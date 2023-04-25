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Лучшие молодые игроки 24-го тура РПЛ: Мелёхин, Яковлев, Погостнов, Лангович, «Ростов», «Локомотив», «Пари НН»

У Карпина и Юрана разрывали, а у «Локо» — главный провал. Молодёжь в туре РПЛ
Михаил Рождественский
Лучшие молодые игроки 24-го тура РПЛ
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В топ-4 сразу два игрока «Ростова», но лучший джокер — у «Пари НН».

24-й тур РПЛ получился не самым ярким в плане выступления молодых футболистов. Но традиция есть традиция — подводим итоги восьми матчей и рассказываем, кто всё же сумел проявить себя с лучшей стороны, а кто провалился.

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Виктор Мелёхин, «Ростов», 19 лет

Лучший молодой игрок минувшего тура! Мелёхин, несмотря на возраст, уже проявляет себя в центре обороны. На этой позиции он сыграл 90 минут на выезде против «Урала» Виктора Гончаренко и помог добыть важную победу в борьбе за второе место. Три отбора и оценка 7,2 от WhoScored — лидер тура по обоим показателям.

Виктор Мелёхин (слева)

Виктор Мелёхин (слева)

Фото: vk.com/fc_ue

Владислав Яковлев, «Пари НН», 21 год

Матч между «Пари НН» и «Крыльями Советов», к сожалению, запомнился катастрофическим судейством и, как следствие, скандальной победой первых. Но это не повод закрывать глаза на удачное выступление Яковлева. Нападающий вышел на замену на 72-й минуте, а уже через минуту подловил оборону соперника на ошибке и эффектно забил гол, который стал для его команды победным. WhoScored наградил Владислава оценкой 7,1.

Владислав Яковлев

Владислав Яковлев

Фото: vk.com/fcnn_ru

Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет

Юный центральный защитник неожиданно ворвался в основной состав «Локо» и старается отплатить за доверие. Получается с переменным успехом, но статистика, учитывая возраст, впечатляет — уже четыре полных матча подряд в РПЛ. Четвёртым как раз стал не самый дальний выезд к ЦСКА. Оборона «Локо» страдала, но закончилось всё внезапной ничьей. А Погостнов стал одним из двух молодых футболистов в этом туре, получившим от WhoScored оценку 6,9.

Егор Погостнов (справа)

Егор Погостнов (справа)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет

Ланговичу тоже 19 лет, но его появление в этом списке уже никого не удивит. Сложно представить правый фланг обороны «Ростова» без этого футболиста. 17 матчей в нынешнем розыгрыше РПЛ и серия из шести выходов в старте подряд. На этот раз Валерий Карпин доверился Ланговичу в Екатеринбурге — и получил двух игроков из топ-4 молодых в туре.

Андрей Лангович (слева)

Андрей Лангович (слева)

Фото: vk.com/fc_ue

Что ещё интересного случилось в туре

  • Суммарно в туре сыграли 35 молодых футболистов. Больше всего набралось у «Динамо» — пять игроков.
  • Главный провал тура — Марио Митай. Защитник «Локомотива» вышел на замену в середине первого тайма и получил две жёлтые карточки за 20 минут. Итог — оценка 4,6 от WhoScored;
  • Если третье место поделили двое футболистов, то пятое — сразу шестеро. Оценки 6,6 удостоились Милан Майсторович («Динамо»), Михаил Щетинин («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Стефан Мелентиевич («Химки») и Нене Гбамбле («Ахмат»).
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Молодые (до 21 года) игроки в 24-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.Карт.WS
МелёхинРостов199037,2
ЯковлевПари НН2119117,1
ПогостновЛокомотив19906,9
ЛанговичРостов19902жк6,9
МайсторовичДинамо18902жк6,6
ЩетининЛокомотив174516,6
КравцовСочи2090126,6
МелентиевичХимки194516,6
ГбамблеАхмат202816,6
ДенисовСпартак2045116,6
ЩетининРостов21796,5
РенанЗенит19906,5
БабкинКрылья Советов2090116,5
ГлебовЦСКА172426,4
АлександровПари НН2190жк6,4
ГагнидзеДинамо203316,3
КутицкийДинамо21736,3
КомаровРостов20106,3
ЖелезновУрал20256,3
МихайловПари НН199016,2
КривцовКраснодар204116,1
СоколовПари НН207116,1
ЕрмаковЦСКА2024116,1
ТурищевТорпедо21196,1
МухинЦСКА21616,1
ПиняевЛокомотив181916,1
ОлусегунКраснодар2136
ЗахарянДинамо19575,9
ШитовКрылья Советов192215,9
МигелСочи204515,9
ВолковКраснодар20455,9
ГладышевДинамо19331жк5,8
МитайЛокомотив19202жк4,6

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.

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