Как «Спартак» перевернул весь Жигулёвск. Репортаж с крыши гаражей

На самом деле на матче «Акрон» – «Спартак» была не одна, а две игры. Первая, понятно, сам футбол – тут всё очевидно. А вот другая в трансляцию не попала. Речь про игру под названием «посмотри матч без билета».

Приезд «Спартака» буквально взорвал Жигулёвск. Оно и понятно – всё-таки главная игра в истории города. Я остановился в маленьком отеле, и девушка на ресепшене всячески пыталась поменяться сменами, чтобы сходить на игру (не удалось и пришлось смотреть в лобби по телевизору). Про таксиста лучше даже не буду рассказывать. Куда показательнее, что творилось на самой игре.

На парковке в километре от стадиона какой-то мужик объяснял своему другу схему: «Я пройду по одному билету, а на трибуне возьму ещё пару билетов и вернусь за тобой». Было желание отследить, насколько схема рабочая, но ближе к арене я наткнулся на даму с собачкой. На Бусинке было написано «АКРОН». Были опасения, насколько это безвредно для псов, но хозяйка оказалась грумером (специалист по уходу за домашними животными).

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

«Это специальный маркер для животных – безвредный. Когда придёт домой, то всё смоется. Есть ещё специальная краска для собак, но она долго держится – пока шерсть не отрастёт. Цвета клуба – чёрный и красный. У 13-летней Бусинки чёрный цвет свой, а красный – это уже краска специальная. Никогда не красьте собак обычной краской!» – рассказала Ольга, к которой подходили фотографироваться примерно каждые пять секунд. Точнее, подходили не совсем к ней, а к собаке.

Во время футбола Бусинка от поля отвернулась, пока хозяйка смотрела сквозь забор. Вид оттуда, прямо скажем, не очень. Куда лучше было смотреть с гаражей. Туда забрались с десяток фанатов. Какое-то время полиция их игнорировала, но потом поднялась прямо на гаражи и потребовала покинуть высоту.

Однако есть и те, кто победил в той самой игре «посмотри футбол без билета». Два местных мужика забрались на гараж подальше. К ним тоже пришла полиция, но они они настояли на том, что это их гараж и они находятся на своей собственности.

Мужики подобающе подготовились. Принесли с собой раскладное кресло, взяли напитки и наслаждались футболом. Так совпало, что видно было именно те ворота, в которые забили все три мяча. «Маленький городок принимает великий «Спартак». И наш «Акрон» его делает!» – поделился один из мужчин, который ещё передал привет мэру и губернатору, призвав их обратить внимание на дороги в Жигулёвске.

Можно было бы привести ещё какие-то наблюдения, но самое показательное – эмоции на трибуне после финального свистка. Люди натурально готовы были плакать. Это был, по словам зрителей, главный день в жизни скромного города. И день удался! В этом плане красноречивы слова главного тренера «Акрона», который первым же делом сказал про атмосферу:

«Огромное спасибо нашим болельщикам. Мы чувствовали невероятную поддержку, заряд. Может, даже тех, кто не был на стадионе, но всё равно ощущалось. Поздравляем всех болельщиков с таким матчем и такими эмоциями. Мы рады подарить им этот праздник. Ни за какие деньги это нельзя купить. Счастье останется с людьми в сердце.

И последнее. Не верьте официальной посещаемости матча. Это тот редкий случай, когда цифру занизили. Стадион «Акрона» рассчитан на 3000 человек, но такое ощущение, что и на трибунах было больше людей, и ещё сотни человек – за ограждением, на балконах, на гаражах.