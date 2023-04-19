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Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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«Челси» — «Реал» Мадрид — 2:0, видеообзор матча Лиги чемпионов, 18 апреля 2023 года, дубль Родриго

«Реал» выкинул «Челси» из Лиги чемпионов. Но на этот раз за команду Лэмпарда не стыдно
Григорий Телингатер
«Реал» выкинул «Челси» из Лиги чемпионов
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Чалоба снова провалился, а Родриго сделал дубль.

Казалось бы, все давно похоронили «Челси» в Лиге чемпионов. И даже не столько из-за счёта в первом матче (2:0 – в пользу «Реала»), сколько из-за состояния лондонской команды. После возвращения у Фрэнка Лэмпарда было три поражения из трёх и абсолютно бледная игра при постоянном круговороте схем и футболистов. Ничего такого, что можно было бы назвать сыгранностью.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 58'   0:2 Родриго – 80'

И вот тренер «Челси» снова выпустил абсолютно новый состав и схему: пять защитников, четыре номинальных хавбека и лишь один Хаверц на острие. И это при космическом обилии вингеров – на скамейке остались Пулишич, Феликс, Мудрик, Маунт, Зиеш, Стерлинг и Лофтус-Чик. В результате Кукурелья и Джеймс привычно закрывали всю бровку, а в полуфлангах атаки оказались Канте (справа) и Галлахер (слева).

Удивительно, но схема работала! «Челси» впервые после возвращения Лэмпарда смотрелся цельно и даже значительно лучше «Реала» в первом тайме. Гости, конечно, создали несколько моментов (в том числе отличный шанс был у Винисиуса, после прострела Модрича), но хозяева ни в чём не уступали в первые 45 минут. «Челси» атаковал преимущественно через правый фланг. И именно оттуда пришли шикарные моменты Канте и Кукурельи. К перерыву счёт легко мог становиться равным по сумме двух матчей.

Второй тайм начался с ещё одного момента «Челси». На этот раз Канте бил вообще с нескольких метров, но удар заблокировал Милитао. А ещё в начале второго тайма обе команды требовали красную карточку для соперника. Джеймс действительно жёстко наступил на голеностоп Камавинга, но судья ограничился жёлтой. А затем Милитао сорвал опасную атаку, уже имея жёлтую. Правда, повтор показал, что там и фола не было. А вот за то, как бразилец покрутил пальцем у виска, намекая на судью, можно было всё-таки получить вторую жёлтую. Хотя мало кто из судей на такое удаление решился бы в этом матче.

Ну а дальше «Челси» провалился, и «Реал» открыл счёт. Атака закончилась тем, что Родриго бил без сопротивления с линии вратарской. Гол во многом остался на совести Чалобы, который выбросился на соперника и по сути самоликвидировался. На «Бернабеу» он также был худшим в своей команде.

Лэмпард явно перешёл к запасному плану. На поле появились одновременно Стерлинг, Мудрик и Феликс. «Челси» продолжал создавать моменты (даже был намёк на пенальти), но глобально результат стал предельно очевиден.

«Реал» настолько спокойно доигрывал, катая мяч, что сделал 30+ точных передач, прежде чем забить снова. После потрясающей комбинации Вальверде скатил Родриго, который забивал уже неспешно в пустые ворота. Обидный и даже в какой-то мере издевательский гол. Однако эти 2:0 далеко не такие же по содержанию, как 2:0 в Мадриде.

После матча с «Брайтоном» в раздевалку «Челси» зашёл совладелец команды Тодд Боули и жаловался, что вложение € 600 млн себя не оправдывают. А ещё сказал игрокам, что матч с «Реалом» – последний шанс сделать так, чтобы болельщики «Челси» гордились командой. Что ж, в какой-то степени фанаты действительно могут гордиться. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

«Реал» в полуфинале сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» – «Бавария», которые встречаются на сутки позже (первый матч закончился со счётом 3:0 в пользу англичан). В следующем матче «Реала» в Лиге чемпионов не сыграет Эдер Милитао, который дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

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