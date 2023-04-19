7 спортивных событий среды: много-много футбола и яркий хоккей

Время в материале указано по Москве. Программа коротко:
|Время
|Вид
|Событие
|16:30
|🎾
|Джарри – Хачанов, Барселона, второй круг
|16:30
|⚽️
|«Акрон» – «Спартак», Кубок России, Путь регионов – полуфинал
|19:00
|🏒
|«Ак Барс» – ЦСКА, финал Кубка Гагарина, второй матч
|19:00
|⚽️
|ЦСКА – «Урал», Кубок России, Путь РПЛ – финал, первый матч
|19:00
|⚽️
|«Краснодар» – «Крылья Советов», Кубок России, Путь регионов — полуфинал
|22:00
|⚽️
|«Бавария» – «Ман Сити», ЛЧ, 1/4 финала, ответный матч
|Ночь
|🏒
|«Даллас» – «Миннесота», НХЛ, 1/4 финала – Запад, второй матч
🎾 16:30: Хачанов в Барселоне
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Россиянин на всех парах мчится в топ-10 мирового рейтинга. Сейчас Карен занимает 11-е место в рейтинге ATP и уже по итогам турнира ATP-500 в Барселоне может попасть в десятку сильнейших. Но для этого нашему парню нужно для начала справиться с непростым чилийцем Николасом Джарри, который, можно сказать, родился на грунте. Соперники уже встречались однажды, однако это было очень давно – в первом круге «Ролан Гаррос» — 2017 Карен был сильнее. Как будет на этот раз?
Карен Хачанов
Фото: Getty Images
⚽️ 16:30 «Акрон» сотворит ещё одну сенсацию и выбьет действующего обладателя Кубка России?
«Спартак» оступился в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, в ответном матче уступив «Уралу» — 1:2. Екатеринбуржцы дважды пробили Александра Максименко красивыми дальними ударами. Красно-белые при этом был не так плохи, имели несколько хороших моментов, чтобы сравнять счёт в конце и перевести всё в серию пенальти. Но не повезло.
Теперь команде Гильермо Абаскаля предстоит сыграть с «Акроном», выбившим из турнира три московских клуба подряд! Тольяттинцы сначала вынесли «Торпедо» — 2:0, а затем по пенальти обыграли «Локомотив» (1:1, 7:6 пен.) и «Динамо» (0:0, 4:1 пен.). Теперь «Акрон» примет на своём поле «Спартак», который четыре матча подряд не мог выиграть в РПЛ, а потом еле-еле обыграл «Торпедо» (не забив два из трёх 11-метровых). Так себе серия.
Если у «Акрона» получилось выбить «Локо» и «Динамо», почему надо бояться «Спартака»? Тем более от москвичей большинство болельщиков и экспертов ожидаемо ждут прохода дальше, а вот на «Акрон» давления поменьше.
Удивит ли «Акрон» в матче со «Спартаком»?
Фото: ФК «Акрон»/«Чемпионат»
🏒 19:00: Продолжение главной битвы за Кубок Гагарина
В Казани продолжится главная хоккейная серия года в России – финал Кубка Гагарина, который тянет за собой множество сюжетов. Александр Радулов много лет играл в ЦСКА, но так и не стал с ним чемпионом, а теперь может сделать это с «Ак Барсом». Зинэтула Билялетдинов вернулся с заслуженного отдыха свежим и отдохнувшим и теперь заходит на свой четвёртый Кубок Гагарина. Сергея Фёдорова уже сватают в НХЛ, однако пока он постарается защитить чемпионский титул. ЦСКА попробует взять реванш за поражение в финале-2018 – и много других сюжетов. В первом матче «Ак Барс» показал идеальную игру и повёл в серии. Но ЦСКА приучил к тому, что невозмутимо справляется с любыми трудностями, и чувствительное поражение их точно не надломит.
Битва за Кубок Гагарина только началась
Фото: photo.khl.ru
⚽️ 19:00: Набравший весной ход ЦСКА готов выходить в Суперфинал Кубка
ЦСКА и «Уралу» повезло выйти в финал Пути РПЛ. Первые в ответном домашнем матче полуфинала с «Крыльями Советов» (1:0) выглядели чуть хуже гостей, которые упустили несколько классных шансов, а решил всё нелепый автогол Гленна Бейла на 90+2-й минуте. «Урал» же не выглядел хуже «Спартака» в своём матче, но не каждый день в одной встрече залетают два красивых дальних удара. Да и «Спартак» свои моменты упустил. Ибраима Сиссе и Фаниль Сунгатулин вывели екатеринбуржцев в финал Пути РПЛ, и теперь команде необходимо поломать голову, чтобы остановить набравший ход ЦСКА.
