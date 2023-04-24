Новая молодая звезда Галицкого. От Кривцова отказались в ПФЛ, а трансфер курировал мэр

«Краснодар» тяжеловато вкатывался в новый соревновательный год. В первой же игре — 0:3 от ЦСКА. Но постепенно система Ивича заработала, и результаты пошли вверх. Последние пять матчей — победы, включая пару кубковых по пенальти. Наряду с прежними лидерами проявился в рядах «быков» и один новый. За неполные два месяца Никита Кривцов настрелял столько же официальных голов, сколько Малком (по 7), и больше, чем Дзюба (6). Но если бомбардирские способности этих двоих давно и хорошо всем известны, то всплеск результативности у 20-летнего полузащитника многих удивил. Пора познакомиться с ним поближе. Пока заочно.

Кривцов оказался не нужен клубу-середняку второй лиги. Но в него поверил лучший бомбардир чемпионата России 2001 года

Сегодня это кажется странным, но ещё несколько лет назад от Кривцова отказывались даже во второй лиге. В юношеских сборных у него 0 игр. В молодёжке — одна. И никаких престижных академий в резюме. Парень пробивался с самых низов. Можно сказать — самородок.

Никита Кривцов (крайний справа) с друзьями Фото: из личного архива Никиты Кривцова

О родном Володарске Никита с улыбкой говорил: «Большая деревня». Если верить «Википедии», ничего более примечательного, чем крупчаточный механический завод купца Бугрова и его же летняя дача, в городке-десятитысячнике Нижегородской области нет. Гонять в футбол Кривцов начинал в соседнем Дзержинске, в школе «Салюта». Со второй лигой познакомился в Муроме, но не сказать, чтобы близко: толком не играл.

Повезло, что следующему тренеру не было дела до цифр в паспорте. Дмитрий Вязьмикин — между прочим, лучший бомбардир первого в новом веке чемпионата России — запустил володарского блондина в состав владимирского «Торпедо». За неделю до 18-летия Кривцов впервые вышел за команду мастеров — против «Динамо-2» в Москве. За 86 минут на поле новичок наиграл на жёлтую карточку, его команда минимально уступила — 1:2. А за хозяев забивали некто Захарян и Тюкавин.

«Торпедо» Владимир в сезоне-2020/2021 Фото: fc-tv.ru

— В Муроме он не играл, и после смены тренерского штаба его решили не оставлять в команде, — вспоминает Дмитрий Вязьмикин. — После Володи Казакова пришёл Олег Стогов и, похоже, не увидел в Кривцове ничего особенного. Кто-то побаивается: будешь доверять молодёжи — уволят после поражения. А я с удовольствием ставил молодых, если они доказывали свою состоятельность. Меня попросили взять его. Одной тренировки хватило, чтобы понять: парень футбольный, с задатками. Даже у опытных футболистов сегодня редко встречается такой креатив — нестандартное мышление и принятие решений. Поэтому оставил его, стал доверять место в составе. Не скажу, что я суперраспознаватель талантов, но по Кривцову было видно, что заиграет. Даже на фоне взрослых мужиков выделялся. Когда на молодого футболиста рано падает слава, многие частенько не могут пройти этот этап. Был такой период и у Никиты — немножко поймал звезду. Возомнил себя игроком основного состава и стал хуже работать на тренировках. Пришлось посадить на лавку. Обижался? Ну, это их проблемы. Я тоже обижался, когда меня не ставили в состав. Причину надо искать в себе, а не в тренере. Он молодец — всё осознал и свою позицию изменил, стал работой доказывать, что лучший. И уже через полсезона его забрали в ФНЛ.

Игрок со скандалом разошёлся с агентом. Его трансфер в «Краснодар» контролировал мэр Владимира

В Томске Никиту ждал ещё один известный бомбардир. Для Александра Кержакова это был первый тренерский опыт на клубном уровне, а для Кривцова — дебют в «лучшей лиге мира». Сотрудничество вышло недолгим, но плодотворным. За второй круг первенства хавбек набрал 4+4 по системе «гол+пас», был признан лучшим игроком «Томи» и обратил на себя внимание клубов РПЛ. Ещё раз: всего за год до этого от мальчишки отказались в команде-середняке ПФЛ.

