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«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 6:1, обзор и статистика матча АПЛ, 23 апреля 2023 года, таблица чемпионата Англии по футболу

Пять голов за 21 минуту! Матч «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» за ЛЧ превратился в избиение
Анатолий Романов
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 6:1
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В перерыве даже пришлось менять Льориса. Но его сменщик пропустил шестой.

В Англии ключевой матч за топ-4 и последнюю путёвку в Лигу чемпионов превратился в избиение сильным «Ньюкаслом» слабого «Тоттенхэма». «Сороки» сделали ещё один шаг к возвращению в главный клубный турнир Европы. Щёлкнули по носу своего конкурента так, что у каждого болельщика «шпор» ещё долго будет болеть голова.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
6 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мёрфи – 2'   2:0 Жоэлинтон – 6'   3:0 Мёрфи – 9'   4:0 Исак – 19'   5:0 Исак – 21'   5:1 Кейн – 49'   6:1 Уилсон – 67'

Перед этим туром «Ньюкасл» опережал команду Кристиана Стеллини на три очка при одном матче в запасе. Поэтому «Тоттенхэму» ничего не оставалось, кроме как играть на победу. Сам сменщик Антонио Конте говорил после поражения в прошлом туре от «Борнмута» (2:3), что команда должна поменять своё мышление, а игроки обороны – перестать «привозить» из-за индивидуальных ошибок. Долетели ли эти слова тренера до футболистов? Судя по результату, нет.

«Шпоры» пропустили уже на второй минуте. «Ньюкасл» забрал подбор в центре поля, потом Жоэлинтон прошёл сквозь троих защитников в штрафной гостей и пробил по воротам. Льорис отбил удар, но никто не помешал Мёрфи добить мяч в сетку.

Ещё через четыре минуты Жоэлинтон забил второй гол хозяев. «Ньюкасл» стянул группу игроков на правый фланг, после чего последовала длинная передача от центрбека Шера за спины защитникам. Порро с Ромеро считали ворон, а может быть, «сорок», поэтому пас прошёл, и бразилец реализовал выход один на один.

После девяти минут игры команда Эдди Хау выигрывала уже с крупным счётом. Полузащитник Мёрфи забил второй гол, а Шер отдал вторую голевую передачу. Впрочем, на самом деле никакой передачи не было. Шер просто перехватил мяч на чужой половине поля. Мёрфи подхватил мяч и так здорово пробил из-за штрафной, что Льорис успел только голову повернуть, чтобы увидеть, как мяч влетает в цель.

К середине первого тайма болельщики могли смело расходиться по домам, требуя вернуть три четверти от стоимости билета. Игра закончилась, по сути. Нападающий Исак оформил дубль за две минуты. В эпизоде с четвёртым голом в ворота «Тоттенхэма» у хозяев снова прошёл пас со своей половины за спины защитникам (Уиллок вырезал передачу, Дайер не прервал), и швед убежал к воротам.

Нападающий «Ньюкасла» Исак (слева)

Нападающий «Ньюкасла» Исак (слева)

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На 21-й минуте «Ньюкасл» разорвал уже не центр обороны «Тоттенхэма» или правый фланг, а левый. Лонгстафф ассистировал, придумав тонкий пас пяткой, а Исак сделал в штрафной «шпор» ещё три касания. Когда так много разрешают, грех не воспользоваться – нападающий нанёс точный удар в дальний угол.

В перерыве Стеллини заменил Льориса. Вряд ли винил голкипера в пропущенных мячах, скорее пожалел психику экс- и вице-чемпиона мира. «Ньюкасл» не сразу заинтересовался игрой во втором тайме, поэтому Кейн, уступающий в гонке снайперов АПЛ только Холанду, забил свой гол и на «Сент-Джеймс Парк». На самом деле «Тоттенхэм» красиво вышел из-под прессинга со своей половины поля, а в штрафной «сорок» капитан гостей классно разобрался один в один с капитаном хозяев Триппьером.

Но и Форстер – сменщик Льориса – не ушёл с поля «сухим». В середине второго тайма у «Ньюкасла» удачно вышел на замену нападающий Уилсон, который потратил ровно минуту на то, чтобы забить. Каллум подкараулил отскок от защитника и мастерски сыграл на опережение.

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«Ньюкасл» положил шесть мячей, нанеся восемь ударов в створ – потрясающая эффективность! Всего же команда Хау пробила по воротам «Тоттенхэма» 25 раз. Тут уместно ещё раз вспомнить слова Конте, адресованные игрокам «шпор» и стоившие ему работы. «Шпоры» проиграли с разницей в пять мячей впервые с октября 2019-го, когда получили 2:7 от «Баварии». «Сороки» в последний раз так громили скромный «Моркам» (7:0) в сентябре 2020-го в Кубке лиги. «Ньюкасл» сравнялся по количеству очков с «Манчестер Юнайтед», который через четыре дня сыграет как раз с «Тоттенхэмом» в Лондоне.

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