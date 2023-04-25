У Карпина и Юрана разрывали, а у «Локо» — главный провал. Молодёжь в туре РПЛ

24-й тур РПЛ получился не самым ярким в плане выступления молодых футболистов. Но традиция есть традиция — подводим итоги восьми матчей и рассказываем, кто всё же сумел проявить себя с лучшей стороны, а кто провалился.

Виктор Мелёхин, «Ростов», 19 лет

Лучший молодой игрок минувшего тура! Мелёхин, несмотря на возраст, уже проявляет себя в центре обороны. На этой позиции он сыграл 90 минут на выезде против «Урала» Виктора Гончаренко и помог добыть важную победу в борьбе за второе место. Три отбора и оценка 7,2 от WhoScored — лидер тура по обоим показателям.

Виктор Мелёхин (слева) Фото: vk.com/fc_ue

Владислав Яковлев, «Пари НН», 21 год

Матч между «Пари НН» и «Крыльями Советов», к сожалению, запомнился катастрофическим судейством и, как следствие, скандальной победой первых. Но это не повод закрывать глаза на удачное выступление Яковлева. Нападающий вышел на замену на 72-й минуте, а уже через минуту подловил оборону соперника на ошибке и эффектно забил гол, который стал для его команды победным. WhoScored наградил Владислава оценкой 7,1.

Владислав Яковлев Фото: vk.com/fcnn_ru

Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет

Юный центральный защитник неожиданно ворвался в основной состав «Локо» и старается отплатить за доверие. Получается с переменным успехом, но статистика, учитывая возраст, впечатляет — уже четыре полных матча подряд в РПЛ. Четвёртым как раз стал не самый дальний выезд к ЦСКА. Оборона «Локо» страдала, но закончилось всё внезапной ничьей. А Погостнов стал одним из двух молодых футболистов в этом туре, получившим от WhoScored оценку 6,9.

Егор Погостнов (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет

Ланговичу тоже 19 лет, но его появление в этом списке уже никого не удивит. Сложно представить правый фланг обороны «Ростова» без этого футболиста. 17 матчей в нынешнем розыгрыше РПЛ и серия из шести выходов в старте подряд. На этот раз Валерий Карпин доверился Ланговичу в Екатеринбурге — и получил двух игроков из топ-4 молодых в туре.

Андрей Лангович (слева) Фото: vk.com/fc_ue

Что ещё интересного случилось в туре

Суммарно в туре сыграли 35 молодых футболистов. Больше всего набралось у «Динамо» — пять игроков.

Главный провал тура — Марио Митай. Защитник «Локомотива» вышел на замену в середине первого тайма и получил две жёлтые карточки за 20 минут. Итог — оценка 4,6 от WhoScored;

Если третье место поделили двое футболистов, то пятое — сразу шестеро. Оценки 6,6 удостоились Милан Майсторович («Динамо»), Михаил Щетинин («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Стефан Мелентиевич («Химки») и Нене Гбамбле («Ахмат»).

Молодые (до 21 года) игроки в 24-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Мелёхин Ростов 19 90 3 7,2 Яковлев Пари НН 21 19 1 1 7,1 Погостнов Локомотив 19 90 6,9 Лангович Ростов 19 90 2 жк 6,9 Майсторович Динамо 18 90 2 жк 6,6 Щетинин Локомотив 17 45 1 6,6 Кравцов Сочи 20 90 1 2 6,6 Мелентиевич Химки 19 45 1 6,6 Гбамбле Ахмат 20 28 1 6,6 Денисов Спартак 20 45 1 1 6,6 Щетинин Ростов 21 79 6,5 Ренан Зенит 19 90 6,5 Бабкин Крылья Советов 20 90 1 1 6,5 Глебов ЦСКА 17 24 2 6,4 Александров Пари НН 21 90 жк 6,4 Гагнидзе Динамо 20 33 1 6,3 Кутицкий Динамо 21 73 6,3 Комаров Ростов 20 10 6,3 Железнов Урал 20 25 6,3 Михайлов Пари НН 19 90 1 6,2 Кривцов Краснодар 20 41 1 6,1 Соколов Пари НН 20 71 1 6,1 Ермаков ЦСКА 20 24 1 1 6,1 Турищев Торпедо 21 19 6,1 Мухин ЦСКА 21 6 1 6,1 Пиняев Локомотив 18 19 1 6,1 Олусегун Краснодар 21 3 6 Захарян Динамо 19 57 5,9 Шитов Крылья Советов 19 22 1 5,9 Мигел Сочи 20 45 1 5,9 Волков Краснодар 20 45 5,9 Гладышев Динамо 19 33 1 жк 5,8 Митай Локомотив 19 20 2жк 4,6

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.