«Реал» выкинул «Челси» из Лиги чемпионов. Но на этот раз за команду Лэмпарда не стыдно

Казалось бы, все давно похоронили «Челси» в Лиге чемпионов. И даже не столько из-за счёта в первом матче (2:0 – в пользу «Реала»), сколько из-за состояния лондонской команды. После возвращения у Фрэнка Лэмпарда было три поражения из трёх и абсолютно бледная игра при постоянном круговороте схем и футболистов. Ничего такого, что можно было бы назвать сыгранностью.

И вот тренер «Челси» снова выпустил абсолютно новый состав и схему: пять защитников, четыре номинальных хавбека и лишь один Хаверц на острие. И это при космическом обилии вингеров – на скамейке остались Пулишич, Феликс, Мудрик, Маунт, Зиеш, Стерлинг и Лофтус-Чик. В результате Кукурелья и Джеймс привычно закрывали всю бровку, а в полуфлангах атаки оказались Канте (справа) и Галлахер (слева).

Удивительно, но схема работала! «Челси» впервые после возвращения Лэмпарда смотрелся цельно и даже значительно лучше «Реала» в первом тайме. Гости, конечно, создали несколько моментов (в том числе отличный шанс был у Винисиуса, после прострела Модрича), но хозяева ни в чём не уступали в первые 45 минут. «Челси» атаковал преимущественно через правый фланг. И именно оттуда пришли шикарные моменты Канте и Кукурельи. К перерыву счёт легко мог становиться равным по сумме двух матчей.

Второй тайм начался с ещё одного момента «Челси». На этот раз Канте бил вообще с нескольких метров, но удар заблокировал Милитао. А ещё в начале второго тайма обе команды требовали красную карточку для соперника. Джеймс действительно жёстко наступил на голеностоп Камавинга, но судья ограничился жёлтой. А затем Милитао сорвал опасную атаку, уже имея жёлтую. Правда, повтор показал, что там и фола не было. А вот за то, как бразилец покрутил пальцем у виска, намекая на судью, можно было всё-таки получить вторую жёлтую. Хотя мало кто из судей на такое удаление решился бы в этом матче.

Ну а дальше «Челси» провалился, и «Реал» открыл счёт. Атака закончилась тем, что Родриго бил без сопротивления с линии вратарской. Гол во многом остался на совести Чалобы, который выбросился на соперника и по сути самоликвидировался. На «Бернабеу» он также был худшим в своей команде.

Лэмпард явно перешёл к запасному плану. На поле появились одновременно Стерлинг, Мудрик и Феликс. «Челси» продолжал создавать моменты (даже был намёк на пенальти), но глобально результат стал предельно очевиден.

«Реал» настолько спокойно доигрывал, катая мяч, что сделал 30+ точных передач, прежде чем забить снова. После потрясающей комбинации Вальверде скатил Родриго, который забивал уже неспешно в пустые ворота. Обидный и даже в какой-то мере издевательский гол. Однако эти 2:0 далеко не такие же по содержанию, как 2:0 в Мадриде.

После матча с «Брайтоном» в раздевалку «Челси» зашёл совладелец команды Тодд Боули и жаловался, что вложение € 600 млн себя не оправдывают. А ещё сказал игрокам, что матч с «Реалом» – последний шанс сделать так, чтобы болельщики «Челси» гордились командой. Что ж, в какой-то степени фанаты действительно могут гордиться. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

«Реал» в полуфинале сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» – «Бавария», которые встречаются на сутки позже (первый матч закончился со счётом 3:0 в пользу англичан). В следующем матче «Реала» в Лиге чемпионов не сыграет Эдер Милитао, который дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.