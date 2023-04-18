Перед матчем «Челси» и «Реала» не играл гимн ЛЧ: это случилось уже второй раз за сезон

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов начался для болельщиков «Челси» не очень радостно. Фанаты лишились возможности услышать гимн Лиги чемпионов. Поражение «Челси» в Мадриде и так оставляло слишком мало надежд на выход в полуфинал ЛЧ для лондонцев, а тут напоследок болельщики не смогли услышать приятную для ушей мелодию.
Судя по всему, на стадионе «Стэмфорд Бридж» произошёл технический сбой. Когда игроки вышли на поле и выстроились в центре поля, камера начала показ каждого футболиста, но гимна ЛЧ слышно не было. В этот момент в прямой эфир попало изрядное пение фанатов «Челси».
По информации издания ExpressUK, произошли неполадки с аудиосистемой арены. При этом за несколько секунд до появления игроков на поле всё работало.
«Челси» — «Реал»
Фото: Clive Rose/Getty Images
Стоит отметить, что это не первый раз в сезоне, когда фанаты «Челси» не услышали гимн Лиги чемпионов. Осенью болельщики лишились возможности услышать мелодию из-за смерти Елизаветы II. Тогда в Великобритании было принято такое решение не только для Лондона: гимн Лиги чемпионов также не прозвучал на матчах «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд и «Рейнджерс» – «Наполи». Учитывая нынешнее положение «Челси» в английской Премьер-лиге, болельщики клуба не услышат мелодию и в следующем сезоне.
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