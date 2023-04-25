«Арбитр взял лопату и начал себя закапывать». Разбор судейства в 24-м туре РПЛ

24-й тур РПЛ обещал стать напряжённым в плане судейства, ведь нас ждали сразу три топ-матча: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив» и «Спартак» — «Краснодар». Однако, как ни странно, проблемы возникли вовсе не в этих встречах.

Специально для «Чемпионата» судейство в 24-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Химки» — «Торпедо» — 4:2

На 32-й минуте Левников правильно назначил 11-метровый удар. Футболист «Химок» пробил по воротам, а игрок «Торпедо» упал и выставил руку в сторону. Удар был в створ, поэтому Левников показал жёлтую карточку.

На 45-й минуте Левников не разобрался в эпизоде. Он назначил 11-метровый. Скорее всего, была проверка VAR, но почему-то они оставили решение арбитра в силе. Видимо, Левников посчитал, что для него это пенальти, хотя на повторе видно, что игрок «Торпедо» без попытки сыграть в мяч выставил ногу в сторону, сделал подножку сопернику и сам упал. Простой эпизод — следовало продолжить игру. Это точно не 11-метровый.

А на 58-й минуте Левников разобрался. Кутепов, стелясь в подкате, сбил футболиста «Химок». Момент произошёл на линии штрафной — соответственно, это 11-метровый и жёлтая карточка игроку «Торпедо» за срыв перспективной атаки.

Оценка Левникова — 7,9.

Кирилл Левников Фото: fckhimki.com

«Факел» — «Оренбург» — 1:3

На 20-й минуте Шафеев, скорее всего, не увидел, что Квеквескири выставил руку и попал по лицу игроку «Оренбурга». VAR вмешался, Шафеев пошёл к монитору, назначил 11-метровый и показал футболисту «Факела» жёлтую карточку за грубую игру.

На 29-й минуте Шафеев самостоятельно назначил 11-метровый. Игрок «Оренбурга», когда мяч ещё находился в воздухе, выпрыгнул вверх и попал ногой по лицу соперника, который подстраивался под мяч. Это пенальти и жёлтая карточка — арбитр принял правильное решение.

Также Шафеев вместе с помощником разобрались в моменте с третьим 11-метровым. Ассистент показал флагом, и главный арбитр дал свисток. Спорный эпизод — его сравнивают с третьим пенальти в Химках. Я бы смотрел на этот момент по-другому: игрок «Оренбурга», находясь перед соперником, попытался укрыть мяч корпусом и ногой. Здесь я Шафеева поддерживаю. Тем более когда два человека видят фол, это что-то значит.

На 51-й минуте «Факел» забил гол, и Любимов на VAR вмешался. На повторе видно, что футболист «Факела» наступил на голеностоп соперника, тот упал, и продолжилась атака. Это нарушение правил в начальной фазе, отмена гола и штрафной в пользу «Оренбурга».

Оценка Шафеева — 7,1.

«Зенит» — «Динамо» — 3:1

Хорошая работа Мешкова. Разобрался в единственном моменте с 11-метровым в пользу «Зенита», но он и не был сложным. Футболист «Динамо» не успел, и произошёл классический наступ на голеностоп. Конечно, Малком в своём стиле дорисовал, однако сам факт нарушения был.

Оценка Мешкова — 8,4.

Виталий Мешков Фото: fc-zenit.ru

«Урал» — «Ростов» — 1:3

На 38-й минуте Кукуян не показал жёлтую карточку футболисту «Урала» за неуважение к игре. Далее эпизод на 42-й минуте. Кукуян почему-то остановился — скорее всего, думал, что защитник «Ростова» выбьет мяч. Да, он сыграл в мяч, только тот отскочил к игроку «Урала» и попал в его поднятую вверх руку. Пошла вертикальная атака, и «Урал» забил гол. Скорее всего, Кукуян видел, что мяч попал в грудь, но всё равно надо было не задерживаться, а уходить в обратную диагональ — тогда бы он увидел нарушение. Вмешался VAR, долго изучал эпизод, позвал Кукуяна, а тому для решения даже 10 секунд не понадобилось. В итоге арбитр отменил гол и назначил штрафной в пользу «Ростова».

На 87-й минуте случился ещё один интересный эпизод. Байрамян упал в штрафной «Урала», мяч отскочил влево, на газоне оказался уже Миронов, и только после этого прозвучал свисток. Никто не понял, за что Кукуян назначил 11-метровый. Сначала крутили момент с Мироновым, но там ничего непонятно. Видно только, что мяч отскочил влево, а игрок «Ростова» прокидывал его вправо — получается, защитник сыграл в мяч. А потом показали безрассудный наступ на голеностоп Байрамяну — Кукуян назначил пенальти именно за это. Но почему-то забыл показать жёлтую игроку «Урала».

Оценка Кукуяна — 7,7.

«Пари НН» — «Крылья Советов» — 2:1

Мне вообще непонятно, что это было. Особенно учитывая, что судил Галимов, который до этого хорошо отработал все матчи.

Начнём со сложного эпизода с Рассказовым. Галимов смотрел ему в спину и увидел движение рукой к мячу. Я сначала тоже посчитал, что игрок «Крыльев» сыграл именно так. Но потом пересмотрел: в действительности защитник толкнул руку Рассказова, и та попала по мячу. Не знаю, почему в эпизод не полез VAR в лице Сиденкова. Просто не могу это объяснить.

