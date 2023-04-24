Уникальное интервью с тренером «Акрона». На установке со «Спартаком» он ссылался на Библию

Изначально мы планировали сделать интервью с тренером, который сенсационно прошёл четыре московские команды в Кубке России. Однако по разговору быстро стало понятно, что Евгений Калешин готов общаться примерно обо всём – от религии до чистки зубов после тренировки. Лишь обсудив самые разные темы, становится понятнее, как «Акрон» добился таких результатов.

«Акрон» использовал стратегию «Оренбурга», чтобы победить «Спартак»

– «Акрон» выбил из Кубка России четыре московские команды подряд. С кем вы были лучше по игре, а с кем повезло пройти дальше?

– Мы были лучше и с «Торпедо» до удаления, и с «Локомотивом». Да, во втором тайме хуже, но в первом превосходили с запасом – можно сказать нейтральный матч. А вот «Динамо» полностью уступили по качеству игры.

– Но «Спартак» по моментам явно превзошли. Могли бы теперь рассказать, какой был план на игру?

– У «Спартака» есть две структуры, и он активно идёт прессинговать. Наши защитники и вратарь были готовы к розыгрышу мяча от ворот, чтобы разбить этот прессинг и впереди на пространстве ловить моменты. Та же стратегия, которой пользовался «Оренбург». У «Спартака» защитники не обладают высокой скоростью, а у нас вся группа атаки очень быстрая. Старались вертикально играть, когда соперник давил и нарушал свою компактность. Им было тяжело страховать друг друга. Получилось пользоваться давлением соперника.

Радость игроков «Акрона» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Отрезками «Акрон» тоже шёл в прессинг.

– Да, были персональные ориентировки по соперникам, чтобы разрушить начало их атак, чтобы не могли нормально разыгрывать. Дважды в первом тайме смогли накрыть – до удара не довели, но получалось опасно. При этом мы сыграли в пять человек в первой линии – сокращали зону проникающих передач. У нас оставался страхующий футболист на фланге или полуфланге, чтобы «Спартак» не имел там численного преимущества. В первом тайме получалось.

– А во втором?

– «Спартак» изменил схему, стал перегружать наш левый фланг – стало сложнее контролировать, но глобальных моментов соперник, по сути, не создал.

Калешина в Тольятти бесплатно возили на такси и дарили ему диски с музыкой

– Что было с вами после такой победы?

– Посмотрел Лигу чемпионов и нормально уснул. Ощущение радости быстро ушло. Возможно, из-за стресса. Хотя поздравлений было много. Писали даже люди, которых я не знаю. Откуда у них мой номер – не представляю.

– Кто-то из тренеров поздравил?

– Бердыев, Ташуев, ребята из «Уфы» и «Оренбурга». Многие из ФНЛ. Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела.

– Общались с владельцем команды или руководством города?

– Проблема в том, что мы играем в соседнем Жигулёвске, а не в Тольятти. Основная часть наших фанатов всё-таки там. Есть трудности с тем, чтобы добираться, хотя на матч со «Спартаком» могли бы прийти 10-12 тысяч человек. Нужно ещё учитывать, что «Акрон» – молодая команда. У неё пока нет больших традиций, и тут важны как раз такие победы. Когда приезжают другие фанаты, заводятся новые знакомства, ребята учатся друг у друга.

– С билетами на «Акрон» – «Спартак» творилось сумасшествие.

– Да, ко мне ещё на выезде в Уфу приходили болельщики. Они были готовы купить билеты, но было уже без шансов.

– Вы играли в Тольятти ещё 20 лет назад. Вас с тех пор узнают?

– Да, в общественном транспорте, например. Некоторые говорят, что ещё подростками ходили на мои матчи за «Ладу». Люди помнят, как ОМОН бил спартаковских фанатов. А я 20 лет назад ходил в ТЦ «Русь» в ларёк с дисками. Мы там брали музыку, и нам говорили бесплатно забирать любые диски – какие только понравятся. Таксисты не брали с нас денег. Тогда ведь без приложений обходились, только наличкой расплачивались.

Штрафы в «Акроне»: 1000 рублей – мат, 3000 рублей – опоздания

– Вратарь «Акрона» Волков говорил, что в «Акроне» супердисциплина. Это дежурная похвала тренера или у вас действительно строгие правила?

– Это одна из ключевых вещей. Мы сильно надавили, когда пришли. Именно бытовая дисциплина позволяет организовать рабочий процесс. Важно иметь уважение к клубным правилам.

