким доверием. Почему?

Боули и Эгбали устроили в «Челси» хаос

Любому человеку было бы сложно с ходу войти в нынешний «Челси». Потому что при новых владельцах в сезоне-2022/2023 произошло это:

  • увольнение Томаса Тухеля и Грэма Поттера с итоговым приглашением Фрэнка Лэмпарда, успешно окунувшего «Эвертон» в очередную борьбу за Чемпионшип;
  • 16 трансферов на вход;
  • 20 разных сочетаний в атаке за сезон;
  • поражение 0:1 от «Саутгемптона» на «Стэмфорд Бридж».

Уместно вспомнить и саму историю покупки Мудрика. «Челси» в последний момент перехватил его у «Арсенала». Украинца лично хотел Микель Артета, клуб трижды делал официальное предложение (начинал с € 50 млн), да и сам Мудрик подписался на все соцсети «Арсенала». Но «Шахтёр» настаивал на € 100 млн, с которыми быстро прибежал «Челси». «Арсенал» в итоге выписал Леандро Троссарда из «Брайтона» за € 24 млн, а Мудрик отправился туда, куда не планировал.

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Отрезок украинца в «Челси» пока получается таким же рваным и хаотичным, как и всё происходящее с командой. Интересный (хоть и сырой) дебют против «Ливерпуля», мемный игнор от Кукурельи с «Вест Хэмом», первый ассист с «Лестером», холостой забег против «Боруссии», печальный матч с «Астон Виллой» с двумя упущенными шансами весом в 0,69 xG и статус запасного сразу на три игры. Итого: 11 матчей, 46,7 минуты в среднем на поле, две голевые передачи.

В команде без отработанной схемы и чёткой структуры Мудрик легко терялся — чередовал удачные моменты с лишними нервами и отсутствием раскрепощённости в условиях малопродуктивной атаки «Челси». Хотя даже по этому скомканному отрезку проявились качества, которые зимой сформировали бешеный ценник Мудрика — высокая скорость и тонкая техника. Просто сейчас это негде применять.

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Хороший пример полного непонимания, как использовать Мудрика — решение Лэмпарда оставить игрока в запасе на матч с «Реалом». Хотя ещё осенью в игре за «Шахтёр» вингер кошмарил лично Дани Карвахаля и всю оборону соперника своими рывками. Лэмпард в Мадриде использовал примитивный контратакующий план, но отказался от самого скоростного футболиста атаки, оставив под «беговые» задачи лишь Жоау Феликса и Рахима Стерлинга.

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик

Фото: Fantasista/Getty Images

«Челси» платил за перспективу, ждать от Мудрика чего-то грандиозного сейчас наивно

«Челси» взял игрока, который еще не сформировался как человек, способный самостоятельно менять игру команды. Это не Эден Азар, который приезжал в Лондон после трёх мощных сезонов в Лиге 1 и 32+37 по системе «гол+пас» (за три года в чемпионате Франции). И не упомянутый выше Энцо Фернандес, который в 22 года уже выиграл Кубок мира и всего за полгода стал важнейшим игроком «Бенфики».

Мудрик зависим от внешних обстоятельств на поле. Обычно за «зависимых» не платят большие деньги, но сомнительная вменяемость (в футбольном контексте) Боули и его партнёров породила шаблон дорогих трансферов «на вырост» в «Челси». Уровень больших ожиданий от Мудрика подчёркивает продолжительность его контракта — сразу на 8,5 года. Это нормальная стратегия, но в данном случае «Челси» залил в игрока слишком большое количество денег, которые перевели режим ожидания из «годик-два на адаптацию, а там уже покажет себя» в «порви эту АПЛ прямо сейчас».

Плюс «Челси», как ни странно, никогда не был инкубатором для талантливой молодёжи. Здесь зачастую тратились на уже состоявшихся игроков (пусть с разным выхлопом, но это уже другая история). Внезапное исключение случилось лишь во времена трансферного бана и первого пришествия Лэмпарда в 2019-м. В «Челси» тогда обнаружили, что в клубной системе есть Рис Джеймс, Мэйсон Маунт, Фикайо Томори, Тэмми Абрахам и другие неплохие ребята. Но даже из них никто не стоил € 70+30 млн.

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Прорыв Мудрика в основу «Шахтёра» — тоже история не про «всё и сразу». Сначала были малоэффективные аренды в «Арсенал-Киев» и «Десну», а карьерный апгрейд случился только после прихода Роберто Де Дзерби. Итальянец осознал уникальность скоростных качеств Мудрика и открыл ему дорогу в основу. «Со мной ты станешь игроком. Либо вообще не будешь футболистом», — сказал Де Дзерби вингеру по телефону вскоре после назначения в «Шахтёр».

Сейчас вклад «Челси» выглядит сомнительным, но всё может измениться после приглашения другого тренера летом. В профессиональных качествах Мудрика нет сомнений — многие отмечают его работоспособность на тренировках. Личностный дух силён благодаря вере, которая занимает особое место в жизни бывшего игрока «Шахтёра» (достаточно просто изучить татуировки).

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик

Фото: Eddie Keogh/Getty Images

«Мудрик — фантастический игрок. Думаю, он может выиграть «Золотой мяч» в будущем. Мне нравится Михаил как игрок, но сейчас я тренер «Брайтона», а «Брайтон» приобрести Мудрика не может», — говорил в декабре Де Дзерби. А если футболист не идёт к Де Дзерби, то, возможно, Де Дзерби пойдёт к футболисту? Тем более у «Челси» уже есть опыт извлечения тренеров из «Брайтона».

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