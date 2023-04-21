Какие клубы попадут в топ-лиги из вторых дивизионов. Есть несколько интересных кандидатов

Компани уже вернул «Бёрнли» в АПЛ, а лидеров Серии В тренируют два чемпиона мира.

Примерно через полтора месяца завершится сезон во всех пяти ведущих лигах Европы. Уже можно прикинуть, какие команды поднимутся наверх из вторых дивизионов.

Англия, Чемпионшип

В турнире принимают участие 24 клуба, которые играют по двухкруговой системе. Две лучшие команды попадают в АПЛ напрямую, а судьба третьей путёвки решается в плей-офф. В нём примут участие клубы, которые завершат регулярный чемпионат на местах с третьего по шестое. Пока первая шестёрка выглядит следующим образом:

«Бёрнли» — 92 очка (42 матча); «Шеффилд Юнайтед» — 82 очка (42 матча); «Лутон Таун» — 75 очков (43 матча); «Мидлсбро» — 74 очка (43 матча); «Миллуолл» — 65 очков (43 матча); «Блэкберн» — 64 очка (42 матча).

«Бёрнли» уже обеспечил себе повышение в классе. Команда Венсана Компани потерпела меньше всех поражений (два) и забила больше всех мячей (80). В ближайшее время возвращение в элиту оформит «Шеффилд». Для этого ему достаточно обыграть в ближайшем матче «Вест Бромвич» (26 апреля), который сейчас занимает седьмую строчку. «Бёрнли» не играл в АПЛ с 2022 года, «Шеффилд» — с 2021-го.

«Лутон Таун» точно сыграет в плей-офф, совсем скоро это право завоюет «Мидлсбро» Майкла Кэррика. А вот дальше сумасшедшая плотность — пятую команду от 11-й отделяют всего три очка. На шестой строчке находится «Блэкберн», который сейчас тренирует известный в прошлом датский нападающий Йон Даль Томассон, а на 10-й — «Норвич» Давида Вагнера. Вылетевший в прошлом сезоне из АПЛ «Уотфорд» пока только 12-й.

Чемпионшип Фото: STU FORSTER/GETTY IMAGES

Испания, Сегунда

Во втором испанском дивизионе выступают 22 команды. Две лучшие напрямую поднимутся в элитный дивизион, а следующие четыре — разыграют последнюю путёвку в плей-офф. До конца турнира осталось шесть туров, а на прямое повышение в классе претендуют сразу пять клубов.

«Эйбар» — 65 очков (36 матчей); «Гранада» — 64 очка (36 матчей); «Лас-Пальмас» — 62 очка (36 матчей); «Алавес» — 62 очка (36 матчей); «Леванте» — 61 очко (36 матчей); «Альбасете» — 55 очков (36 матчей).

Ворота «Эйбара» защищает сын Зинедина Зидана — Лука. За «Гранаду» бегают бывший полузащитник «Рубина» Рубен Рочина и экс-футболист «Реала» и «Наполи» Хосе Кальехон. В составе «Леванте» числится чемпион мира Шкодран Мустафи, который пропустил почти весь сезон из-за мышечной травмы. Там же играет бывший нападающий «Валенсии» и «Тоттенхэма» Роберто Сольдадо.

Очень сложный календарь на финише сезона у «Лас-Пальмаса». Его ждут тяжёлые матчи с прямыми конкурентами: «Леванте», «Эйбаром» и «Алавесом». А в предпоследнем туре «Лас-Пальмас» сыграет с «Картахеной», которая сейчас находится на седьмой строчке. Тяжёлое расписание у «Алавеса» — его ждут матчи с «Леванте», «Гранадой», «Альбасете» и «Лас-Пальмасом».

«Эйбар» Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Германия, Вторая Бундеслига

В турнире принимают участие 18 команд. Два лучших клуба получат прямые путёвки в элитный дивизион, а третий сыграет стыковые матчи с 16-й командой Первой Бундеслиги. За шесть туров до финиша на прямое повышение в классе претендуют три клуба. При определённом раскладе в борьбу могут включиться ещё три команды, но пока в это верится с трудом.

