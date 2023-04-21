Сыновья Данни могут перейти в «Зенит». Один из них уже вызывается в сборную Португалии!

Один из самых ярких легионеров в истории «Зенита» Мигел Данни сделал интересное признание, сообщив о двух возможных трансферах петербургского клуба.

«Пока мы не встречались с представителями «Зенита», увидимся в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» – отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», – сказал португалец («Спорт-экспресс»).

Что же известно о сыновьях Данни как о футболистах? Мигел играл за «Зенит» с лета 2008-го по лето 2017-го. Близнецы Бернарду и Франсишку родились в апреле 2004 года, так что начали заниматься футболом как раз в Санкт-Петербурге. Мальчишки тренировались в академии петербургского клуба, но в 13 лет покинули её после того, как полузащитник ушёл из «Зенита».

Вообще-то Данни едва не попрощался с сине-бело-голубыми ещё в 2015-м. Тогда португалец объявил об уходе, но после этого внезапно подписал предложенный клубом новый контракт. Тогда экс-игрок «Зенита» и тренер Сергей Веденеев отреагировал на эту новость отсылкой к сыновьям полузащитника: «Знаете, кто больше всех сейчас радуется? Тренеры из академии «Зенита». Потому что на братьях-близнецах Данни у них вся игра держится».

Сейчас Бернарду и Франсишку по 19 лет – уже не дети! В их возрасте Данни уже заявлял о себе на профессиональном уровне, проводил первый сезон в Примейре в составе «Маритиму». А в 21 год Мигел начал карьеру легионера, отправившись в Россию. Бернарду и Франсишку на данный момент тоже игроки «Маритиму» – команды из Фуншала, столицы их родины, острова Мадейра. В 2021-м сыновья Данни подписали с «Маритиму» свои первые профессиональные контракты.

Данни с детьми Фото: Из личного архива Данни

Путь Бернарду и Франсишку во взрослый футбол, очевидно, получится чуть более долгим, чем у их отца. Оба выступали за команды U19 и U23, а вот в основе «Маритиму», борющегося за выживание в Примейре, пока не закрепились. Бернанду с Франсишку – полузащитники, как и Данни. Первый обычно выходит на позиции центрхава, а второй чаще исполняет роль правого или левого вингера.

Казалось, Бернарду на полшага впереди Франсишку. Он уже вызывался в сборную Португалии U18 и даже провёл за неё четыре игры. В 2022 году центрхав поучаствовал в товарищеских матчах с Норвегией, Италией, Турцией и Грецией. Более того, забил гол в ворота норвежцев. Однако Франсишку всё же раньше брата сыграл за первую команду «Маритиму». В декабре 2022-го в матче Кубка португальской лиги со «Спортингом» вингер вышел на замену на 90-й минуте при счёте 0:5. Дебют, конечно, так себе, но запомнится Франсишку на всю жизнь. Отец-то точно был рад.

«Думаю, Франсишку и Бернарду лучше меня, – говорил после профессионального дебюта сына Данни, очевидно, стремясь поощрить своих детей и повысить их самооценку. – Сейчас им нужно много работать, чтобы добиться успеха в футболе, но потенциал есть. Интересно, но у обоих мои характеристики. Бернарду – «десятка», он может здорово играть между линиями. Франсишку – чистый вингер, который любит разбираться один в один со своим оппонентом. Ему удаётся не только создавать голевые моменты, но и зарабатывать пенальти. Это игрок, который любит рисковать» (в интервью для Leonino.pt).

Кстати, вот как играет Бернарду:

А в прошлом сентябре Данни отвечал на вопрос о том, говорят ли его дети по-русски: «Подзабыли ли Бернарду и Франсишку русский язык? Ничего подобного. И жена Петра не забыла. А сыновья, мне кажется, даже по‑португальски говорят с лёгким русским акцентом. Бывает, что между собой общаются по‑русски. И у них, и у супруги осталось много друзей в России – продолжают поддерживать связь» («Матч ТВ»).

На днях сыновья Данни продлили свои контракты с «Маритиму» до лета 2027-го. Значит, «Зенит», вероятно, не сможет заполучить их свободными агентами. Впрочем, учитывая статус самого Данни на Мадейре, он наверняка договорится с боссами зелёно-красных.

Если Бернарду и Франсишку перейдут в «Зенит», петербургский клуб, можно сказать, вернёт своих воспитанников. Ведь базовые навыки сыновья Данни получили в академии сине-бело-голубых. Кстати, в мае 2016-го Бернарду и Франсишку стали обладателями гражданства РФ, так что, видимо, не будут легионерами в чемпионате России.