На 42-й минуте Писарский упал в штрафной «Нижнего». Игрок «Крыльев» опередил соперника, правильно оттёр его плечом в плечо, первым оказался на мяче и двигался к нему. После этого Писарский сначала получил по правой ноге, а потом в падении игрок «Нижнего» попал ему по ахиллу. Я не могу понять, почему это не 11-метровый. Для меня это фол по неосторожности и пенальти. Простой эпизод, даже ничего додумывать не надо. За такое иногда жёлтые карточки показывают, если это срыв перспективной атаки. Но тут VAR не полез, а Галимов мало того, что не дал 11-метровый, так ещё и назначил штрафной в пользу «Нижнего». Если эпизод с Рассказовым можно назвать сложным, то начиная с 42-й минуты Галимов взял лопату и начал себя закапывать.

На 71-й минуте шоу против одной команды продолжилось. Александров схватил игрока «Крыльев» за футболку, потянул на себя и потом, сыграв в мяч, попал ногой по голове. Что нужно арбитру, чтобы показать жёлтую карточку в такой ситуации? Если для него это нарушение — а Галимов свистнул фол — то это жёлтая, которая стала бы для футболиста «Нижнего» второй. У Галимова что, голова закипела? О чём он думал? Проще было бы продолжить игру и объяснить всем, что для него это не нарушение.

Игроки «Крыльев» поняли, что надо дальше ловить и прессовать Александрова, потому что он тёплый. И понеслось. Футболист «Крыльев» обвёл троих, пробросил мяч в штрафную площадь, и всё тот же Александров в него врезался. Галимов свистнул нарушение — и опять не удалил. Я не могу это объяснить. А концовка и удаление Кротова — это агония, там никто ничего не понимал.

В «Крыльях» уже гендиректор увольняется, письма пишут, и это, возможно, ещё не конец. И все сразу вспоминают Матюнина и Юрана в «Химках» — сейчас этот ком будет нарастать, и может что угодно произойти. Я хорошо знаю Галимова, мы общаемся, знаю его семью. И он хороший парень! В своё время Егоров его очень неправильно убрал из-за личных амбиций, и к 40 годам Галимов вернулся в Премьер-Лигу. Ну должна же у человека быть голова на плечах? Если бы всё ограничилось моментом с Рассказовым, никто бы ничего не сказал. А когда ошибки идут против одной команды, всем уже плевать, какой Галимов человек. Все говорят одно и то же: хороший парень, обидно за него, но… Галимов живёт судейством, и за этот шанс надо было цепляться и держаться как можно дольше. Но не получилось.

Интересно, что по поводу матча в Нижнем Новгороде скажет департамент. Если начнутся отмазки по 11-метровым, это будет очень забавно.

Оценка Галимова — 6,4.

«Ахмат» — «Сочи» — 1:0

Первый эпизод случился на 32-й минуте. Игроки скопились возле площади ворот «Сочи», и там же оказался Фёдоров. Наверное, решил замыкать подачу вместе с футболистами. Не понимаю, кто его туда поставил и рекомендовал там находиться. Если бы мяч пошёл за спину арбитру, его бы просто затоптали. В итоге Фёдоров не увидел, что игрок «Ахмата» обхватил вратаря руками и заблокировал его. «Ахмат» забил гол, а арбитр просто взял и засчитал. VAR вмешался, Фёдоров посмотрел повтор и, понятное дело, отменил гол.

А на 45-й минуте Фёдоров не показал жёлтую карточку игроку «Сочи». Был ещё момент с голом «Ахмата», когда произошёл фол, и арбитр поднёс свисток ко рту. Не знаю, был свисток или нет, но Фёдоров засчитал гол, не давая принцип преимущества. Здесь надо слушать, что он говорил, потому что тогда это очередной скандал. Ничего не утверждаю, но этот момент мне не понравился.

Оценка Фёдорова — 7,8.

ЦСКА — «Локомотив» — 1:1

Хорошая работа Карасёва. Разобрался он в эпизоде с удалением Митая. Тут вопросы не к арбитру, а к игроку «Локомотива», который вышел на замену и за 20 минут получил две жёлтые карточки за одинаковые нарушения.

Единственный момент: на 25-й минуте Карасёву нужно было показывать жёлтую карточку. В Заболотного влетели с двух ног, а арбитр дал принцип преимущества и ничего не показал, когда мяч вышел из игры. Это грубая игра со стороны футболиста «Локомотива».

Оценка Карасёва — 8,3.

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» — «Краснодар» — 4:3

Безбородов провёл хороший матч, хотя было нелегко. Была одна ошибка — он не назначил пенальти на Соболеве сам, только после просмотра VAR. Но это видеомомент, такое разглядеть тяжело. Что касается момента с падением Сперцяна, то там была обоюдная борьба, а потом Сперцян даже немного симулировал. В конце никаких рук у игроков «Спартака» в штрафной не было, тут Безбородов тоже разобрался.

Оценка Безбородова — только 7,9, но это не по игре. По игре должно было быть 8,5.

Радует, что в ключевых матчах ничего не произошло. Это очень большой противовес тому, что сделал Галимов. Вот где беда. Почему-то в матчах топ-команд всё ровно, судьи дают бороться, и VAR работает как надо. А как только игры за выживание, начинаются проблемы. Получается, молодых арбитров нужно назначать на топ-матчи, а опытных — на игры аутсайдеров? Абсурдно, но выходит, что так.