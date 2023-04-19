Лучший ассистент «Бенфики» — защитник! Летом клуб может потерять его, не получив ни евро

«Бенфика» до встречи с «Интером» в четвертьфинале не проиграла ни одного матча в Лиге чемпионов этого сезона и к апрелю выдала серию из 10 побед в чемпионате Португалии. Однако в самый неподходящий момент у лиссабонских «орлов» начался спад. Теперь у команды Роджера Шмидта три поражения кряду – от «Порту» (1:2) и «Шавиша» (0:1) в Примейре и от «Интера» (0:2) в первом четвертьфинале ЛЧ. В таком далёком от оптимального состоянии «Бенфика» должна забивать как минимум два мяча, чтобы совершить чудо и пройти в полуфинал. Остаётся надеяться на кураж лучшего бомбардира, нападающего Гонсалу Рамуша (25 голов во всех турнирах), и лучшего ассистента… защитника Алехандро Гримальдо.

Редкий случай, когда лидером команды по количеству голевых передач становится фланговый защитник. Но 27-летний испанец – самый эффективный «подносчик снарядов» у «Бенфики» и в Лиге чемпионов, и в Примейре. В этом евросезоне он ассистировал во встречах с «Маккаби» из Хайфы и «Ювентусом» на групповом этапе ЛЧ и в игре плей-офф с «Брюгге».

Для понимания роли Гримальдо в «Бенфике» ещё немного статистики. За сезон во всех турнирах Алехандро сделал уже 91 ключевую передачу – лучший результат в команде. Левый защитник создал 54 голевых момента. Это второй результат после Рафы Силвы (60). Кроме того, испанец входит в топ-4 по обводкам (86 успешных).

С точки зрения технического оснащения Гримальдо находится на топ-уровне. Его типичный голевой пас в этом сезоне: рывок вперёд по левому флангу/полуфлангу и кросс низом в район 11-метровой отметки либо к линии вратарской. Реже случались голы после подач Алехандро верхом или на средней высоте. Но самую крутую голевую передачу испанец выдал, пожалуй, в мартовском матче с «Маритиму», влетев в штрафную и неожиданно сыграв пяткой на партнёра. Когда «Бенфика» забила, Гримальдо встал перед трибунами, развёл руками и покачал головой: дескать, смотрите, какой я красавец.

Неудивительно, что Алехандро настолько техничен. Школа-то у него какая! Гримальдо – воспитанник «Барселоны». Он пять лет провёл в фарм-клубе каталонцев, где тоже отдал немало голевых передач (12 за 92 матча). Тем не менее первой команде сине-гранатовых одарённый левый защитник не пригодился. Да и на что мог надеяться молодой игрок, когда его позицию закрывал в основе находившейся на пике карьеры Жорди Альба, у которого вдобавок было идеальное взаимопонимание с Лео Месси?

Алехандро Гримальдо Фото: PA Images via Getty Images

В январе 2016-го Гримальдо ушёл за игровой практикой в «Бенфику»: каталонский клуб продал на тот момент 20-летнего защитника всего за € 2,1 млн. И вот уже почти семь с половиной лет Алехандро выжигает левый фланг в Португалии. Интересно, что перед своим трансфером Гримальдо – капитан фарм-клуба «Барсы» – публично выразил недовольство Луисом Энрике, возглавлявшим тогда сине-гранатовых.

«Он мне ничего не говорил, и я никогда не контактировал с ним. Да и мне не о чем говорить с ним. Я работаю со своим тренером и имею с ним хорошие взаимоотношения. Пусть тренер первой команды остаётся со своими футболистами, а я – со своей командой», – сказал Алехандро.

В 296 матчах за «Бенфику» Гримальдо сделал 63 голевые передачи. Он и забил немало – 24 гола. Иногда кладёт сумасшедшие мячи с игры или со штрафных. Вот, например, гол в ворота «Маккаби» из Хайфы в нынешней Лиге чемпионов. Согласитесь, настоящий шедевр:

Почему же Гримальдо до сих пор в «Бенфике»? На испанца претендовали топ-клубы, но боссы лиссабонцев требовали за защитника большие деньги – € 30 млн. Возможно, кого-то из потенциальных покупателей останавливало то, что Алехандро неидеален в обороне, хотя в современном футболе это, кажется, не проблема для топов. Сколько «всадников без головы» вроде Жоау Канселу закрывают фланги обороны на высоком уровне? В итоге «Бенфика» дотянула с трансфером испанца до того, что летом может потерять его, не получив ни евро.

По окончании нынешнего сезона у Алехандро заканчивается контракт с лиссабонским клубом. По слухам, «Барселона» хочет вернуть своего воспитанника, подписав его в качестве свободного агента. Писали об интересе к Гримальдо и со стороны «Ювентуса» и «Милана». Когда закрылось зимнее трансферное окно, главный тренер Роджер Шмидт выразил робкую надежду на то, что испанец всё же останется в Лиссабоне.

«Гримальдо – ключевой игрок для нас, он превосходен. Самоотдача, мотивация, менталитет: всё это на высшем уровне у него. Алехандро усердно работает все 90 минут, защищается и атакует. Он очень хорошо играет, а клуб пытается его удержать. Надеюсь, Гримальдо останется. Я бы хотел продолжать его тренировать, но я реалист – мы знаем, что представляет собой мир футбола».

В первом матче с «Интером» Алехандро не совершил результативных действий, но не сказать, что «нерадзурри» наглухо закрыли левый фланг «Бенфики». Гримальдо нанёс три удара, сделал четыре ключевые передачи и имел один убойный момент. В тот день ему не повезло, однако сегодня будет второй шанс — в Милане.