– Что конкретно вы поменяли?

– Питание команды. Футболисты должны следить за своей формой. Алкоголь, снюс, всё это заблокировано – там огромные штрафы. Если можешь ограничить себя в повседневной жизни, то потом сможешь и на поле более ответственно относиться. Под контролем тренерского штаба игрок проводит всего четыре-пять часов – перед тренировкой, само занятие и восстановление. Семь-восемь часов уходит на сон. Важно, как человек себя ведёт в остальные 12 часов. От этого зависит эффективность действий на поле. У нас в раздевалке висят специальные напоминания.

– Что именно?

– Написано, что каждый несёт личную ответственность. Любая тренировка направлена на то, чтобы показать в игре лучшую версию себя. Дисциплина тут крайне важна. Я прочитал, что Семак строго относится к мату. В межсезонье мы собрались и поставили себе цель уйти и от этого. Ввели штраф.

– Сколько стоит одно матное слово?

– Сказал слово на «б» в тренировочном процессе – 1000 рублей. У меня тоже есть этот грех, не сдержан на язык. Несколько раз платил.

– На конец апреля сколько денег собрали?

– Много, потому что у нас разные штрафы.

– Какой самый большой?

– У нас всё в пропорции от зарплаты. Самый крупный – 10% от оклада за несоблюдение жирового компонента. Опозданий на тренировку у нас вроде не было. Там, кажется, 3000 рублей. Столько же стоит жёлтая карточка за неспортивное поведение. По красной у нас были серьезные споры из-за удаления Полубояринова в матче с «Торпедо». Всё-таки не стали штрафовать. Сомнительный эпизод. Вещи прописываются клубом, но мы можем поменять. Если человек отдался игре, а судья ошибся, то почему не простить? Вот за алкоголь или наркотики у нас вплоть до отчисления, но такого просто и не случается. За нами стоит академия. Важно давать малышам правильный пример.

– Перед интервью видел, как футболисты «Акрона» играли в теннисбол и говорили друг другу: «Ну ты и гусь, конечно». А вы какими словами вы заменяете мат?

– Опытные люди говорят, что полезно говорить «слава богу» вместо любого матерного слова.

– Когда в ваши ворота ставят пенальти – это же явно не «слава богу».

– Всё равно. Надо прийти к тому, чтобы и в таких ситуациях говорить. Вот тогда сможете побороть этот грех.

На установке перед «Спартаком» Калёшин ссылался на Библию

– Можно сказать, что вы сильно верующий человек?

– Не знаю насчёт сильно, но я бы хотел таким стать. Причащался последний раз перед Пасхой и потом на Пасху. Мне повезло, что отец первый раз отвёл меня в храм, ещё когда я был пацаном. Класс пятый или шестой, наверное. Объяснил азы: как вести себя в храме, как ставить свечку. Потом у меня даже была детская Библия. Знаю, что бог есть и мы не просто так в этом мире живём. Нужно дорожить каждым днём. Я – мирянин. Не могу себя считать церковным человеком, однако стал чаще обращаться к библейским текстам. У меня было Евангелие, но купил ещё и Библию. Стараюсь хоть раз в день читать.

– Находите что-то применимое к футболу?

– Перед матчем со «Спартаком» сказал нашим ребятам: «В Библии сказано, что Господь 365 раз сказал «не бойся». По одному – на каждый день. А раз так, нам-то чего бояться?» Хотя лично не считал, сколько раз в Библии встречается «не бойся». Мне об этом рассказывали знакомые. Если ошибся, то пускай меня поправят.

– Знаю, что однажды на установке перед матчем вы даже расплакались. Могли бы рассказать?

– Это было в «Кубани». У клуба было тяжёлое финансовое положение. Коллектив изрядно потрепало. Стартовый тур сезона-2017/2018. Мы приехали на матч в Томске, но команда не хотела выходить на игру. Всю ночь решали – склоки, зарплаты… Было действительно близко к отмене матча. А мне сын написал трогательное сообщение, и я его пацанам процитировал по памяти. Всех задело. Мы вышли и разгромили «Томь» – 4:1, кажется. Эмоциональный спич помог направить команду.

– Помните, что было в сообщении сына?

– Дословно – нет. Речь шла о том, как болельщики эмоционально переживают за команду. Сентиментально получилось.

После стажировки в «Сампдории» Калешин снимает тренировки на дрон

– Вы много ездили по стажировкам?