Забавно, что в последнем туре РПЛ команды встречались как раз между собой, но в Екатеринбурге. Победу одержали гости — 2:1. Встреча же Кубка России состоится в Москве, где «Урал» ни разу не побеждал ЦСКА в последнее десятилетие. А ещё против армейцев не получается у Виктора Гончаренко – всего одна победа (на групповом этапе Кубка в этом сезоне) и шесть поражений. Получится подправить статистику?
ЦСКА рвётся в Суперфинал Кубка, на пути «Урал»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
⚽️ 19:00: Клуб Галицкого приблизится к первому трофею?
Путь Регионов в Кубке России не уступает по именам Пути РПЛ. В полуфинале встретятся «Краснодар» и «Крылья Советов». У клуба Сергея Галицкого есть отличная возможность в очередной раз приблизиться к первому трофею, и шансы действительно неплохие: своё поле, яркая атакующая команда и соперник, у которого неудачно складывается сезон.
Этой весной «Краснодар» выступает в чемпионате на уровне топов — почему бы не закрепить успех в Кубке? Правда, легко вряд ли будет: «Крылья», несмотря на затянувшийся спад, остаются интересной командой, которая не так давно дала бой ЦСКА в Кубке и победила «Сочи» в РПЛ.
«Краснодар» и «Крылья Советов» постараются сохранить шансы на Кубок России
Фото: fckrasnodar.ru
⚽️ 22:00: Охваченная скандалами «Бавария» совершит чудо и отыграет три мяча у «Сити»?
«Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала на домашнем «Этихаде» разгромил «Баварию» со счётом 3:0. Хозяева не сильно превосходили соперника, но отлично воспользовались голевыми моментами, добыв комфортное преимущество перед поездкой в Германию. А главный скандал, связанный с матчем, случился уже после него. В раздевалке «Баварии» вингер Садио Мане ударил своего одноклубника Лероя Зане, разбив тому губу.
По сообщениям журналиста Brut Папа Махмуда Гуйе, немец оскорбил сенегальца ещё во время матча, а потому получил после. В итоге Мане оштрафовали на € 350 тыс. и отстранили от встречи Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1). С «Сити» он сыграть сможет.
После прихода Томаса Тухеля команда дважды выиграла (у дортмундской «Боруссии» – 4:2, и «Фрайбурга» — 1:0), сыграла вничью (с «Хоффенхаймом» — 1:1) в чемпионате Германии, но вылетела из Кубка Германии (от «Фрайбурга» — 1:2) и почти потеряла шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Не лучший старт для тренера, пришедшего на смену Юлиану Нагельсману, увольнение которого вышло неоднозначным. Тухелю и его команде необходимо совершить чудо, чтобы остановить Холанда и «Сити» на «Альянц Арене». Однако тренер гостей Хосеп Гвардиола осторожен в своих оценках: «Это действительно сложный соперник. Мы едем туда, чтобы добиться чего-то уникального, чтобы выйти в полуфинал… Мы должны играть с правильным настроем и быть стабильными в тяжёлые моменты, которые у нас будут».
«Бавария» при этом рискует второй год подряд вылететь из ЛЧ (год назад не смогли пройти «Вильярреал») на стадии четвертьфинала. А «Сити» в случае выхода в 1/2 финала встретится там с «Реалом». И получит шанс отомстить за прошлогоднюю неудачу на этой стадии.
Совершит ли «Бавария» чудо в ЛЧ? «Сити» точно будет против
Фото: Visionhaus/Getty Images
🏒 19 апреля, 4:30: «Миннесота» Капризова попробует развить преимущество в серии с «Далласом»
«Миннесота» отбивалась от грозного «Далласа» весь третий период и полтора овертайма, чтобы в итоге затащить первую победу в серии. Кирилл Капризов открыл счёт русским голам в нынешнем плей-офф НХЛ и стал всего лишь вторым игроком за последние 32 года, кому хватило 14 первых кубковых игр в карьере, чтобы забить 10 голов. Матч закончился сильно за полночь, было потрачено много сил, и отдавать победу в таком противостоянии, где ты к тому же не являешься фаворитом, было бы непозволительной роскошью. Матч добавил новых сюжетов в серию – защитник «Миннесоты» травмировал одного из лидеров «Далласа» Джо Павелски, а Райан Сутер открыл охоту за Капризовым, несколько раз грубо ударив его в спину и по рёбрам, поэтому вторая встреча должна стать ещё более яростной и жёсткой.
Кирилл Капризов
Фото: AP/TASS
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