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Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Гимн Лиги чемпионов не прозвучал на матче «Челси» — «Реал», что произошло, 18 апреля 2023 года, причины

Перед матчем «Челси» и «Реала» не играл гимн ЛЧ: это случилось уже второй раз за сезон
Павел Прохоров
Перед матчем «Челси» и «Реала» не играл гимн ЛЧ
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Сегодня причина банальнее.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов начался для болельщиков «Челси» не очень радостно. Фанаты лишились возможности услышать гимн Лиги чемпионов. Поражение «Челси» в Мадриде и так оставляло слишком мало надежд на выход в полуфинал ЛЧ для лондонцев, а тут напоследок болельщики не смогли услышать приятную для ушей мелодию.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
2-й тайм
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 58'

Судя по всему, на стадионе «Стэмфорд Бридж» произошёл технический сбой. Когда игроки вышли на поле и выстроились в центре поля, камера начала показ каждого футболиста, но гимна ЛЧ слышно не было. В этот момент в прямой эфир попало изрядное пение фанатов «Челси».

По информации издания ExpressUK, произошли неполадки с аудиосистемой арены. При этом за несколько секунд до появления игроков на поле всё работало.

«Челси» — «Реал»

«Челси» — «Реал»

Фото: Clive Rose/Getty Images

Стоит отметить, что это не первый раз в сезоне, когда фанаты «Челси» не услышали гимн Лиги чемпионов. Осенью болельщики лишились возможности услышать мелодию из-за смерти Елизаветы II. Тогда в Великобритании было принято такое решение не только для Лондона: гимн Лиги чемпионов также не прозвучал на матчах «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд и «Рейнджерс» – «Наполи». Учитывая нынешнее положение «Челси» в английской Премьер-лиге, болельщики клуба не услышат мелодию и в следующем сезоне.

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