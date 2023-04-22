Месси ассистирует, Мбаппе бьёт рекорды! «ПСЖ» победил и мчит к чемпионству

Килиан Мбаппе продолжает разрывать Лигу 1. Несколько дней назад француз стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в чемпионате Франции, а в пятницу продолжил увеличивать свой счёт в Лиге 1. Благодаря дублю чемпиона мира в 32-м туре чемпионата Франции парижане выиграли у «Анже» со счётом 2:0.

Кристоф Галтье выставил основной состав на матч с «Анже». Уже на девятой минуте «ПСЖ» вышел вперёд: Хуан Бернат сделал точный прострел на Мбаппе, который находился недалеко от ворот и вколотил мяч в правый нижний угол – 0:1. Мастерство у игроков парижской команды не отнять, и в этом болельщики, собравшиеся на стадионе «Раймон Копа», убедились на 26-й минуте, когда Лионель Месси одной передачей отрезал пятерых футболистов «Анже» и сделал голевую передачу на Мбаппе. Француз не промахнулся с убойной позиции – 0:2.

Сделав дубль, Килиан записал на свой счёт 157-й гол в Лиге 1. Таким образом, он догнал по мячам в чемпионате Франции экс-нападающего «Сета» Дезире Кораньи. Кроме того, Мбаппе – лучший по голам в Лиге 1 в XXI веке. До рекорда по забитым мячам в чемпионате Франции нападающему «ПСЖ» остаётся 142 гола – его установил Делио Оннис, забивший 299 мячей.

Килиан Мбаппе Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Весь матч «ПСЖ» контролировал ход встречи и не дал создать ничего опасного у своих ворот, за исключением одного момента. Гости могли забить как до перерыва, так и во втором тайме – моменты возникали у Месси (набрал 30-е очко (15+15) в Лиге 1) и Мбаппе, но ни один из них добавить очередное результативное действие к своей статистике не смог. А вот «Анже» распечатал ворота соперника! На 87-й минуте главный аутсайдер Лиги 1 отыграл один гол усилиями вышедшего на замену Сада Тиуба – 1:2.

Хоть хозяева и поджали «ПСЖ» к своей штрафной на последних минутах, но спасти игру не смогли. Дубль Мбаппе принёс парижскому клубу три очка. Теперь у «ПСЖ» 75 набранных баллов после 32 туров. Похоже, команда Кристофа Галтье не упустит чемпионство, а Килиан Мбаппе – первое место в гонке бомбардиров. Сейчас он лидирует с 22 голами, у ближайшего преследователя – Джонатана Дэвида – 20 забитых мячей.