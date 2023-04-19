Почему Роналду после такого не удалили?! Криштиану провёл удушающий приём против соперника

У Криштиану Роналду голевая засуха в Саудовской Аравии. Португалец не забивает два матча, а его «Аль-Наср» набрал одно очко из шести возможных и потерял возможность приблизиться к лидеру чемпионата. В 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии клуб 38-летнего форварда проиграл в гостях «Аль-Хилялю» со счётом 0:2. Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, не забил и запомнился лишь всплеском эмоций и жёлтой карточкой.

На 57-й минуте встречи португалец в борьбе за мяч применил против игрока «Аль-Хиляля» запрещённый приём, прямо из мира единоборств. Криштиану сделал захват соперника за горло двумя руками и повалил его на газон. Судья не оставил без внимания эпизод и выписал Роналду жёлтую карточку. Даже странно, что не красную. Игроку «Аль-Хиляля» не понадобилась медицинская помощь, но несколько секунд на газоне он провёл, держась за лицо.

Удушающий приём от Роналду на футбольном поле Фото: Кадр из трансляции

Теперь у Роналду столько же сыгранных матчей, сколько и голов (по 11). Криштиану будет сложнее догнать в бомбардирской гонке лидера Одиона Игало, потому что он сегодня оформил дубль с пенальти в ворота команды Роналду и оторвался вперёд (18 мячей). Этот матч был первым для «Аль-Насра» под руководством нового тренера Динко Иличича – недавно клуб уволил Руди Гарсию. Теперь команда Криштиану Роналду занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии (53 очка) и отстаёт от «Аль-Иттихада», сыгравшего на один матч меньше, на три балла. Неужели португалец останется без титула в Саудовской Аравии?