– Бывал и в российских, и в зарубежных командах. Из иностранных значимая стажировка была одна. Поездки с РФС в Швецию и Грецию – групповые, а вот в «Сампдорию» отправился лично. Когда организовано только для тебя – это другое. Сначала должен был отправиться в «Лилль» к Бьелсе, но его уволили как раз, когда я оформлял поездку. Увы, всё сорвалось. В срочном порядке искали замену, и нам InStat помог с эксклюзивной стажировкой.

– Сколько времени провели в «Сампдории»?

– 9-10 дней. Тогда там работал Джампаоло. Я по-итальянски немного говорю, но со мной ещё был переводчик, который всё дословно проговаривал. У меня состоялась двухчасовая беседа с тренером – спрашивай о чём угодно. Плюс со всем персоналом мог общаться, в раздевалку пускали. Такое редко встретишь, если группой едешь. Там обычно показательные тренировки устраивают, а тут неделю смотришь – матч и полностью шестидневный цикл. Затем команда отправилась играть в Неаполь, но я уже не полетел. Зато мне клуб сделал подарок.

– Какой?

– Мне купили два билета на матч «Ювентус» – «Рома». Ко мне ещё прилетела супруга, и мы на поезде поехали на игру. Очень крутое отношение.

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– Что переняли с той стажировки?

– Многое. Например, первый раз увидел, как дрон снимает тренировку. Как современные технологии используют для анализа состояния игроков. Всё это мы внедрили в «Кубани».

– Даже дроны?

– Да. Я сразу записал, какая там модель. Мы купили такую же. Кроме того, испанское приложение, в котором футболисты отмечают своё состояние: как спят, какое настроение, какое состояние мышц. Плюс анализ слюны – это мы сейчас в «Акроне» внедрим.

– А что показывает слюна?

– Уровень тестостерона. Видно, насколько человек восстановился. Игрок приехал, и ты понимаешь, как нужно откорректировать тренировки. Дорогостоящая вещь, потому что реактивы – одноразовые.

– Сейчас уже нереально договориться с европейским клубом о стажировке?

– Необязательно ехать в Европу. Когда был без работы, мне предлагали приехать в «Габалу». Мы в своё время познакомились с тренерским штабом Гурбана Гурбанова. Должен был ехать в сентябре, но возглавил «Акрон».

Калешин ездил на стажировку в хоккейное «Торпедо». Да-да, хоккейное

– Самое удивительное – ваша недавняя стажировка в хоккейном «Торпедо».

– Очень люблю хоккей. Помню, как живьём впервые увидел! Отец водил меня и брата на матч ЦСКА – «Химик» Воскресенск. То был 1985 или 1986 год. Потом уже сам на коробке встал на лёд. Сборная России, чемпионаты мира – за всем следил. Первый плей-офф НХЛ, который я запомнил – «Рейнджерс» и «Кэнакс». 1994-й! Марк Мессье против Павла Буре. Ночами смотрел серию. Там другая коробка, драки… ух! Ну и до сих пор слежу за НХЛ. И вот однажды наткнулся на интервью Ларионова, который сейчас тренирует «Торпедо».

– Так.

– Он рассказал, что ездил к Венгеру и Гвардиоле. Общественность начала выделять «Торпедо», и я стал следить за командой. А она играет словно в футбол – в пасик. Я ни разу не видел хоккейных тренировок и попросил нашего гендира организовать мне стажировку. Он созвонился с Харламовым, и подобрали специальный срок – шесть-семь дней. В декабре съездил и посмотрел пять тренировок. Очень крутые впечатления.

Евгений Калешин (слева) на стажировке в ХК «Торпедо». В центре — Игорь Ларионов — главный тренер нижегородцев Фото: ХК «Торпедо»

– Что именно?

– Во-первых, Ларионов – хоккейная глыба. И при этом общается как с равным. Называл меня Женей и Жекой. В плане хоккея очень открытый. Даже на теорию пустил, где разбирали матч с ЦСКА. Я приезжал за час-полтора, и была возможность поспрашивать. Потом ещё и после занятий общался со штабом. У них продвинутый зал, работают современно и, кстати, тоже следят за питанием. Увы, в России этому мало внимания уделяют. Всё было во времена СССР, но мы утратили.

Говорим про ментальность: от мусорных кубков до ущербности перфекционизма

– Вы признавались, что у вас были панические атаки и вы боялись тренировать. Это ушло?

