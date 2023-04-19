«Спартак» тоже пострадает от «Акрона», а ЦСКА пройдёт «Урал»? Плей-офф Кубка России. LIVE
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Тольяттинцы могут выбить четвёртый московский клуб подряд!
Сегодня, 19 апреля, состоятся три матча плей-офф Кубка России. В Пути РПЛ встретятся ЦСКА и «Урал», а в Пути регионов – «Акрон» со «Спартаком» и «Краснодар» с «Крыльями Советов».
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Акрон» – единственный представитель низшего дивизиона, оставшийся в турнире. Тольяттинцы стали настоящим открытием Кубка России, пройдя три московских клуба – «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Неужто теперь разберутся и со «Спартаком»?
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ЦСКА и «Урал», в отличие от полуфиналов в Пути регионов, где всё решится в одноматчевом противостоянии, разыграют финал Пути РПЛ в двух встречах: ответная состоится 3 мая.
Комментарии
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