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«Наполи» — «Милан» — 1:1, неудачный матч Спаллетти и Кварацхелии, успешный план Пиоли, забег Леау — тактика, разбор

Идеальный план «Милана» загнал «Наполи» в цейтнот. Но Хвича всё равно был самым острым
Евгений Ломоносов
«Милан» — «Наполи» — 1:1
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Пиоли классно подстроился под Спаллетти, хотя статистика вас удивит. Как сработали его идеи.

Неделю назад «Милан» одержал важную домашнюю победу над «Наполи» — 1:0. Чтобы выйти в полуфинал Лиги чемпионов, достаточно было не проиграть на выезде, что миланцам и удалось сделать — 1:1.

Если кто-то не смотрел матч и взглянет на статистику, то ему может показаться, что красно-чёрным откровенно повезло: неаполитанцы у себя дома значительно чаще били по воротам (23–6), в том числе из пределов штрафной (17–5), а ещё существенно превзошли гостей по владению мячом (73,5%—26,5%) и количеству передач (601–223). Но если погрузиться в детали игры, то выяснится, что впечатление о фарте как ключевом факторе успеха обманчиво.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Милан
Милан, Италия
0:1 Жиру – 43'   1:1 Осимхен – 90+3'

«Милан» оборонялся близко к своим воротам и тем самым лишил «Наполи» главного козыря

Команда Лучано Спаллетти в текущем сезоне очень опасна на открытом пространстве — уничтожает на нём почти всех. Добыв преимущество в первой встрече, «Милан» в ответной игре сыграл более осторожно и по максимуму лишил соперника этого самого пространства.

Наиболее ярко проявилось в двух вещах. Во-первых, команда Стефано Пиоли защищалась близко к своим воротам — не было ни разрывов между линиями, ни заманчивой большой зоны между вратарём и защитниками. Во-вторых, если при владении «Милана» «Наполи» включал прессинг, то красно-чёрные не стеснялись упрощать игру длинными передачами вперёд — так они застраховали себя от обрезов и быстрых ответок.

После матча Пиоли признался, что расположение у своих ворот при защите было именно планом его команды: «Учитывая присутствие Осимхена на поле, мы решили опустить линию обороны ниже и отдать мяч «Наполи». Мы владели мячом меньше, чем следовало, но я хочу поблагодарить игроков за их самопожертвование». Здесь уместно напомнить, что в первом матче Осимхен не играл из-за травмы.

Из-за плана «Милана» при нанесении ударов игроки «Наполи» почти всегда находились в цейтноте. Это главная причина, почему из 23 ударов в створ пришлись только четыре! Больше трети всех ударов и вовсе были заблокированы — девять. К тому уже многие наносились либо из неудобных положений, либо в спешке.

Для нейтрализации соперника Пиоли выбрал схему 4-2-3-1. При позиционной обороне глубоко постоянно опускались девять полевых футболистов, а иногда и центрфорвард Жиру. В частности, в одном из эпизодов первого тайма француз совершил перехват в своей штрафной!

Расстановка «Милана» в игре с «Наполи»

Расстановка «Милана» в игре с «Наполи»

Формация Пиоли удачно наложилась на схему Лучано Спаллетти 4-3-3. Два опорника «Милана» Раде Крунич и Сандро Тонали и атакующий полузащитник Исмаэль Беннасер численно не уступали центральным полузащитникам «Наполи» — Пётру Зелиньскому, Станиславу Лоботке и Тангаю Н’Домбеле. Так как «Наполи» умеет разгонять атаки из центра, для нейтрализации комбинаций отсюда схема 4-2-3-1 была выигрышнее, чем другие расстановка с двумя фланговыми полузащитниками — 5-4-1 и 4-4-2.

Расстановка «Наполи» в игре с «Миланом»

Расстановка «Наполи» в игре с «Миланом»

Лидером «Милана» по оборонительным показателям стал правый защитник Давиде Калабрия — восемь успешных отборов и шесть перехватов. Он играл против Хвичи Кварацхелии, а партнёры ему помогали, страхуя со всех возможных сторон. Грузин так утомился взламывать оборонительную конструкцию «Милана», что сил не хватило даже на толковый удар с пенальти.

При этом Кварацхелия всё равно был самым острым игроком в составе «Наполи» — шесть ударов, пять ключевых передач и 10 успешных обводок (из 18 – рекорд ЛЧ). Если бы «Милан» рискнул сыграть в открытый футбол, то Хвича мог быть ещё опаснее — либо дал бы другое качество в завершении, либо создал бы ещё больше голевых моментов. Что против закрытых команд игры ему даются тяжело, мы помним ещё по его выступлениям за «Рубин» в РПЛ — ни разу за один сезон в чемпионате России он не добрался до отметки в 10 результативных действий.

«Милан» не играл сзади идеально, ни в коем случае. Но, кажется, ничего лучшего выдать против такого солидного «Наполи» он не мог. Неспроста Пиоли хвалит своих футболистов за самопожертвование.

У «Милана» есть Леау — португалец создан для успешных контратак

План не только помог красно-чёрным минимизировать сильные стороны соперника, но и позволил ярко раскрыться главному атакующему активу — португальцу Рафаэлу Леау. Он скоростной и техничный. За счёт этих своих качеств и пенальти заработал, и голевой пас на Оливье Жиру сделал.

Голевая атака «Милана» очень показательна — Леау разогнался со своей половины поля и убежал от трёх оппонентов. В момент потери мяча неаполитанцами девять полевых игроков гостей были за линией мяча.

Девять полевых игроков «Милана» за линией мяча перед голевой контратакой

Девять полевых игроков «Милана» за линией мяча перед голевой контратакой

Голевой забег Рафаэла Леау и Оливье Жиру

Голевой забег Рафаэла Леау и Оливье Жиру

Хорошо себя чувствует в контратакующем футболе и Оливье Жиру — способен зацепиться за мяч после передачи из глубины, выждать момент на острие, создать свободную зону партнёру. А ещё за ним не заржавеет вернуться назад и помочь защите. Не секрет, что этими его качествами восхищается главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. В матче с «Наполи» у Жиру три удара, и все три пришлись в створ.

«Наполи» вряд ли есть за что себя винить. Попали на соперника с тактически очень сильным тренером. И одновременно на команду, у которой есть игроки для реализации разных тактических задумок. В плей-офф Лиги чемпионов те добродетели, что есть сейчас у «Милана», могут быть гораздо важнее своей узнаваемой яркой игры, которая имеется у неаполитанцев.

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