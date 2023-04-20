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«Бавария» — «Манчестер Сити» — 1:1, видеообзор матча Лиги чемпионов, 19 апреля 2023 года, гол Эрлинга Холанда, пенальти

Защитник «Баварии» свалился перед Холандом на зад и привёз гол. «Сити» — в полуфинале ЛЧ!
Григорий Телингатер
«Сити» — в полуфинале ЛЧ!
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Да-да, Гвардиоле снова играть с «Реалом» на этой же стадии.

Главное, что нужно знать о матче «Бавария» – «Сити»: вратарь Эдерсон начал тянуть время уже на 31-й минуте. В результате уже на 44-й получил жёлтую по той же причине.

«Сити» создал огромное преимущество в первом матче (3:0) и в Мюнхене решил его удержать. Команда Гвардиолы не была похожа на себя. В стартовые 30 минут владение было 61% на 39% в пользу «Баварии». Нечасто такое бывает против клубов Гвардиолы. Причём моменты у ворот Эдерсона возникали постоянно.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 57'   1:1 Киммих – 83'

Хозяева просто задавили соперника своей агрессией. Горецка на ровном месте завалил Стоунза. Судья Тюрпен сделал внушение игроку «Баварии», и моментально Канселу наступил на ногу соотечественнику Бернарду Силве – предупреждение уже на 11-й минуте. Тухель тоже вёл себя импульсивно. Судье сначала пришлось успокаивать тренера словами, а затем ещё жёлтой карточкой.

После ничьей с «Хоффенхаймом» Тухель возмущался: «Нам не хватает огня!» На этот раз огонь как раз был, а вот голов в первом тайме – нет. Хотя шансы были не только у хозяев. Юпамекано – спонсор атак «Баварии».

Сначала защитник получил красную за «фол последней надежды» на Холанде, но вскоре удаление отменили из-за офсайда. Затем всё тот же Юпамекано удивительным образом сыграл в своей штрафной – сначала спрятал руки за спину (и даже взял их в замок), но именно в момент удара отставил в сторону левую руку. В неё и прилетел мяч. «Баварии» повезло, что у Холанда поехала нога и удар с пенальти пришёлся чуть выше перекладины. Редкий случай: футболист, получивший красную карточку, потом ещё и заработал 11-метровый в свои ворота.

Второй тайм продолжился в прежнем темпе. Много обострял Зане, который до перерыва не реализовал выход один на один, но всё решил Юпамекано. Он всё-таки помог «Сити» забить. Француз умудрился поскользнуться, когда остался последним защитником и на него вылетал Холанд с мячом. Второй убойный момент норвежец уже не упустил. Счёт стал 4:0 в пользу «Сити» по сумме двух матчей, и отпали последние иллюзии по поводу выхода в 1/2 финала.

«Баварии» ничего не оставалось, как просто доигрывать матч. Немцы это делали неплохо. Но какое это имело значение? Хозяева будто и не особо расстроились, когда их гол на 75-й минуте отменили из-за офсайда Комана. Правда, на 83-й минуте «Бавария» всё-таки забила. Киммих реализовал пенальти после того, как в штрафной мяч попал в руку Аканджи. Только вот 1:1 не сильно обрадовали Тухеля, и через пару минут он решил удалиться. Досматривал матч уже с трибуны.

Тухель досматривал матч с трибуны

Тухель досматривал матч с трибуны

Фото: Lars Baron/Getty Images

Наверное, уже можно сказать, что увольнение Нагельсмана себя не оправдало. Ну а «Сити», как и год назад, в полуфинале сыграет с мадридским «Реалом». Матчи пройдут 9 мая (в Мадриде) и 16 мая (в Манчестере).

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