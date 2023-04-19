«Гвардиола следит за мной». В Самаре играет аргентинец с удивительной судьбой

Интервью с Бенхамином Гарре из «Крыльев», который, несмотря на то что ему всего 22 года, успел потренироваться с Месси и с основой «Сити».

Бенхамин Гарре ― один из самых интересных легионеров нынешней РПЛ. Он внук Оскара Гарре, который стал чемпионом мира с Аргентиной в 1986 году. Сам же Бенхамин четыре года играл за «Манчестер Сити», а ещё тренировался с Месси в основной сборной Аргентины. Мы пообщались с Гарре о его карьере и целях в «Крыльях Советов».

«В России очень сильный чемпионат»

― Как ты узнал об интересе «Крыльев»?

― Сначала от агентов, а потом мне самому позвонили из клуба. На принятие решения и обсуждения этого варианта с семьёй у меня ушло 10 дней.

― Почему согласился?

― Россия ― хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в РПЛ.

Бенхамин Гарре в «Крыльях» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― С кем общался из аргентинцев, игравших в РПЛ?

― С Мансильей из «Оренбурга». Он хорошо отозвался о лиге, командах, других моментах. Из-за этого мне было легче согласиться на переход. Правда, я долго летел до России — целых 16 часов.

― Какими были первые впечатления от клуба, от лиги?

― Хорошие. Так получилось, что первые три игры мы сначала провели с «Динамо» ― это очень сильная команда. До своего приезда в Россию я смотрел много матчей РПЛ. Они произвели на меня сильное впечатление, у вас очень сильный чемпионат.

― Кроме «Крыльев», были другие российские клубы, которые интересовались тобой?

― Да, мной очень сильно интересовался «Краснодар», но «Крылья» были быстрее и конкретнее.

― Что отличает Осинькина от остальных тренеров, с которыми ты работал?

― Очень умный специалист. Прекрасно знает, как работать с командой. У него очень разнообразные тренировки: много упражнений на тактику, но и много техники. Осинькин очень серьёзен, может по несколько раз повторить одно и то же, чтобы мы лучше запоминали. Чувствуется, что он как отец для нас. В команде много молодых игроков, а тренер создаёт рабочую, но одновременно семейную атмосферу. Это здорово.

«Российский паспорт мог бы стать хорошим подспорьем»

― Планируешь ли ты учить русский язык?

― Мне хочется его выучить, пусть он и очень сильно отличается от английского и испанского. Если я буду знать русский, это поможет мне и моей семье чувствовать себя здесь приятнее и комфортнее.

― Твой агент недавно говорил о твоём желании получить паспорт РФ. Ты действительно заинтересован в этой возможности?

― Да, в этом нет проблемы. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Вполне возможно, что я проведу в России много лет. Так что российский паспорт мог бы стать хорошим подспорьем.

― Первые твои матчи в России прошли в морозную погоду. Для аргентинца это шок?

― Нет, за время игры в Англии я привык к холоду. Но, конечно, к такой погоде тяжело приспособиться.

― Вместе с тобой в команду пришёл Писарский. Как тебе с ним играется?

― Очень серьёзный парень, почти ни на что не распыляется. Я знаю, что он круто играл в «Оренбурге». Уверен, он забьёт за «Крылья» много голов.

Владимир Писарский и Бенхамин Гарре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мой дед выиграл с Марадоной ЧМ. Диего был олицетворением Аргентины»

― Твой дедушка играл с Марадоной за сборную Аргентины, выигрывал ЧМ. Каково быть внуком такого человека?

― Я это воспринимаю спокойно. Да, мой дедушка ― великий человек. Но для меня он не чемпион мира, а родственник, которого я очень ценю.

― Что дедушка рассказывал тебе о Марадоне?

― Он всегда говорил мне, что Диего ― лучший игрок в истории. Его ни с кем нельзя сравнить. Дедушка говорил, что Марадона был не только великим футболистом, но и прекрасным капитаном. Он делал всё для того, чтобы команда чувствовала себя комфортно и боролась в каждом матче. Марадона боролся за лучшие условия для сборной, всегда бился за премиальные, требовал лучших самолётов для перелётов.

― Сам ни разу не общался с Диего?

― К сожалению, такого шанса не было. Я смотрел много видео, как он играл с моим дедушкой, видел тренировки. В Аргентине Диего ― бог, каждый скажет о нём только хорошее. Когда он умер, это был траур. Для страны его уход ― огромная потеря. Марадона не просто представлял Аргентину на футбольном поле, он и был Аргентиной. День его смерти был траурным и для меня.

― Какой главный совет дал тебе дедушка?

― Работать ответственно и быть серьёзным. Дедушка всегда говорит, что один талант без работы ничего не даст. И ещё он просит меня быть счастливым в любой стране и в любой лиге, в которой я когда-либо буду играть. Надо отдать ему должное: он никогда меня не критиковал. Если у меня что-то не получалось, он поддерживал. Ему всегда хотелось, чтобы я становился лучше именно не в футбольном плане, а в человеческом.

― Как проходило твоё детство?

