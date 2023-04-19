«Спартак» тоже пострадает от «Акрона», а ЦСКА пройдёт «Урал»? Плей-офф Кубка России. LIVE

Сегодня, 19 апреля, состоятся три матча плей-офф Кубка России. В Пути РПЛ встретятся ЦСКА и «Урал», а в Пути регионов – «Акрон» со «Спартаком» и «Краснодар» с «Крыльями Советов».

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ) 19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Акрон» – единственный представитель низшего дивизиона, оставшийся в турнире. Тольяттинцы стали настоящим открытием Кубка России, пройдя три московских клуба – «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Неужто теперь разберутся и со «Спартаком»?

ЦСКА и «Урал», в отличие от полуфиналов в Пути регионов, где всё решится в одноматчевом противостоянии, разыграют финал Пути РПЛ в двух встречах: ответная состоится 3 мая.