В СМИ фамилия Кривцова впервые замелькала после скандального развода с агентством Александра Маньякова. Вместо контракта в «Шиннике» или «Велесе» Никита получил условный бан на месяц и вернулся во Владимир. Впрочем, ненадолго. Уже в августе игрок поднялся в «Краснодар». Трансфер проходил под личным контролем мэра Владимира, а сумма компенсации составила 55 млн рублей (около € 640 тыс.). Сейчас Transfermarkt оценивает игрока почти в четыре раза дороже — в € 2,5 млн. Перспективная инвестиция!

«За тройкой Кривцов — Черников — Сперцян будущее «Краснодара»

Больше всего матчей в профи (33) Никита провёл у Александра Сторожука — сначала в «двойке», а затем и в основе «Краснодара». Мой следующий звонок — ему.

— Я не совсем согласен с посылом, что Кривцов — открытие весны, потому что его открытие произошло давно, — говорит Сторожук. — В тот момент, когда из «Краснодара» разъехались легионеры, на их со Сперцяном и Черниковым неопытные плечи легла огромная нагрузка. И они её выдержали. Считаю, за этой тройкой будущее клуба. Каждый из них по отдельности усилит любую команду. В «Краснодар» Никиту брали сразу в основную обойму, но с таким прицелом, что практику поначалу будет получать в «К-2».Так и получилось. Когда игры первой и второй команд совпадали по времени и месту, мы привлекали его к матчам в ФНЛ. Было очевидно, что это очень талантливый, одарённый парень с широким спектром положительных качеств. Он не боится брать игру на себя и принимать нестандартные решения в ответственные моменты. Его видение поля, интеллект, техническая оснащённость и физические возможности позволяют это делать. Кривцов читает игру на шаг вперёд — для молодых это редкость. Поэтому он и в «Краснодаре». Сложно сказать, почему его обошли стороной юношеские сборные. Наверное, просто недоглядели — таких примеров много.

Александр Сторожук и Никита Кривцов Фото: fckrasnodar.ru

Отдельно отмечу поведение Никиты в быту. Думаю, это не тот человек, который станет задирать нос, а будет работать и дальше. Это подкупает. Лично мне было легко находить с ним общий язык и взаимодействовать. Плюс опытные ребята — Евгений Городов, Юра Газинский, Лёха Ионов — на первых порах ему здорово помогали — и напутствием, и делом. Всё-таки профессионалы с большой буквы. Сейчас смотрю на его игру и радуюсь. Тренерскому штабу тут тоже нужно отдать должное. Но я считаю, что при правильном отношении к делу — он знает, о чём я говорю — Кривцов способен на большее, однозначно. Европа? Ему ещё нужен год-два, чтобы обрести стабильность, стать полноценным игроком основного состава и лидером «Краснодара». Тогда уже можно будет заявлять о каких-то более глобальных командах и чемпионатах. Процесс его становления ещё не завершён.

Бывший автор «Чемпионата» Сергей Титов не один год трудился аналитиком в московском «Динамо», а теперь занимает эту должность в «Крыльях Советов». При подготовке отчёта для главного тренера перед недавним кубковым матчем волжан с краснодарцами он, естественно, обращал особое внимание на игрока под номером 88. С позволения Игоря Осинькина Сергей поделился с нами собственными наблюдениями:

— Кривцов — физически сильный футболист, в порядке в борьбе корпусом, плечо в плечо, ещё в ФНЛ по Томску этим выделялся. Между линиями очень хорошо вяжет игру, есть краснодарское понимание, как открыться, быстро отдать, вбежать на свободное пространство. Раньше Кривцов много вглубь за мячом приходил. При Ивиче он стал больше между линиями держаться и ждать пас. Сейчас у «Краснодара» есть идея, что между линиями обязательно должно быть два игрока: или две «восьмёрки», или «восьмёрка» и вингер (тогда другая «восьмёрка» уходит ниже, чтобы разыгрывать мяч). Раньше Кривцов мог так смещаться ниже, а сейчас это делают другие — Сперцян и Кади. А его всегда держат между линий, чтобы мог получить мяч и завязать атаку (или пробить издали — удар там тоже поставленный). Его второй гол «Нижнему» в этом плане характерен.