«Мы плюнули и ушли». Как «Зенит» отказался от Захаряна

Вы точно натыкались на реплику Артёма Дзюбы об Арсене Захаряне. Нападающий «Локомотива» очень не любит Вячеслава Малафеева. Причин хватает. Главная – нежелание бывшего заместителя спортивного директора отпускать нападающего в аренду зимой 2018-го. Но в тот раз претензия была иной. Вот что сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

Артем Дзюба нападающий «Локомотива» «Чтобы парню пробиться, нужен правильный агент. Я много раз с этим сталкивался. Как Захарян не попал в «Зенит»? Это же не секрет. Малафеев сказал ему: «У тебя агент не тот, должен быть другой». Так говорят ребята, я много от кого слышал такие разговоры. Захарян развернулся, ушёл в «Динамо» и стал одним из лучших игроков РПЛ. А мог в «Зените» играть».

Реплика вызвала много обсуждений. Но теорию Дзюбы сам Малафеев прикончил одной фразой: «Что касается высказываний Артёма по Захаряну – Арсен приходил на просмотр в наш клуб в 2016 году, я же, в свою очередь, был ещё действующим футболистом. Ну а работать в клубе и вовсе стал в 2018 году».

Но что это был за просмотр и почему на самом деле Арсен не оказался в Петербурге?

2016 год. Арсен Захарян к тому моменту один из самых ярких игроков академии «Крыльев». Крутая игра на детском уровне провоцирует интерес от разных клубов. Но наиболее настойчивым оказался «Зенит» – парня пригласили потренироваться в Петербурге и, если всё всех устроит, подписать контракт. Арсен согласился и вместе с отцом приехал в невский клуб. Команды академии «Зенита» тогда как раз участвовали в международном турнире. Пригласить интересного парня, посмотреть на него в деле и принять решение — нормальная практика. В этом плане Захарян особо не выделялся. В таком статусе в Петербург приезжают многие.

Но, видимо, всё пошло не по сценарию мечты. На том самом турнире Арсен хоть и забил в одном из матчей, однако в целом выступил неудачно. А впоследствии на тренировках не произвёл должного впечатления. Поэтому от услуг юноши решили отказаться.

Арсен Захарян Фото: Из личного архива Захаряна

«Я ездил туда. Сказали, что меня берут без просмотра. Тренировался. У нас был турнир, и я его плохо провёл. Находился в Петербурге полтора месяца. Не понимал, почему так долго. Вроде говорили «сейчас-сейчас», но, видимо, тогда ещё не подходил по уровню», – вспоминал тот эпизод сам Захарян в фильме для Арустамяна.

Это был неприятный удар не только для Арсена, но и для его бабушки. Оказывается, из-за «Зенита» ей пришлось закрыть бизнес: «На просмотр он ездил с отцом. Прошло две недели, отец позвонил и сказал, что его берут. Приезжайте. Я должна была с Арсеном оставаться в Петербурге. Закрыла здесь свой бизнес и полетела. И начались разговоры «пока не берём». Полтора месяца мы там прожили. И в итоге вернулись обратно», – рассказывала она.

Ещё пару лет назад появилась версия, что «Зенит» никак не мог договориться с академией «Крыльев» о переходе. Известно, что с юными игроками всегда непросто – нужно перевозить не только их, но и семью. Плюс обсуждать условия с той самой академией, которая его вырастила. Судя по всему, в питерском клубе решили не заморачиваться, поскольку не считали, что парень будет настолько сильно прогрессировать. Не первый и не последний случай. Ошибиться в будущем игрока, когда ему 13-14 лет, очень легко.

«Мы приехали, но всё затянулось. Мне сказали, что взять его не получается. Мы плюнули и ушли. Может, это и к лучшему. Этот отказ «Зенита» только закалил Арсена», – подытожил историю отец Захаряна в интервью Sport24.

Давайте на секунду представим, что Арсен всё же оказался бы в «Зените». Что бы его сейчас ждало? Место в «Зените-2»? Это не самый худший расклад. Либо он играл бы где-то в первом дивизионе. Или ниже. При нынешних условиях шансов попасть в основной состав было бы меньше, чем зацепиться за академию в 2016-м. Совсем другой уровень конкуренции.

Так что даже хорошо, что Арсен в своё время не впечатлил тренеров сине-бело-голубых. Они, по сути, сохранили парня для «Динамо» и будущего прогресса. А если у самого футболиста и осталась внутренняя обида, то уже в субботу, 22 апреля, у него будет возможность выплеснуть её на «Зенит» в очном матче.