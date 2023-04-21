«Севилья» выкинула «МЮ» из Лиги Европы. Кошмарные ошибки де Хеа и Магуайра!

«Севилья» продолжает творить историю в своём любимом турнире. Шестикратный победитель Лиги Европы выбил в плей-офф «Манчестер Юнайтед». Испанцы сыграют в полуфинале с «Ювентусом».

Севильцы с первых минут настолько мощно прессинговали «Манчестер Юнайтед», словно хозяева были убеждены, что футболисты английской команды до сих пор пребывают в трансе после двух голов в свои ворота.

Напомним, на «Олд Траффорд» испанцы в последние 10 минут превратили 0:2 в 2:2 благодаря тому, что Маласиа и Магуайр послали мяч в собственные ворота. Агрессивный стиль принёс команде Хосе Луиса Мендилибара самый вкусный плод уже на восьмой минуте. Магуайр, можно сказать, совторил ещё один автогол. Получив передачу от де Хеа, запаниковал под давлением двух соперников и потерял мяч. У Ламелы перехват, у Эн-Несири – гол. Часть критики достанется наверняка и де Хеа, но, например, днём ранее голкипер «Интера» Онана отдавал ещё более рискованные передачи полевым, когда соперник применял высокий коллективный отбор. И ничего – игрокам «Интера» хватало скорости мышления и технического оснащения, чтобы разбивать прессинг в таких моментах. Но Магуайр – это Магуайр. Со всеми его достоинствами и недостатками.

«Манчестер Юнайтед» очень некомфортно чувствовал себя под прессингом «Севильи». Если хозяева не встречали гостей максимально высоко, те попадали в ловушки на флангах. «Севилья» поймала такой кураж, что у чужой штрафной были передачи пяткой и рабона от опорника Гуделя! А мог бы серб радовать сейчас подобными трюками болельщиков в РПЛ: его в последнее время связывали с «Динамо» и ЦСКА. Впрочем, тот же Гудель вскоре вынужден был уйти из центра поля в линию защиты. «Севилья» осталась без своего жёсткого, а иногда и жестокого центрбека Маркао. У бразильца появилась склонность к травматизму – за прошедший год он пропустил 188 дней.

Хотя команда Эрика тен Хага по статистике больше владела мячом в первом тайме, не покидало ощущение, что игру контролирует «Севилья». И перед перерывом испанцы забили ещё один гол. «МЮ» повезло, что Акунья залез в крохотный офсайд. В этом моменте странно сыграл Антони, который должен был сделать рывок за «нейтральным» мячом, но не прочитал эпизод (Ван-Биссака явно не успевал). В результате «Севилья» почти идеально использовала ситуацию с переходом мяча.

О том, что думает тен Хаг по поводу происходящего на поле, свидетельствовали решения тренера «МЮ» в перерыве – Ван-Биссака и Санчо досрочно закончили игру, а Шоу и Рашфорд вступили в неё, возможно, раньше, чем планировал голландец до матча. Но едва начался второй тайм, как манкунианцы пропустили второй гол. Теперь испанцы переиграли англичан на стандарте. Ракитич здорово подал, а Баде забил из-под Каземиро и при помощи перекладины. Бразилец вообще проводил невыдающийся матч: к той минуте у него было уже 12 потерь владения и лишь 69% точных передач. Вскоре Каземиро ещё и на жёлтую «присел», сфолив на Гуделе.

«МЮ» не хватало скорости и понимания того, как находить свободное пространство на чужой трети. Кстати, к середине второго тайма «Севилья» даже превосходила манкунианцев по количеству передач на чужой трети. Гости чудом избежали третьего пропущенного мяча после ещё одного углового хозяев – отскочили в том эпизоде. Возможно, игроки «Севильи» были более «голодными» и злыми из-за того, что для испанцев Лига Европы – это ещё и последний шанс попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон.

У «МЮ» оставалась надежда на то, что в концовке утомлённая своим прессингом «Севилья» просядет. В футболе игра нередко меняется после 70-й минуты, когда игроки устают. Но и без того небольшие шансы манкунианцев свёл к нулю де Хеа. Испанец вернулся на родину в плохой день. Голкипер совершил катастрофическую ошибку – подарил гол Эн-Несири.

«МЮ» нанёс всего три удара в створ за матч. А нападающие Марсьяль и Вегорст – ни одного (два заблокированных на двоих). С такой игрой и в атаке, и в обороне иного результата в Севилье у команды тен Хага и быть не могло.