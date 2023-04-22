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«Реал» — «Сельта»: Фёдор Смолов забивал мадридцам в гостях в 2020 году, как сложилась карьера в Испании после гола

«Можно улетать со спокойной душой». Два года назад Смолов забил «Реалу» и удивил Зидана
Никита Паглазов
Два года назад Смолов забил «Реалу», удивив Зидана
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Затем Фёдор огорчил «Барсу», поругался с капитаном «Сельты» и вернулся в Россию.

«Реал» и «Сельта» подходят к концовке сезона испанской Примеры без серьёзных амбиций. Мадридцы вряд ли догонят «Барсу» и станут чемпионами, и никак не выпадут из лигочемпионской четвёрки. Главная задача – не пропустить вперёд соседей из «Атлетико». «Сельта» находится на комфортном расстоянии от зоны вылета, а до зоны еврокубков слишком далеко. Но в сезоне-2019/2020 матч команд на «Сантьяго Бернабеу» носил важный стратегический характер. Тогда «Реал» боролся за золото, а «Сельта» — за выживание. Российским же болельщикам встреча запомнилась благодаря голу Фёдора Смолова. Вспоминаем, как это было и почему Фёдор в итоге не остался в Испании.

Испания - Примера. 30-й тур
22 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Смолов отправился в «Сельту» в конце января 2020 года. Фёдор долгое время хотел вернуться в европейские чемпионаты (в 2010-м он ездил в аренду в «Фейеноорд»), поэтому принял предложение из Виго. Смолова арендовали из «Локомотива» до конца сезона-2019/2020. «Сельта» заплатила железнодорожникам за переход российского нападающего € 600 тыс. В соглашение также включили опцию полноценного выкупа за € 6 млн.

Смолов дебютировал в Примере 1 февраля в гостевой встрече с «Валенсией», выйдя на поле на 78-й минуте. А первый мяч забил 20 февраля на седьмой минуте встречи с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Фёдор технично принял передачу от Яго Аспаса на грани офсайда, сблизился с Тибо Куртуа и отправил мяч точно в дальний угол ворот бельгийца. Игроки «Королевского клуба» и главный тренер Зинедин Зидан выглядели шокированными после такого начала матча.

В итоге команды сыграли вничью – 2:2. В составе «Реала» в начале второго тайма отличились Тони Кроос и Серхио Рамос. Но «Сельта» сравняла счёт на 86-й минуте благодаря усилиям вингера Санти Мины. Важнейшее очко для «кельтов» в борьбе за выживание. В итоге «Сельта» на одно очко опередила «Леганес» в борьбе за спасительную 17-ю строчку. Можно сказать, что Смолов внёс непосредственный вклад в то, что клуб из Виго остался в испанском элитном дивизионе. «Реал», к слову, выиграл Примеру-2019/2020, опередив «Барсу» на пять очков.

Фёдор Смолов
Фёдор Смолов
экс-форвард «Сельты»

«Забить гол «Реалу» — это невозможно? Почему невозможно? До меня наши соотечественники в лице Карпина и Мостового забивали «Реалу». Поэтому я продолжил традицию, начатую ими. Планирую ли забивать дальше? Я уже в аэропорт собираюсь, в принципе можно улетать со спокойной душой (смеётся). Каким командам ещё планирую забивать? Предлагаю смотреть все матчи «Сельты» и болеть за меня, мне будет очень приятно».

Фёдор огорчил и второго гранда испанского футбола

Смолов отличился всего дважды в чемпионате Испании: второй мяч он забил «Барселоне» в июне 2020-го. Фёдор замкнул передачу Окаю Йокушлу, отправив мяч в пустые ворота. Позже болельщики в соцсетях шутили, что Смолов забивает только топ-клубам. Однако во время встречи с «Барсой» действиями россиянина остался недоволен капитан «Сельты» Яго Аспас. В одном из эпизодов Смолов взял игру на себя и не стал отдавать передачу на партнёра, который находился в выгодной позиции. Аспас кричал Фёдору, что находится один, после чего высказал ему недовольство и бросил в его адрес несколько оскорбительных слов. В другом моменте уже сам Аспас решил не пасовать Смолову, когда тот находился в удобной позиции у ворот каталонцев. При этом в старейшей испанской газете Faro de Vigo отмечали, что Смолов отлично дополняет Аспаса: «Это ещё один хороший вариант на острие атаки, к тому же Смолов будет играть в паре с Аспасом, который теперь снова сможет вернуться на правый фланг, как в лучшие времена».

Оскар Гарсия
Оскар Гарсия
бывший главный тренер «Сельты»

«Смолов не только забил два мяча, но и проделал много другой работы на поле. Он открывает свободные зоны для Яго. Мы очень довольны его готовностью к труду, он реально вовлечён в наш проект».

Но, несмотря на заявления тренера клуба, испанцы не стали выкупать Смолова у «Локомотива». Как намекал президент «Сельты» Карлос Моуриньо, для клуба приоритетами стали другие футболисты: «Если у нас будет возможность приобрести Рафинью и Мурильо, мы обязательно ей воспользуемся. Эти трансферы сильно скажутся на нашем бюджете. У Смолова и Брадарича есть будущее в испанском футболе, но если мы сможем купить Мурильо и Рафинью, то подписать этих игроков будет очень трудно». «Сельта» оставила у себя защитника Мурильо, а выкупить Рафинью у «Барсы» клубу не удалось.

