Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Полузащитник «Наполи» Маттео Политано получил травму в матче с «Миланом» — причины, фото, сколько пропустит

«Наполи» за минуту лишился двух игроков в матче с «Миланом». Политано завыл от боли!
Константин Кринский
«Наполи» за минуту лишился двух игроков
Аудио-версия:
Комментарии
Маттео на ровном месте получил травму и не сдержал эмоций.

Полузащитник и защитник «Наполи» Маттео Политано и Мариу Руй получили повреждения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Оба травмировались по ходу первого тайма.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Милан
Милан, Италия
0:1 Жиру – 43'   1:1 Осимхен – 90+3'

Травма Политано на первый взгляд выглядит очень серьёзно. У Маттео во внешнюю сторону вывернулся голеностоп, а центр тяжести оказался за лодыжкой. Возможно, пострадали связки – а это всегда серьёзно. Вингера безумно жаль – после случившегося он натурально выл от боли в ожидании врачей. Его под руки унесли медики.

Маттео Политано

Маттео Политано

Фото: Кадр из трансляции

Тут же повреждение получил Руй – сначала португалец попытался разбегаться и вернулся на поле после помощи медиков, но практически сразу же приземлился на газон из-за невозможности продолжить игру.

Мариу Руй

Мариу Руй

Фото: Кадр из трансляции

Лучано Спаллетти ничего не оставалось, как провести двойную замену: вместо Политано вышел Ирвин Лосано, а Руя заменил Матиас Оливера.

Через 10 минут после случившегося обескровленный «Наполи» всё-таки пропустил – не с пенальти, так с игры. Рафаэл Леау прошёл половину поля и выкатил мяч на Оливье Жиру. На этот раз француз не промахнулся.

Материалы по теме
Хвича драматично вылетел из Лиги чемпионов! А «Челси» допрыгался с «Реалом». LIVE
Live
Хвича драматично вылетел из Лиги чемпионов! А «Челси» допрыгался с «Реалом». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023