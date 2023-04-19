«Милан» вышел в полуфинал ЛЧ впервые за 16 лет: Кварацхелия «похоронил» надежды «Наполи»

«Милан» выбил «Наполи» Лучано Спаллетти из Лиги чемпионов и сыграет в полуфинале, скорее всего, с «Интером».

Для Спаллетти доброй вестью перед матчем с «Миланом» было возвращение Осимхена. Без своего лучшего бомбардира «Наполи» потерпел два сухих поражения от «россонери» за последние две недели – в Серии А дома (0:4) и Лиге чемпионов на выезде (0:1). Нигериец пропустил 18 дней из-за мышечной травмы.

«Наполи» мощно начинал оба тайма в Милане, а тут сам бог велел «партенопейцам» включить максимальную интенсивность с первых минут. Команда Стефано Пиоли пыталась обороняться средним блоком, но один эпизод повлиял на целый отрезок игры и посадил гостей к их штрафной. Кварацхелия заработал опасный штрафной, который закончился не голом, но серией угловых у ворот Меньяна. Лидер Серии А исполнял один стандарт за другим, однако «россонери» отбивались – как правило, выигрывали первое касание после подач. Подгоняемый трибунами «Наполи» почувствовал сильнейший прилив энергии, быстро возвращал себе мяч за счёт контрпрессинга и владел им около 70% времени.

«Наполи» делал акцент на фланги, где зажигали Хвича с Политано. Хозяева много били по воротам, вот только удары не получались опасными. Да и с дриблингом грузинского вингера правый защитник Калабрия при помощи подстраховки почти всегда справлялся. А вот «Милану» редкая контратака в середине тайма принесла пенальти. Судья Марциняк трактовал единоборство Руя с с Леау как фол со стороны португальца. Эпизод небесспорный, но так или иначе он не закончился голом: первый удар гостей в створ, нанесённый Жиру с 11-метрового, отбил голкипер Мерет. Не здорово пробил француз.

«Наполи» с точки зрения владения доминировал настолько, что после получаса игры лидером «россонери» по касаниям мяча был… Меньян (15). Тем не менее голов у команды Спаллетти не было, а были потери игроков – одновременно травмировались Политано и Руй. Как будто именно в этом важном матче их организмы почувствовали всю тяжесть сложнейшего сезона и дали сбой. Потом случился спорный эпизод в штрафной «Милана»: Марциняк не стал ставить пенальти после единоборства Леау с Лосано. И через семь минут, незадолго до перерыва, «Наполи» пропустил. Этот гол сделал Леау: вингер убежал со своей половины поля от трёх соперников на зависть Кварацхелии и поделился мячом с Жиру. В воротах хозяев уже не было Мерета, которому француз проиграл две дуэли в «стопроцентных» ситуациях, так что Оливье наконец забил.

Во втором тайме уже спустя 40 секунд супермомент создал Хвича. Кварацхелия всё же ушёл в штрафной от Калабрии и пробил верхом – ворота оказались низковаты для грузинского вингера. У Хвичи пошёл дриблинг, он обыгрывал на носовом платке в штрафной и заводил трибуны. Лидер Серии А после перерыва окружил штрафную «Милана» и постоянно находился в позиционных атаках, увеличив преимущество по владению до 80% на 20%. «Милан» терпел в глухой защите. Команда Пиоли знала: «Наполи» увлекается, теряет баланс, и в таких ситуациях можно будет снова наказать соперника за счёт проходов Леау или Диаса.

«Наполи» просто упёрся в стену. Хозяевам не хватало какой-то нестандартной передачи или тонкой комбинации. А может быть, идеально подготовленного Осимхена. Складывалось впечатление, что Виктор после травмы не тот. Нигериец мало встречался с мячом, не выигрывал эпизоды у защитников в штрафной. «Россонери», конечно, классно защищались, не теряя головы, поэтому «съели» Осимхена (до компенсированного времени).

Однако на 80-й минуте «Наполи» получил свой лучший шанс. Ещё один неоднозначный эпизод – мяч попал Томори в руку, которая, казалось бы, была опорной – завершился назначением пенальти в ворота «Милана». Кварацхелия взял мяч и… не справился с нервами. Хвича плохо пробил с «точки». Меньян, как и ранее Мерет, взял 11-метровый.

«Наполи» очень зависел от Кварацхелии в этот вечер. Хвича совершил 98 касаний мяча – больше всех в составе обеих команд. Шесть раз пробил по воротам, сделал пять передач под удар, а вспоминать все будут только его промах с пенальти.

На 90+2-й минуте Осимхен всё же забил. Но было поздно.

Ничья стала для команды Спаллетти поражением.