Маттео на ровном месте получил травму и не сдержал эмоций.

«Наполи» за минуту лишился двух игроков в матче с «Миланом». Политано завыл от боли!

Полузащитник и защитник «Наполи» Маттео Политано и Мариу Руй получили повреждения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Оба травмировались по ходу первого тайма.

Травма Политано на первый взгляд выглядит очень серьёзно. У Маттео во внешнюю сторону вывернулся голеностоп, а центр тяжести оказался за лодыжкой. Возможно, пострадали связки – а это всегда серьёзно. Вингера безумно жаль – после случившегося он натурально выл от боли в ожидании врачей. Его под руки унесли медики.

Маттео Политано Фото: Кадр из трансляции

Тут же повреждение получил Руй – сначала португалец попытался разбегаться и вернулся на поле после помощи медиков, но практически сразу же приземлился на газон из-за невозможности продолжить игру.

Мариу Руй Фото: Кадр из трансляции

Лучано Спаллетти ничего не оставалось, как провести двойную замену: вместо Политано вышел Ирвин Лосано, а Руя заменил Матиас Оливера.

Через 10 минут после случившегося обескровленный «Наполи» всё-таки пропустил – не с пенальти, так с игры. Рафаэл Леау прошёл половину поля и выкатил мяч на Оливье Жиру. На этот раз француз не промахнулся.