― Несмотря на то что мой дедушка был великим игроком, мои родители всё равно много работали. И это было для меня большим уроком. Я понимал, что в любой ситуации надо работать для себя, бороться за лучшее. Ничего сверху на тебя не упадёт. Благодаря семье и труду родителей я мог развиваться так, как мне было нужно. От меня требовалось только играть в футбол.

«Когда тренируешься с Месси, внутри всё бурлит»

― Однажды ты и ещё несколько игроков молодёжной сборной Аргентины тренировались с основным составом. Как это было?

― Да, нас привлекли для помощи взрослой сборной. Когда ты тренируешься на одном поле с Месси, внутри тебя всё бурлит, испытываешь большую радость. Я старался подметить что-то, научиться лучшему.

― Как Месси ведёт себя во время тренировок?

― Лео был очень дружелюбен, помогал нам. Меня поразило, как он держит мяч под контролем. Лео делал всё: обводил, отдавал, забивал. Правда, мы старались сильно ему не мешать. Думаю, если бы начали, нас бы выгнали с тренировки (смеётся).

Лионель Месси и Бенхамин Гарре Фото: Из личного архива Гарре

― Где ты смотрел финал ЧМ-2022?

― В Аргентине вместе с семьёй. Для всех аргентинцев это было что-то невероятное. Мы понимали, что это был последний пазл для карьеры Месси, чтобы он окончательно мог надеть корону. Финал был невероятным, все нервы и эмоции в один миг выплеснулись наружу. Мы же доминировали почти весь матч, а потом Франция вдруг сравняла счёт. Это было что-то нереальное. Когда мы забили решающий пенальти, я издал свой самый громкий крик в жизни. Но потом сообразил, что моя дочка спит, и попробовал быть потише.

― Сколько ты праздновал эту победу?

― Неделю или 10 дней. Но так праздновала вся страна. На улицах люди были повсюду, дороги были перекрыты. Были даже несчастные случаи из-за празднования, несколько человек погибли. Это было сумасшествие.

― Кто всё-таки круче ― Месси или Марадона?

― Я не видел Марадону вживую. Но все, кто его застал, рассказывают о нём невероятные вещи. Хотя Месси тоже творил чудеса, я видел вживую, что он делает с мячом. Это точно лучший игрок из всех.

«В молодёжке «Сити» играл с Санчо и Фоденом, а тренировки у Гвардиолы – лучшие в жизни»

― Как ты оказался в «Манчестер Сити» в 2016 году?

― На меня напрямую вышли из английского клуба. Это очень волнующий момент, я был в восторге. Мне очень хотелось перейти в такую классную команду. В «Ман Сити» мне помогли с адаптацией, чувствовал там себя отлично.

― Англия ― другой мир?

― Когда я приехал туда, «Сити» только построил новую базу. Клуб только-только всё закончил, всё было очень красиво. Меня это поразило. Тогда я был совсем молодой, мне очень хотелось научиться всему, что мне могла дать Англия. Но когда выходил на поле, обо всё забывал, думал только о футболе. Я играл в молодёжной команде вместе с Санчо и Фоденом. Уже тогда было видно, что из них вырастут звёзды. Сейчас они это доказывают. В «Сити» я ощущал, что нахожусь с ними на одном уровне.

Бенхамин Гарре в «Манчестер Сити» Фото: Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images

― Через год после прихода в «Сити» ты провёл всю предсезонку с основой под руководством Гвардиолы. Каково это?

― Да, это было в год чемпионата мира. Я старался максимально воспользоваться шансом, который мне выпал. Гвардиола замечательно относился к молодёжи, игроки основы тоже. Пеп постоянно просил меня быть счастливым. Он требовал от меня свободной и расслабленной игры. Конечно, это были лучшие тренировки в моей жизни, я многому научился за ту предсезонку. Мы делали упражнения, которые ни до, ни после я не делал.

― Ты сейчас общаешься с Гвардиолой?

― Давно не разговаривали. Последний раз мы общались в прошлом году. Я поздравлял его с днём рождения, а также выражал соболезнования, когда у него умер кто-то из родственников. Пеп всегда мне отвечал, записывал аудиосообщения, в которых говорил, что следит за моей игрой, желал удачи. Гвардиола всегда близок к игрокам – он постоянно со всеми общается.

― Почему ты всё-таки решил уйти из «Сити»?

― В футболе многое решает желание. Когда уходил из «МС», то тренировался с основным составом, но мы не достигли соглашения. У меня появилось желание уехать в Аргентину и играть в основе. К тому же это моя родная страна.

«Надеюсь, «Крылья» помогут мне пробиться в сборную Аргентины»

― В будущем «Крылья Советов» смогут стать чемпионами России?

― Мы стараемся подняться в таблице как можно выше. У нас молодая команда, мы боремся с нашими особенностями роста, но я уверен, что наши результаты будут улучшаться. Что касается чемпионства в будущем – посмотрим. В футболе всё возможно.

― Как должна сложиться карьера, чтобы ты остался доволен?

― Моя главная цель ― выступать за основную сборную Аргентины в важнейших матчах. Надеюсь, смогу этого достичь, а «Крылья» мне в этом помогут.