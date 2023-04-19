Идеальный план «Милана» загнал «Наполи» в цейтнот. Но Хвича всё равно был самым острым

Неделю назад «Милан» одержал важную домашнюю победу над «Наполи» — 1:0. Чтобы выйти в полуфинал Лиги чемпионов, достаточно было не проиграть на выезде, что миланцам и удалось сделать — 1:1.

Если кто-то не смотрел матч и взглянет на статистику, то ему может показаться, что красно-чёрным откровенно повезло: неаполитанцы у себя дома значительно чаще били по воротам (23–6), в том числе из пределов штрафной (17–5), а ещё существенно превзошли гостей по владению мячом (73,5%—26,5%) и количеству передач (601–223). Но если погрузиться в детали игры, то выяснится, что впечатление о фарте как ключевом факторе успеха обманчиво.

«Милан» оборонялся близко к своим воротам и тем самым лишил «Наполи» главного козыря

Команда Лучано Спаллетти в текущем сезоне очень опасна на открытом пространстве — уничтожает на нём почти всех. Добыв преимущество в первой встрече, «Милан» в ответной игре сыграл более осторожно и по максимуму лишил соперника этого самого пространства.

Наиболее ярко проявилось в двух вещах. Во-первых, команда Стефано Пиоли защищалась близко к своим воротам — не было ни разрывов между линиями, ни заманчивой большой зоны между вратарём и защитниками. Во-вторых, если при владении «Милана» «Наполи» включал прессинг, то красно-чёрные не стеснялись упрощать игру длинными передачами вперёд — так они застраховали себя от обрезов и быстрых ответок.

После матча Пиоли признался, что расположение у своих ворот при защите было именно планом его команды: «Учитывая присутствие Осимхена на поле, мы решили опустить линию обороны ниже и отдать мяч «Наполи». Мы владели мячом меньше, чем следовало, но я хочу поблагодарить игроков за их самопожертвование». Здесь уместно напомнить, что в первом матче Осимхен не играл из-за травмы.

Из-за плана «Милана» при нанесении ударов игроки «Наполи» почти всегда находились в цейтноте. Это главная причина, почему из 23 ударов в створ пришлись только четыре! Больше трети всех ударов и вовсе были заблокированы — девять. К тому уже многие наносились либо из неудобных положений, либо в спешке.

Для нейтрализации соперника Пиоли выбрал схему 4-2-3-1. При позиционной обороне глубоко постоянно опускались девять полевых футболистов, а иногда и центрфорвард Жиру. В частности, в одном из эпизодов первого тайма француз совершил перехват в своей штрафной!

Расстановка «Милана» в игре с «Наполи»

Формация Пиоли удачно наложилась на схему Лучано Спаллетти 4-3-3. Два опорника «Милана» Раде Крунич и Сандро Тонали и атакующий полузащитник Исмаэль Беннасер численно не уступали центральным полузащитникам «Наполи» — Пётру Зелиньскому, Станиславу Лоботке и Тангаю Н’Домбеле. Так как «Наполи» умеет разгонять атаки из центра, для нейтрализации комбинаций отсюда схема 4-2-3-1 была выигрышнее, чем другие расстановка с двумя фланговыми полузащитниками — 5-4-1 и 4-4-2.

Расстановка «Наполи» в игре с «Миланом»

Лидером «Милана» по оборонительным показателям стал правый защитник Давиде Калабрия — восемь успешных отборов и шесть перехватов. Он играл против Хвичи Кварацхелии, а партнёры ему помогали, страхуя со всех возможных сторон. Грузин так утомился взламывать оборонительную конструкцию «Милана», что сил не хватило даже на толковый удар с пенальти.

При этом Кварацхелия всё равно был самым острым игроком в составе «Наполи» — шесть ударов, пять ключевых передач и 10 успешных обводок (из 18 – рекорд ЛЧ). Если бы «Милан» рискнул сыграть в открытый футбол, то Хвича мог быть ещё опаснее — либо дал бы другое качество в завершении, либо создал бы ещё больше голевых моментов. Что против закрытых команд игры ему даются тяжело, мы помним ещё по его выступлениям за «Рубин» в РПЛ — ни разу за один сезон в чемпионате России он не добрался до отметки в 10 результативных действий.

«Милан» не играл сзади идеально, ни в коем случае. Но, кажется, ничего лучшего выдать против такого солидного «Наполи» он не мог. Неспроста Пиоли хвалит своих футболистов за самопожертвование.

У «Милана» есть Леау — португалец создан для успешных контратак

План не только помог красно-чёрным минимизировать сильные стороны соперника, но и позволил ярко раскрыться главному атакующему активу — португальцу Рафаэлу Леау. Он скоростной и техничный. За счёт этих своих качеств и пенальти заработал, и голевой пас на Оливье Жиру сделал.

Голевая атака «Милана» очень показательна — Леау разогнался со своей половины поля и убежал от трёх оппонентов. В момент потери мяча неаполитанцами девять полевых игроков гостей были за линией мяча.

Девять полевых игроков «Милана» за линией мяча перед голевой контратакой

Голевой забег Рафаэла Леау и Оливье Жиру

Хорошо себя чувствует в контратакующем футболе и Оливье Жиру — способен зацепиться за мяч после передачи из глубины, выждать момент на острие, создать свободную зону партнёру. А ещё за ним не заржавеет вернуться назад и помочь защите. Не секрет, что этими его качествами восхищается главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. В матче с «Наполи» у Жиру три удара, и все три пришлись в створ.

«Наполи» вряд ли есть за что себя винить. Попали на соперника с тактически очень сильным тренером. И одновременно на команду, у которой есть игроки для реализации разных тактических задумок. В плей-офф Лиги чемпионов те добродетели, что есть сейчас у «Милана», могут быть гораздо важнее своей узнаваемой яркой игры, которая имеется у неаполитанцев.