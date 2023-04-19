Невероятная драма в Краснодаре! «Крылья» чудом спаслись, но не забили ни одного пенальти

Стартовым составом Осинькин чётко расставил приоритеты – для «Крыльев» остаться в РПЛ куда важнее, чем сохранять иллюзию на победу в Кубке России. Может, Игорь Витальевич немного посмотрел «Акрон» и точно понял – с ними конкурировать бессмысленно. Всё равно шансов нет. Вот и выпустил на «Краснодар» только наполовину основной состав. В запасе, например, остались Писарский, Ломаев, Костанца, Горшков.

«У нас накопилось много травм, есть дисквалификации, с этим связана ротация. Мы надеемся, что наши игроки проявят себя. Надеемся на страсть ребят, которые играли меньше, чем остальные. Мы готовились к стилю «Краснодара», постараемся играть от себя», – сказал перед матчем Осинькин.

У «Краснодара» другая история – вылет им не грозит. А вот шансы завоевать первый трофей в истории с каждым раундом всё выше. Поэтому в основе – все лучшие. И максимальный настрой, который проявился уже в первом тайме.

Сперцян уже на третьей минуте мог открыть счёт после розыгрыша штрафного. Мяч прошёл чуть выше ворот. «Крылья» быстро ответили неплохим ударом Чиркина. В тот момент показалось, что игра получится очень интенсивной. Но вскоре агрессию загасили травмы. Сначала с поля ушёл Черников, а вместе с ним небольшое повреждение получил Рамирес. Он остался в игре, но явно чувствовал себя не на 100 процентов.

В целом инициатива оставалась у хозяев. «Крыльям» было тяжело придумать что-то впереди, поэтому они оставались без моментов. Логично, что «Краснодар» и открыл счёт – на 32-й минуте очень активный Кордоба идеально скинул на Сперцяна, тот на скорости пробежал несколько метров и неожиданно пробил в сторону ворот. Мяч полетел практически во вратаря, но по очень неудобной траектории. В итоге от перекладины залетел в ворота.

Игра успокоилась. И следующего хайлайта пришлось ждать до конца тайма. И он точно мог выйти неприятным. Уже на 45-й минуте «Крылья» попытались провести атаку, за мяч в штрафной боролся Рахманович, но всё закончилось нарушением правил и столкновением с Сафоновым. Голкипер «Краснодара» схватился за ногу и какое-то время не мог встать. Но для него всё закончилось хорошо, а вот Рахманович схватил жёлтую карточку.

А в начале второго тайма – вторую. И вновь эпизод с Сафоновым: Матвей хотел быстро ввести мяч в игру, но перед ним очутился как раз нападающий «Крыльев». Мяч задел футболиста, арбитр Шадыханов тут же достал вторую карточку. Редкий момент в профессиональном футболе. Но не придраться.

Забавно, что после удаления «Крылья» стали едва ли не больше контролировать мяч. И создавать моменты. Возможно, сыграло роль и то, что на поле появились большинство игроков из основы. Но вдесятером бороться всё равно было тяжело.

На 70-й минуте Рамирес добежал чуть ли не до штрафной соперника и выкатил мяч на Кордобу. Тот оказался один на один с Овсянниковым и спокойно покатил мимо. Это сотый гол в карьере колумбийского нападающего. Юбилей!

Джон Кордоба Фото: vk.com/fckrasnodar

Когда диктор на стадионе объявил, что на матч пришли почти 18 500 зрителей, казалось, для «Крыльев» всё кончено. Но в последние пять минут матча самарцы неожиданно включились: Сафонов прыгал по углам после угловых и штрафных, кричал на своих защитников и всячески старался сохранить ворота. Но уже в дополнительное время Цыпченко отыграл один мяч. А в следующей атаке Гапонов сравнял счёт. Что-то невероятное!

Дальше – серия пенальти. И снова какие-то чудеса. «Быки» забили свои три удара, «Крылья» всё смазали. Удар Бейла потащил Сафонов, Писарский и Горшков пробили мимо. Стоило ли тогда так напрягаться в концовке?

«Краснодар» идёт дальше. В финале Пути регионов они сыграют с «Акроном».