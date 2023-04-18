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Вратарь Сандро Аруваино забил гол ударом через себя в нидерландском любительском футболе, видео

Нереальный гол вратаря-любителя на последних секундах. Забил ударом через себя! Видео
Кирилл Закатченко
Нереальный гол вратаря-любителя! Видео
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Сандро Аруваино спас команду от поражения.

Голы вратарей в футболе случаются довольно редко, из-за чего они прочно врезаются в память. Но как часто вы видели, чтобы голкипер забил ударом через себя? Зрители небольшого стадиона в нидерландской провинции Лимбург стали свидетелями настоящего шедевра.

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Дело было в матче с участием двух любительских клубов. Команда из общины Ландграф уступала «Васраде» со счётом 1:2 и получила право на штрафной на восьмой добавленной минуте. Вратарь проигрывающей команды побежал в чужую штрафную в надежде спасти результат. И он это сделал!

Сандро Аруваино воспользовался тем, что мяч взмыл в воздух, и нанёс невероятный удар через себя. Посмотрите на этот великолепный гол.

После матча уроженец Керкраде не скрывал эмоций: «Тренер сказал, что я могу идти в чужую штрафную. Мяч оказался над головой, и я пробил «ножницами». Даже не мог представить, что забью таким образом. Здорово, что мяч оказался в воротах соперника после такого фантастического удара». В итоге Аруваино принёс команде ничью.

А вот что говорил вратарь ещё до того, как прославился чудо-ударом: «Я работаю в сфере здравоохранения. Назвал бы себя общительным и дружелюбным человеком. Играю в футбол с пяти лет, и этот вид спорта стал частью моей жизни. До 10 лет я выступал на позиции «ленивого нападающего». Ждал, пока мне доставят мяч, и забивал с двух метров. С 10 лет занял место вратаря. У меня есть и другие увлечения. К примеру, я периодически играю в дартс, обучаю вратарей в спортивной школе. Люблю вечеринки, готов провести вечер с друзьями и выпить пива».

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Теги Футбол Любители Видео •••

Заглавное фото: Кадр из видео / keeperschool-dw.nl

Источник: «Чемпионат»

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