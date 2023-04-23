Хитрость де Хеа в серии пенальти принесла «МЮ» победу. В Англии будет уникальный финал

Теперь в Кубке Англии известны оба финалиста. «Манчестер Сити» в своём полуфинале разнёс «Шеффилд Юнайтед» — 3:0. А за вторую путёвку бились «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Первые, несмотря на отсутствие статуса топ-клуба, проводят блестящий сезон. А вторые уже взяли Кубок лиги и нацелились на домашний дубль.

Команды быстро определились с ролями в матче: «Брайтон» забрал мяч и преимущественно атаковал позиционно, а «МЮ» сделал ставку на быстрые выпады с расчётом на рывки Маркуса Рашфорда и Антони. Футболистам понадобилось время, чтобы присмотреться друг к другу и растрястись, но примерно после 10-й минуты игра заметно прибавила в яркости. Начался обмен атаками, а центр поля отошёл на второй план.

Забеги от ворот до ворот к голам не привели, и командам пришлось перейти в режим сбережения энергии. Значительно прибавилось возни в центре поля, которой до этого не было и близко. Следствие: увеличилось количество фолов, а моментов, наоборот, поубавилось. При этом мячом по-прежнему в основном владел «Брайтон».

Концовка первого тайма — тоже отдельная история. «МЮ» забрал мяч и придавил «Брайтон» к воротам. При этом, несмотря на активность Рашфорда и Антони, лучшие моменты возникали у Бруну Фернандеша. Португалец помогал разгонять атаки и подключался по центру, ожидая передачи под удар. Бруну вполне мог забивать незадолго до окончания основного времени: «Юнайтед» подловил соперника высоким прессингом, но Фернандеш не попал в дальний угол из хорошей позиции. Напоследок «Манчестер» провёл ещё одну крутую атаку: Рашфорда забыли на фланге, он получил длинный пас и скатил в центр, где на этот раз был уже не Бруну, а Кристиан Эриксен. Датчанин пробил в одно касание, и вратарь Роберт Санчес отбил мяч ногой.

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0 (6:7) Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Второй тайм начался так, будто концовки первого не было. Снова «Брайтон» забрал мяч, но на этот раз значительно прибавил в агрессии. «МЮ» оказался заперт в своей штрафной, а Давиду де Хеа пришлось тащить. На фоне первого тайма можно было ждать, что во втором «МЮ» тоже переломит ход игры, но время шло, а этого не происходило. «Брайтон» владел мячом, давил, создавал моменты и не мог забить. Итог: первое дополнительное время в полуфинале Кубка Англии за четыре года.

Дополнительное время в футболе зачастую представляет собой не самое весёлое зрелище — команды боятся рисковать, силы заканчиваются. Но в этот раз получилось обратное: на поле воцарилась атмосфера середины первого тайма, «Брайтон» с «МЮ» забыли о центре поля и принялись обмениваться моментами. И было действительно опасно! Мы увидели и выходы один на один, и острые прострелы, и удивительные промахи, и топовые сейвы. Не увидели только голов — главная константа этого матча.

Серия пенальти была обречена на драму — прямо перед первым ударом полил мощнейший дождь. Хотя началось всё идеально. Оказалось, что даже под давлением с «точки» футболисты «МЮ» и «Брайтона» бьют несравнимо лучше, чем с игры. Шесть попыток от обеих команд закончились голами, а потом де Хеа включил хитрость. Перед ударом Соломона Марча он подошёл к отметке и потоптался на ней. Игрок «Брайтона», который отыграл все 120 минут на высочайшем уровне, дрогнул и пробил сильно выше. Ответный и решающий пенальти реализовал Виктор Линделёф — и вывел «МЮ» в финал.

После промаха игрока «Брайтона» в серии пенальти Фото: Clive Rose/Getty Images

За «Брайтон» откровенно обидно. Клуб переживает расцвет и может в ближайшее время не получить такого шанса добраться до финала. Но проблемы с реализацией довели игру до стадии, когда решают психология и смекалка. И «МЮ» в этом оказался сильнее.

Теперь нас ждёт уникальный финал. Ещё ни разу в истории в решающем матче Кубка Англии не было манчестерского дерби. Тем интереснее!