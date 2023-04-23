Карпин победил Гончаренко благодаря голу-фантому? Даже VAR долго не мог разобраться. Видео

Матч «Урала» и «Ростова» в 24-м туре РПЛ был интересен как минимум по двум причинам. Во-первых, противостояние Виктора Гончаренко и Валерия Карпина. Тренер «Урала» после дисквалификации снова рулит командой с бровки, так что дуэль намечалась очная. А во-вторых, у обоих соперников была мотивация: «Уралу» нужно было реабилитироваться за серию поражений, а «Ростову» — удержать вторую строчку в таблице.

«Ростов» со стартовых минут захватил инициативу и закономерно забил первым. Правда, доля везения в моменте всё же была: Егор Филипенко неудачно упал, а мяч после удара Николая Комличенко не вонзился, а, скорее, заковырялся в ворота. 0:1!

«Урал» пропущенный гол не смутил, и команда Гончаренко стала создавать моменты. И даже забивать! Однако невезение преследовало хозяев и здесь. Сначала из-за фола Эрика Бикфалви отменили гол Лазара Ранджеловича.

А потом судьи отменили уже гол самого Бикфалви. Вины Эрика в этом не было — просто Рай Влут в начале атаки сыграл рукой.

Но самый резонансный момент случился во втором тайме. Комличенко добивал после сейва Ильи Помазуна, защитник вынес с ленточки, и перед судьями встал вопрос: пересёк ли мяч линию ворот. Мы обратились за мнением арбитра Игоря Федотова:

— По мне, гол «Ростова» засчитан правильно. Лучший повтор был с правой камеры, которая находится напротив помощника. Я чётко увидел, что в момент контакта с ногой защитника мяч полностью пересёк линию ворот. А у VAR, скорее всего, были и другие повторы.

VAR в результате тоже разобрался — гол-фантом оказался настоящим. Дубль Комличенко и 0:2!

Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Ростова».

«Урал» не сдался и после второго гола. Основной объём остроты исходил именно от команды Гончаренко, но, в отличие от первого тайма, забить хотя бы один мяч не удавалось даже не по правилам.

Долгожданный гол пришёл к «Уралу» в самый нужный момент — Даниэль Мишкич отличился на 78-й минуте. 1:2! После такого нам была просто гарантирована горячая концовка матча.

А в самой концовке основного времени «Ростов» получил традиционный пенальти — кстати, уже седьмой в этом туре РПЛ. VAR очень долго изучал эпизод, но оставил решение Павла Кукуяна в силе. Бить пошёл Максим Осипенко — и не подвёл. 1:3!

Желания отыграться у «Урала» меньше не стало, а вот время быстро закончилось. «Ростов» продолжает героически удерживать второе место в РПЛ, не подпуская к себе ни «Спартак», ни ЦСКА. А «Урал», которому вылет может грозить только при совсем невероятном стечении обстоятельств, наверняка держит в голове Кубок России.