– Как бы это сказать, чтобы было понятно… То были поведенческие ошибки, когда накапливаешь неправильные привычки и стресс. Мозг запоминает и выдаёт ошибки. Нужно разобраться с мышлением.

– О каких поведенческих ошибках идёт речь?

– С какой ноги ты встал сегодня? Думаешь, что если с правой, то день будет хороший, а если с левой – плохой. Вещи закладываются в подсознание. Или вернуться домой, чтобы посмотреть в зеркало. Есть куча суеверий. Такое накапливается, и потом думаешь, что сам во всём виноват. Начинаешь относиться к себе хуже, брать лишнюю ответственность. Хотя в футболе 45% – случайность.

– Это чьи исследования?

– Не помню, как называлась книга, но это серьёзный труд – огромный объём обработанных матчей. Смысл в том, что ко многим вещам нужно относиться проще. Не всё удаётся контролировать. Даже перфекционизм – плохое качество. На этот счёт можно пообщаться с психотерапевтом. Он скажет, что к перфекционизму склонны люди невротического склада. Не будет такого, что всё идеально. Часто реальность просто не совпадает с твоими представлениями о мире. Они сталкиваются между собой, и на стыке этого конфликта происходят ментальные искажения. Получается сбой системы.

– Работа тренера сопряжена со стрессом. Как в такой ситуации расслабляться?

– Я вам скажу как. Нужно получать гормон удовольствия дофамин от повседневной работы. Цель не должна быть главной. Нужно научиться кайфовать от процесса. Тогда эйфория будет растянута, и уйдут перепады. Если ты очень сильно радуешься победе, то велика вероятность, что затем окажешься сильно разочарован поражением. Это к вопросу о серийных победителях.

– О ком речь?

– Большие клубы вроде «МЮ», «Челси», «Реала»… Я читал интервью с Роем Кином, Эриком Кантона, Петером Шмейхелем. Они называли Кубок лиги мусорным трофеем. Его не замечали, просто оставляли в раздевалке. Тренировка «5 на 5» была более ответственной и желанной, нежели финал Кубка. Выигрывали, забывали и думали о следующем трофее. А если идти от титула к титулу, то прогоришь из-за зависимости от него. Ты же можешь проиграть? Лучше быть зависимым от процесса.

История о том, как Бышовец помог заработать премиальные

– А как переключать футболистов на такое мышление?

– Собственным примером. Иногда игроки, особенно молодые, неосознанно копируют тренера. Я даже замечаю по себе, у кого какие вещи я брал.

– Расскажите.

– У Петракова – эмоциональность. Он никогда себя не сдерживал в раздевалке. Был как отец, заботился об игроках. Искренность ведь чувствуется. Мог накричать, но на него никто не обижался.

– Что взяли от Бышовца?

– Человек очень степенный. Жалко, я не записывал его высказывания. Перед каждой тренировкой – абсолютно перед каждой – говорил две-три минуты на нефутбольные темы. Какие-то житейские вещи. Может быть, про деньги или ещё про что-то. Однажды сказал: «Когда закончите с футболом, вы должны продолжать бежать. И не важно как. У вас сердце спортсмена, тем более футболиста. Как только вы остановитесь у вас будут огромные проблемы. Вам нужно будет ходить, двигаться, заниматься физподготовкой. Для футболиста остановка – это смерть. Если 15-20 лет живёте в экстремальном режиме, а потом у вас пассивный образ жизни, то медленно уничтожаете себя».

Анатолий Бышовец Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Чем ещё запомнился Бышовец?

– В 2005 году в «Томи» мы заранее сохранили место в РПЛ. В Томске было холодно, и на последние два тура мы поехали в подмосковный Новогорск. Думали, что тренировки уже будут на лайте. А тут двухразовые — и режим только ужесточился! Все взвыли. Бышовец собрал нас и сказал: «Ребята, как вы думаете, что сейчас в остальных клубах, которые тоже задач не решают? Они расслабляются. А мы поведём себя иначе. Вы хотите заработать? Хотите премиальные? Давайте вести себя не так, как они».

– Помогло?

– Выиграли в последних двух турах. Поднялись в таблице, заработали денег и с хорошим настроением ушли в отпуск. Все сразу: «Анатолий Фёдорович – красавчик». Все эти вещи остались со мной, и я могу их передать следующим поколениям футболистов.

Калешин заставляет футболистов чистить зубы после тренировок

– Знаю, что вы заставляете футболистов чистить зубы после тренировок. Зачем?

