«Наполи» за минуту лишился двух игроков в матче с «Миланом». Политано завыл от боли!

Полузащитник и защитник «Наполи» Маттео Политано и Мариу Руй получили повреждения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Оба травмировались по ходу первого тайма.
Травма Политано на первый взгляд выглядит очень серьёзно. У Маттео во внешнюю сторону вывернулся голеностоп, а центр тяжести оказался за лодыжкой. Возможно, пострадали связки – а это всегда серьёзно. Вингера безумно жаль – после случившегося он натурально выл от боли в ожидании врачей. Его под руки унесли медики.
Маттео Политано
Фото: Кадр из трансляции
Тут же повреждение получил Руй – сначала португалец попытался разбегаться и вернулся на поле после помощи медиков, но практически сразу же приземлился на газон из-за невозможности продолжить игру.
Мариу Руй
Фото: Кадр из трансляции
Лучано Спаллетти ничего не оставалось, как провести двойную замену: вместо Политано вышел Ирвин Лосано, а Руя заменил Матиас Оливера.
Через 10 минут после случившегося обескровленный «Наполи» всё-таки пропустил – не с пенальти, так с игры. Рафаэл Леау прошёл половину поля и выкатил мяч на Оливье Жиру. На этот раз француз не промахнулся.
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