7 спортивных событий среды: много-много футбола и яркий хоккей

За чем следить 19 апреля: рубилово за Кубок Гагарина, ответки в Кубке России и ЛЧ, сложный матч для Карена Хачанова.

Время в материале указано по Москве. Программа коротко:

Время Вид Событие 16:30 🎾 Джарри – Хачанов, Барселона, второй круг 16:30 ⚽️ «Акрон» – «Спартак», Кубок России, Путь регионов – полуфинал 19:00 🏒 «Ак Барс» – ЦСКА, финал Кубка Гагарина, второй матч 19:00 ⚽️ ЦСКА – «Урал», Кубок России, Путь РПЛ – финал, первый матч 19:00 ⚽️ «Краснодар» – «Крылья Советов», Кубок России, Путь регионов — полуфинал 22:00 ⚽️ «Бавария» – «Ман Сити», ЛЧ, 1/4 финала, ответный матч Ночь 🏒 «Даллас» – «Миннесота», НХЛ, 1/4 финала – Запад, второй матч

🎾 16:30: Хачанов в Барселоне

Россиянин на всех парах мчится в топ-10 мирового рейтинга. Сейчас Карен занимает 11-е место в рейтинге ATP и уже по итогам турнира ATP-500 в Барселоне может попасть в десятку сильнейших. Но для этого нашему парню нужно для начала справиться с непростым чилийцем Николасом Джарри, который, можно сказать, родился на грунте. Соперники уже встречались однажды, однако это было очень давно – в первом круге «Ролан Гаррос» — 2017 Карен был сильнее. Как будет на этот раз?

Карен Хачанов Фото: Getty Images

⚽️ 16:30 «Акрон» сотворит ещё одну сенсацию и выбьет действующего обладателя Кубка России?

«Спартак» оступился в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, в ответном матче уступив «Уралу» — 1:2. Екатеринбуржцы дважды пробили Александра Максименко красивыми дальними ударами. Красно-белые при этом был не так плохи, имели несколько хороших моментов, чтобы сравнять счёт в конце и перевести всё в серию пенальти. Но не повезло.

Теперь команде Гильермо Абаскаля предстоит сыграть с «Акроном», выбившим из турнира три московских клуба подряд! Тольяттинцы сначала вынесли «Торпедо» — 2:0, а затем по пенальти обыграли «Локомотив» (1:1, 7:6 пен.) и «Динамо» (0:0, 4:1 пен.). Теперь «Акрон» примет на своём поле «Спартак», который четыре матча подряд не мог выиграть в РПЛ, а потом еле-еле обыграл «Торпедо» (не забив два из трёх 11-метровых). Так себе серия.

Если у «Акрона» получилось выбить «Локо» и «Динамо», почему надо бояться «Спартака»? Тем более от москвичей большинство болельщиков и экспертов ожидаемо ждут прохода дальше, а вот на «Акрон» давления поменьше.

Удивит ли «Акрон» в матче со «Спартаком»? Фото: ФК «Акрон»/«Чемпионат»

🏒 19:00: Продолжение главной битвы за Кубок Гагарина

В Казани продолжится главная хоккейная серия года в России – финал Кубка Гагарина, который тянет за собой множество сюжетов. Александр Радулов много лет играл в ЦСКА, но так и не стал с ним чемпионом, а теперь может сделать это с «Ак Барсом». Зинэтула Билялетдинов вернулся с заслуженного отдыха свежим и отдохнувшим и теперь заходит на свой четвёртый Кубок Гагарина. Сергея Фёдорова уже сватают в НХЛ, однако пока он постарается защитить чемпионский титул. ЦСКА попробует взять реванш за поражение в финале-2018 – и много других сюжетов. В первом матче «Ак Барс» показал идеальную игру и повёл в серии. Но ЦСКА приучил к тому, что невозмутимо справляется с любыми трудностями, и чувствительное поражение их точно не надломит.

Битва за Кубок Гагарина только началась Фото: photo.khl.ru

⚽️ 19:00: Набравший весной ход ЦСКА готов выходить в Суперфинал Кубка

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ) 19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА и «Уралу» повезло выйти в финал Пути РПЛ. Первые в ответном домашнем матче полуфинала с «Крыльями Советов» (1:0) выглядели чуть хуже гостей, которые упустили несколько классных шансов, а решил всё нелепый автогол Гленна Бейла на 90+2-й минуте. «Урал» же не выглядел хуже «Спартака» в своём матче, но не каждый день в одной встрече залетают два красивых дальних удара. Да и «Спартак» свои моменты упустил. Ибраима Сиссе и Фаниль Сунгатулин вывели екатеринбуржцев в финал Пути РПЛ, и теперь команде необходимо поломать голову, чтобы остановить набравший ход ЦСКА.