– Это помогает. Есть исследование в Германии – не помню, какой именно клуб делал. Мы внедрили ещё в «Кубани». Там был Вова Обухов. Умный парень, на веру ничего не воспринимал. Подошёл и спросил, зачем это делать. Я ему объяснил. Кажется, даже сбросил ссылку на статью.

– Расскажите, как оно работает?

– У футболиста после тренировки во рту кислая среда на слизистой, она становится щелочной. Чем раньше ты избавляешься от этой среды, тем быстрее мозг воспринимает восстановление гликогенов. Оттянешь на 30 минут – медленнее восстанавливаешься, а на сборах по две тренировки, и важно четыре-пять часов между ними провести с максимальной пользой.

– А как проверять, чистят ли зубы футболисты?

– У нас у поля была своя раздевалка. Купили 25 зубных щёток и 10 тюбиков зубной пасты. Пацаны сначала смеялись, а я сказал, что буду лично ходить и проверять. У нас были опытные Гогниев, Лёха Гай, Бендзь – они прониклись. А когда делают старшие, то и молодые подтягиваются. Понятно, что когда перестаёшь контролировать, то кто-то прекращает. В «Балтике» было много сознательных пацанов, которые приняли. Оно ведь не работает на дистанции недели или даже месяца, но даёт эффект за сезон.

– Как восприняли футболисты в «Акроне»?

– Мы пока не так долго работаем в команде. Может быть, кто-то ещё не верит в пользу. Хотя результаты уже появляются. Возможно, здесь условные 0,5% побед. На сборах контролировать футболистов проще, а по ходу сезона – только на собственном осознании пользы. Хотя я могу зайти в раздевалку и неожиданно посмотреть. У нас пацаны ответственные. Когда мы проверяли, то сами руки поднимали: кто сделал, а кто – нет.

– Как объяснялись?

– «Я забыл», «я не сделал». Говорим, чтобы слушали старших. Между нами 17-20 лет разницы. Целое поколение. Всё равно что первый класс и студент института. Вы ещё не знаете, как будет в пятом и шестом классах, а я могу рассказать, слушайте меня. Я материально не заинтересован, хочу только передать знания. Берите бесплатно, если хотите.

Калешин рисовал тактику с Бердыевым и возмущён ранними увольнениями тренеров

– Бердыев вас отмечал в интервью в 2020-м и в 2022-м. Когда вы с ним познакомились?

– Сначала я играл против его команд. Мой родной брат выступал в его команде. Плюс Бердыев хорошо знал моего отца, царство ему небесное. Хотя я однажды через брата просился на стажировку к Бердыеву, но он тогда никого не пускал. А потом я тренировал «Тверь», а он работал в «Кайрате». Оба клуба проводили сборы в Турции. До этого мы могли просто созвониться, и он спрашивал мнение по игрокам, а тут предложил приехать к нему в отель, пообщаться о футболе.

– Долго говорили?

– Наверное, три-четыре часа сидели. Рисовали, какие-то тактические моменты, тренировочный процесс – интересно было. С огромным уважением к нему отношусь. Мудрый человек, хитрый лис. Видно, почему таких результатов добился. Не только тренерские дела, но и вопрос личности. Лидер, который ведёт за собой.

Курбан Бердыев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Гончаренко говорил, что Бердыев так хорошо выстроил игру в обороне, что многие клубы РПЛ закрылись и стали действовать на контратаках. Есть такое?

– Думаю, что нет. На меня же Бердыев не повлиял в эту сторону.

– На вас – нет, но, может, на кого-то ещё повлиял.

– Всё зависит от воспитания. Я тренер, которого сформировала «Барселона». Её первый раз увидел в 1989 году, когда мне было 10 лет. Кажется, это была «Барса» Круиффа. Чувствовалось, что там совсем другой подход. Я спросил отца: «Что это за команда?» Его ответ дословно: «Единственная команда в мире, которая так играет». У нас с братом комната делилась пополам. Вся моя часть была заклеена плакатами «Барселоны». Когда следишь за клубом с детства, то понимаешь его культуру. В более сознательном возрасте, 20 лет, уже читаешь статьи о команде. Когда становишься тренером, то изучаешь книги о «Барселоне», как она формировалась, что делал Гвардиола… Эта культура оказывается внутри тебя. Это твоё воспитание, и ты его транслируешь своей команде. Бердыев, наверное, был воспитан на другом. Всё зависит от того, кого ты слушаешь, что вокруг тебя, кто оказывает влияние, какие книги читаешь. Так формируется именно твоя идея. Ты можешь убедить игроков только в том, во что сам веришь. Только тогда получается искренний диалог, искренние убеждения, и люди за тобой пойдут. Сейчас полно тренеров, которые играют в проактивный футбол. Я и за «Томь», и за «Крылья» играл против «Рубина» Бердыева. Это не была оборонительная команда. Может быть, «Ростов» так ассоциируется? Не знаю. Но в «Рубине» были Домингес, Гёкдениз – качественная команда.

