«РФС бездействует. Подаю в отставку». Мощный ход босса «Крыльев» из-за судейского скандала

Матч «Пари НН» – «Крылья» спровоцировал большой скандал. Нижегородцы одержали первую победу после прихода Сергея Юрана, но у самарцев куча претензий к арбитру Роману Галимову. Уже вчера на рефери накинулось всё руководство, напрямую обвинив в предвзятости. В стороне не остались и футболисты: Владимир Писарский порекомендовал рефери купить очки.

Но словами дело не закончилось. «Чемпионат» представляет большое заявление генерального директор клуба Вадима Андреева. Он сообщил, что в знак протеста против систематических ошибок в сторону «Крыльев» подаёт в отставку.

Материалы по теме Гендиректор «Крыльев» заявил, что подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

Основные тезисы руководителя

ЭСК признаёт ошибки, но ничего не меняется

«Футбольный клуб «Крылья Советов» столкнулся с беспрецедентным судейством. Многочисленные ошибки, имевшие место в матчах с участием нашей команды, были отмечены нами официальным порядком и подавались в ЭСК. В большинстве случаев ЭСК признавала ошибки арбитров, однако это никак не влияло на дальнейшие решения судей, которые продолжали раз за разом судить так, как им вздумается, а не как того требуют футбольные правила».

Год назад «Крылья» так же «убили» в матче с «Химками». Команду тренировал Юран

«Ровно год назад «Крылья Советов» сыграли тот самый матч с «Химками». Матч, в котором нашу команду откровенно «убили», матч, в котором ЭСК признала вопиющие ошибки арбитра Матюнина. Матч, в котором команду-соперника возглавлял тренер, который теперь является наставником «Пари НН». Команды, в матче против которой решения судей вновь вызывают недоумение, не видя абсолютно очевидные нарушения правил соперником, допуская ошибки, которые повлияли на ход матча и итоговый результат. Стоит отдельно обратить внимание на судейскую бригаду. Роман Галимов, который был отстранен от матчей РПЛ на четыре года после проверки на полиграфе, вернулся в элитный футбол и продолжил «творить». При этом стоит отметить, что Первую лигу возглавляет брат генерального директора «Пари НН».

Последний матч «Крыльев Советов» Фото: vk.com/fcnn_ru

РФС бездействует и не хочет ничего менять

«Можно сказать совершенно точно: РФС не видит или не хочет видеть то, что происходит в судейском корпусе, иными словами — бездействует. И мы считаем, что так продолжаться не может. Что-то должно поменяться. Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов.

Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги. Я точно знаю, что моя позиция в отношении судейства в РПЛ совпадает с позицией большинства клубов. Она будет поддержана футбольной общественностью. И я надеюсь, что это запустит какие-то процессы в российском футболе, которые могут поменять текущее положение дел».

Что случилось в матче?

Громкое заявление? Очень! Но давайте по порядку. Что случилось в матче с «Крыльями»? Претензии явно по нескольким эпизодам. Первое – пенальти в ворота «Крыльев». Галимов назначил его после того, как Рассказов коснулся мяча рукой. В самарском клубе точно считают, что защитника толкнули перед этим моментом.

На 42-й минуте судья не назначил пенальти за фол в штрафной на Писарском, не увидев там нарушения правил. VAR не вмешался. На 58-й минуте мяч, возможно, попал в руку Каккоеву. VAR снова не вмешался. Эти три момента провоцируют главные вопросы к Галимову. Плюс в «Крыльях» недовольны и эпизодами с карточками во втором тайметайме — защитник Александров дважды избежал удаления.

А что случилось год назад в игре с «Химками»?

Алексей Матюнин судил матч «Химки» – «Крылья», завершившийся 4:1 в пользу подмосковного клуба, который тогда боролся за место в РПЛ. Там были два удаления самарцев, после чего руководство клуба назвало работу арбитра «цирком». А некоторые игроки даже не пожали рефери руку. После ЭСК РФС признала, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев», а также ошибочно засчитал один гол.

Матюнина отстранили от работы. И отправили пройти детектор лжи. «РБ Спорт» сообщал, что он провалил процедуру, попытавшись соврать в пяти случаях. С того момента он не работал в РПЛ. И уже вряд ли вернётся. Интересно, что Галимов, как верно упоминает Андреев, также был отстранен от работы после проверки на полиграфе. Он вернулся к работе в РПЛ только весной этого года.

Как отреагировали в РПЛ?

Президент РПЛ Александр Алаев назвал решение Андреева эмоциональным.

«Решение генерального директора «Крыльев Советов» эмоциональное. Но его точно можно понять. У руководителей клубов накопились вопросы, и не только у Вадима Андреева. Объективно, происходящее в судействе в РПЛ в текущем сезоне вызывает много вопросов. Последний тур не стал исключением, когда пришлось обсуждать судейство с руководителями клубов по итогам матчей, а иногда и по ходу», – заявил он.

Также Алаев сказал, что в РПЛ надеются на прямой диалог с судьями: «В повестке общего собрания есть тема судейства, в том числе и повышение оплаты труда резервных судей. РПЛ, РФС, клубы делают многое для комфортной работы судейского корпуса, тратя средства на оплату труда. Хотелось бы прямого диалога с руководителями судейского корпуса, мы пригласили на наше заседание руководителя — Павла Каманцева. Я сегодня с ним говорил, он будет присутствовать лично, за что ему благодарен. Очень важно поговорить в таком составе, особенно с учётом того, что будут все руководители клубов. Приглашаю принять участие и остальных представителей судейского корпуса, будет не очень правильно, если Каманцев будет участвовать в диалоге в одиночку. Будут и представители РФС. Остались решающие туры, идёт борьба в нижней части таблицы, наверху тоже всё впереди. Очень бы хотелось, чтобы мы по итогам тура говорили о футболе, а не об ошибках, назначенных пенальти. Мы ждём коллег на собрании».