Забавно, что в последнем туре РПЛ команды встречались как раз между собой, но в Екатеринбурге. Победу одержали гости — 2:1. Встреча же Кубка России состоится в Москве, где «Урал» ни разу не побеждал ЦСКА в последнее десятилетие. А ещё против армейцев не получается у Виктора Гончаренко – всего одна победа (на групповом этапе Кубка в этом сезоне) и шесть поражений. Получится подправить статистику?

ЦСКА рвётся в Суперфинал Кубка, на пути «Урал» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: Клуб Галицкого приблизится к первому трофею?

Путь Регионов в Кубке России не уступает по именам Пути РПЛ. В полуфинале встретятся «Краснодар» и «Крылья Советов». У клуба Сергея Галицкого есть отличная возможность в очередной раз приблизиться к первому трофею, и шансы действительно неплохие: своё поле, яркая атакующая команда и соперник, у которого неудачно складывается сезон.

Этой весной «Краснодар» выступает в чемпионате на уровне топов — почему бы не закрепить успех в Кубке? Правда, легко вряд ли будет: «Крылья», несмотря на затянувшийся спад, остаются интересной командой, которая не так давно дала бой ЦСКА в Кубке и победила «Сочи» в РПЛ.

«Краснодар» и «Крылья Советов» постараются сохранить шансы на Кубок России Фото: fckrasnodar.ru

⚽️ 22:00: Охваченная скандалами «Бавария» совершит чудо и отыграет три мяча у «Сити»?

«Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала на домашнем «Этихаде» разгромил «Баварию» со счётом 3:0. Хозяева не сильно превосходили соперника, но отлично воспользовались голевыми моментами, добыв комфортное преимущество перед поездкой в Германию. А главный скандал, связанный с матчем, случился уже после него. В раздевалке «Баварии» вингер Садио Мане ударил своего одноклубника Лероя Зане, разбив тому губу.

По сообщениям журналиста Brut Папа Махмуда Гуйе, немец оскорбил сенегальца ещё во время матча, а потому получил после. В итоге Мане оштрафовали на € 350 тыс. и отстранили от встречи Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1). С «Сити» он сыграть сможет.

После прихода Томаса Тухеля команда дважды выиграла (у дортмундской «Боруссии» – 4:2, и «Фрайбурга» — 1:0), сыграла вничью (с «Хоффенхаймом» — 1:1) в чемпионате Германии, но вылетела из Кубка Германии (от «Фрайбурга» — 1:2) и почти потеряла шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Не лучший старт для тренера, пришедшего на смену Юлиану Нагельсману, увольнение которого вышло неоднозначным. Тухелю и его команде необходимо совершить чудо, чтобы остановить Холанда и «Сити» на «Альянц Арене». Однако тренер гостей Хосеп Гвардиола осторожен в своих оценках: «Это действительно сложный соперник. Мы едем туда, чтобы добиться чего-то уникального, чтобы выйти в полуфинал… Мы должны играть с правильным настроем и быть стабильными в тяжёлые моменты, которые у нас будут».

«Бавария» при этом рискует второй год подряд вылететь из ЛЧ (год назад не смогли пройти «Вильярреал») на стадии четвертьфинала. А «Сити» в случае выхода в 1/2 финала встретится там с «Реалом». И получит шанс отомстить за прошлогоднюю неудачу на этой стадии.

Совершит ли «Бавария» чудо в ЛЧ? «Сити» точно будет против Фото: Visionhaus/Getty Images

🏒 19 апреля, 4:30: «Миннесота» Капризова попробует развить преимущество в серии с «Далласом»

«Миннесота» отбивалась от грозного «Далласа» весь третий период и полтора овертайма, чтобы в итоге затащить первую победу в серии. Кирилл Капризов открыл счёт русским голам в нынешнем плей-офф НХЛ и стал всего лишь вторым игроком за последние 32 года, кому хватило 14 первых кубковых игр в карьере, чтобы забить 10 голов. Матч закончился сильно за полночь, было потрачено много сил, и отдавать победу в таком противостоянии, где ты к тому же не являешься фаворитом, было бы непозволительной роскошью. Матч добавил новых сюжетов в серию – защитник «Миннесоты» травмировал одного из лидеров «Далласа» Джо Павелски, а Райан Сутер открыл охоту за Капризовым, несколько раз грубо ударив его в спину и по рёбрам, поэтому вторая встреча должна стать ещё более яростной и жёсткой.