– Бердыев покинул «Сочи» уже через пять матчей. Удивительно?

– Я с ним не общался на эту тему, но вообще, странно, конечно. Я не знаю нюансов, однако у того же Федотова сначала тоже не всё получалось в «Сочи». Уже затем пришли игроки из «Зенита», удалось попасть в окно возможностей и на пике занять второе место. Само собой, снова такого результата не будет – нет человеческих ресурсов, команду нужно обновлять. Вы приглашаете тренера другой формации. Гаранин находится в абсолютно другом спектре видения футбола. Он берёт молодых игроков, которые потихоньку вливаются в состав.

– Сколько тут нужно закладывать времени?

– Для смены вектора нужны не полгода и, возможно, даже не один чемпионат. Просто потому, что разные полюса. В баскетболе и НХЛ есть такое понятие, как уход в перестройку. Менеджеры понимают, что сейчас команде ничего не светит, от возрастных и дорогих игроков избавляются, чтобы освободить место под потолком зарплат. Берут на драфте молодых – и всё это может длиться от трёх до пяти, а то и восемь лет. В футболе во многом так же. Да, «Сочи» был на девятом месте, однако по качеству игры я видел хорошую картинку – то, что у Гаранина было в «Енисее» и «Твери». Нужно ждать, но вы опять шарахаетесь и берёте другого тренера. Опять крайний вектор – более прагматичного специалиста, с более вертикальным футболом. Снова требуется время, потому что у футболистов уже, наверное, голова распухла. Одни требования, потом другие, теперь третьи, и сейчас будут четвёртые. Странно это выглядит. Какая логика у людей наверху? Может, аргументы и есть, но в прессе их нет. Я лишь выразил своё мнение, основанное на том, что могу увидеть.

«Акрон» уже сейчас готов к РПЛ (и в плане состава, и в плане стадиона)

– Насколько «Акрон» держит в голове, что даже пятое или шестое место может дать шанс на стыковые матчи при проблемах с лицензированием у некоторых команд?

– Перед началом сезона наше руководство на всю страну объявило задачу. Да, старт не задался, но состав позволяет бороться. Зачем нам терять ещё год? Футболисты станут только старше. Нужно выдать максимум возможного уже сейчас.

– В плане инфраструктуры «Акрон» готов к РПЛ?

– У нас в Самаре есть стадион чемпионата мира. В моё время «Краснодар» вышел в РПЛ и играл вместе с «Кубанью» на её стадионе. Просто делили матчи дома и на выезде – никаких проблем.

Евгений Калешин Фото: t.me/fcakron

– А насколько «Акрон» готов к РПЛ в плане состава?

– «Крылья» и «Оренбург» во многом сохранили состав, когда поднялись в РПЛ. Обе команды не затерялись в чемпионате России, как и «Факел». Да, у него много ничьих, но с тем же «Ахматом» были близки к победе. Вообще, хорошие матчи проводят. Уступили «Торпедо», хотя по игре не должны были. Божин, Квеквескири, Альшин, Аппаев, Максимов, Магаль – я знаю всех этих ребят. Мы против них играли. Парни потихоньку шли из ФНЛ в РПЛ. И у нас игроки не затеряются в РПЛ.

– А как же все эти истории, что нужно перекроить состав под РПЛ?

– Какие тут аргументы? Понятно, что мы там будем бороться не за чемпионство, а за выживание, но при этом останемся конкурентоспособны. Я это и пацанам всегда говорю. Почему считаете себя хуже? Потому что все вокруг что-то поют? Надо слушать тренера, который что-то понимает. Всё-таки я в футболе давно. Из футбольной семьи. Отец был и тренером, и игроком. Я 10 лет занимался детским футболом, потом 18 лет играл профессионально, а теперь ещё 10 лет тренирую. С 6 лет в футболе, а мне – 44 года. Наверное, моё мнение чего-то стоит.