«Дармштадт» — 58 очков (28 матчей); «Хайденхайм» — 54 очка (28 матчей); «Гамбург» — 53 очка (28 матчей); «Фортуна» — 47 очков (28 матчей); «Санкт-Паули» — 47 очков (28 матчей); «Падерборн» — 46 очков (28 матчей).

«Гамбург» проводит во Второй Бундеслиге уже пятый сезон. В предыдущие годы команде с севера Германии откровенно не везло. Трижды она завершала сезон на четвёртой строчке, а год назад проиграла в стыках «Герте» (1:0, 0:2). Российский защитник Александр Жиров представляет клуб «Зандхаузен», который за шесть туров до финиша занимает последнее место в таблице. Ещё один игрок с российским паспортом — Гаэль Ондуа — числится в составе «Ганновера». Эта команда находится на 11-й строчке, а полузащитник отыграл в сезоне всего два матча.

Италия, Серия В

Во втором итальянском дивизионе играют 20 команд. Два лучших клуба получат прямые путёвки в элитный дивизион, а последнюю разыграют следующие шесть команд. Судя по таблице, в ближайшее время в Серию А вернутся «Фрозиноне» и «Дженоа».

«Фрозиноне» — 67 очков (33 матча); «Дженоа» — 63 очка (33 матча); «Бари» — 57 очков (33 матча); «Зюйдтироль» — 52 очка (33 матча); «Кальяри» — 48 очков (33 матча); «Парма» — 48 очков (33 матча); «Пиза» — 46 очков (33 матча); «Реджина» — 46 очков (33 матча).

«Фрозиноне» не играл в Серии А с 2019 года, а сейчас командой руководит чемпион мира Фабио Гроссо. У лидера комфортный отрыв от третьего места, хотя в последнее время «Фрозиноне» играет не лучшим образом — одна победа в пяти матчах. У «Дженоа» тоже неплохие шансы на возвращение в Серию А. Команда чемпиона мира Альберто Джилардино не проигрывает два с половиной месяца. В её составе есть сразу несколько футболистов с опытом выступлений в Серии А: Доменико Кришито, Милан Бадель, Кевин Стротман и Стефано Стураро.

«Кальяри» — ещё один интересный претендент на повышение в классе. С начала 2023 года пост главного тренера этой команды занял опытный Клаудио Раньери. Под руководством 71-летнего тренера «Кальяри» провёл 14 матчей и потерпел всего одно поражение. Лучший бомбардир команды — Джанлука Лападула — в своё время играл за «Милан». В зоне плей-офф пока что находится «Парма», где играет 45-летний вратарь Джанлуиджи Буффон.

Джанлуиджи Буффон Фото: NurPhoto via Getty Images

Франция, Лига 2

В сезоне-2022/2023 во втором французском дивизионе играют 20 команд. При этом только два клуба получат повышение в классе. Это связано с тем, что в новом сезоне в Лиге 1 сыграют не 20, а 18 клубов. Четыре худшие команды покинут элитный дивизион, а им на смену придут две команды из Лиги 2. До конца турнира во второй лиге осталось семь туров, а первую строчку удерживает «Гавр».

«Гавр» — 64 очка (31 матч); «Бордо» — 56 очков (31 матч); «Метц» — 55 очков (31 матч); «Сошо» — 52 очка (31 матч); «Бастия» — 51 очко (31 матч); «Кан» — 49 очков (31 матч).

«Гавра» не было в элитном дивизионе с 2009 года. С того момента команда регулярно играла в Лиге 2, но ни разу не поднималась выше четвёртого места (2015/2016 и 2017/2018). Когда «Гавр» в последний раз играл в Лиге 1, «Бордо» стал чемпионом Франции. После этого клуб не попадал даже в тройку, а в прошлом сезоне покинул элитный дивизион. Теперь команда делает всё, чтобы вернуться, но у неё несколько серьёзных конкурентов.