Фёдор Смолов в «Сельте»

Фёдор Смолов в «Сельте»

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

На решение не приобретать Смолова повлияли ещё два фактора: весной 2020-го, во время пандемии, он отправился в Москву из Виго (с соглашения клуба), что не понравилось болельщикам и журналистам в Испании. СМИ уверяли, Смолов покинул страну на частном самолёте, чтобы попасть на день рождения внучки Ельцина – Марии Юмашевой – с которой тогда встречался. А ещё в конце аренды форвард получил травму, из-за которой пропустил последние матчи «Сельты» в сезоне. По этой причине летом 2020-го Фёдор вернулся в «Локомотив».

Фёдор Смолов
Фёдор Смолов
экс-форвард «Сельты»

«Игра в Испании — незабываемый опыт в моей карьере. Не просто так Ла Лига — одна из лучших лиг в мире. Думаю, это в любом случае делает тебя лучше как человека, когда ты играешь в другой стране и тебе удаётся проявить свои лучшие качества».

Также Фёдор рассказывал о различиях между испанским и российским чемпионатом: «Много отличий между чемпионатами России и Испании. Самое главное то, что в Испании заточены на атаку. Больше всего по стартовому матчу с «Валенсией» я отметил то, как здесь быстро переходят от атаки к обороне. Перестроение игроков происходит молниеносно. В России на это уходит некоторое время. Какие-то игроки решают идти отбирать мяч, но делают это поздно. Другие решают бежать назад, потому что понимают — уже не успеть. Здесь же ты сразу идёшь в отбор, футбол получается более интенсивным и более зрелищным».

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В летнее трансферное окно 2020 года «Сельта» решила не приобретать футболиста на замену Смолову. В сезоне-2020/2021 основным центрфорвардом клуба стал Яго Аспас, вернувшийся на позицию после окончания аренды россиянина. По флангам ему помогали Нолито и Санти Мина. По итогам чемпионата «Сельта» совершила скачок на восьмое место (в сравнении с 17-м в прошлом сезоне). Аспас с 14 голами занял седьмое место в списке лучших бомбардиров, а ещё стал лучшим ассистентом Примеры (11 голевых передач). «Сельта» не заметила потери Смолова.

Фёдор Смолов в «Локомотиве»

Фёдор Смолов в «Локомотиве»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возвращение в РПЛ

Фёдор в своём первом сезоне после возвращения в Россию провёл в РПЛ за «Локомотив» 21 матч и забил семь голов. Железнодорожники почти попали в Лигу чемпионов, но в 30-м туре им не помог «Ахмат», сыгравший вничью со «Спартаком». «Локо» финишировал третьим, а Смолов не вошёл даже в топ-10 лучших бомбардиров. В следующем сезоне форвард забил те же семь мячей за красно-зелёных, но всего за 15 матчей, а в январе 2022-го перешёл в «Динамо». Смолов снова заработал бронзовые медали РПЛ, но на этот раз в составе родного клуба. Фёдор завершил сезон на четвёртой строчке в списке лучших бомбардиров (добавив ещё пять голов за «Динамо») – прогресс в сравнении с прошлым чемпионатом. Смолов упустил шанс выиграть трофей с клубом, где его воспитали: бело-голубые обидно уступили в финале Кубка России «Спартаку» (1:2).

Фёдор Смолов в «Динамо»

Фёдор Смолов в «Динамо»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В текущем чемпионате дела у динамовцев складываются чуть хуже: команда идёт лишь на пятой строчке в РПЛ, вылетела из Кубка России а Фёдор забил 10 мячей во всех турнирах. В начале марта Смолов получил травму, из-за которой пропустил несколько матчей «Динамо», в том числе игру Кубка России с «Акроном» (0:0, 1:4 пен.), после которой он бросил скандальную фразу в адрес журналиста.

Может ли Смолов сыграть ещё в зарубежной лиге?

Интерес к 33-летнему форварду в прошлом году проявляли турецкие команды – «Галатасарай» и «Истанбул Башакшехир». Герман Ткаченко, агент Смолова, в октябре 2020 года также рассказывал об экзотических вариантах продолжения карьеры: «Со следующего лета мы начнём готовить варианты, чтобы по окончании контракта попробовать перейти в страны и чемпионаты, которые не очень очевидны для российского футболиста. Может быть, МЛС, может, Япония. Может, Китай или Австралия. Будут нужны новые впечатления, новые футбольные вызовы. Что-то есть конкретное по Америке? Ещё рано говорить, но мы уже начали работать как с клубами, так и с лигой. Кстати, этим летом у нас было предложение от «Нью-Йорк Ред Буллз»: аренда и $ 1,5 млн зарплата. Хорошее предложение, но аренда из «Локомотива» невозможна».

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В марте 2023 года Ткаченко снова рассказывал, что футболист мог оказаться в МЛС: «Пару лет назад мы работали над переходом Феди в МЛС – сейчас он невозможен. Правда, и тогда единственное предложение пришло от «Миннесоты» – это кошмар. Почему? Ты смотрел «Фарго»? Это сериал про Миннесоту. Город, в котором невозможно жить. Можно ли судить о городе по сериалу? Это прикол, это было наше шутливое прочтение предложения из Миннесоты, но ты спроси у бедного Капризова, как ему живётся в Миннесоте».

Не исключено, что после «Динамо» Фёдор ещё сможет оказаться в иностранном клубе. Ну а пока его главными зарубежными хайлайтами останутся голы «Реалу» и «Барселоне».

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