У Карпина и Юрана разрывали, а у «Локо» — главный провал. Молодёжь в туре РПЛ

24-й тур РПЛ получился не самым ярким в плане выступления молодых футболистов. Но традиция есть традиция — подводим итоги восьми матчей и рассказываем, кто всё же сумел проявить себя с лучшей стороны, а кто провалился.
Виктор Мелёхин, «Ростов», 19 лет
Лучший молодой игрок минувшего тура! Мелёхин, несмотря на возраст, уже проявляет себя в центре обороны. На этой позиции он сыграл 90 минут на выезде против «Урала» Виктора Гончаренко и помог добыть важную победу в борьбе за второе место. Три отбора и оценка 7,2 от WhoScored — лидер тура по обоим показателям.
Виктор Мелёхин (слева)
Фото: vk.com/fc_ue
Владислав Яковлев, «Пари НН», 21 год
Матч между «Пари НН» и «Крыльями Советов», к сожалению, запомнился катастрофическим судейством и, как следствие, скандальной победой первых. Но это не повод закрывать глаза на удачное выступление Яковлева. Нападающий вышел на замену на 72-й минуте, а уже через минуту подловил оборону соперника на ошибке и эффектно забил гол, который стал для его команды победным. WhoScored наградил Владислава оценкой 7,1.
Владислав Яковлев
Фото: vk.com/fcnn_ru
Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет
Юный центральный защитник неожиданно ворвался в основной состав «Локо» и старается отплатить за доверие. Получается с переменным успехом, но статистика, учитывая возраст, впечатляет — уже четыре полных матча подряд в РПЛ. Четвёртым как раз стал не самый дальний выезд к ЦСКА. Оборона «Локо» страдала, но закончилось всё внезапной ничьей. А Погостнов стал одним из двух молодых футболистов в этом туре, получившим от WhoScored оценку 6,9.
Егор Погостнов (справа)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет
Ланговичу тоже 19 лет, но его появление в этом списке уже никого не удивит. Сложно представить правый фланг обороны «Ростова» без этого футболиста. 17 матчей в нынешнем розыгрыше РПЛ и серия из шести выходов в старте подряд. На этот раз Валерий Карпин доверился Ланговичу в Екатеринбурге — и получил двух игроков из топ-4 молодых в туре.
Андрей Лангович (слева)
Фото: vk.com/fc_ue
Что ещё интересного случилось в туре
- Суммарно в туре сыграли 35 молодых футболистов. Больше всего набралось у «Динамо» — пять игроков.
- Главный провал тура — Марио Митай. Защитник «Локомотива» вышел на замену в середине первого тайма и получил две жёлтые карточки за 20 минут. Итог — оценка 4,6 от WhoScored;
- Если третье место поделили двое футболистов, то пятое — сразу шестеро. Оценки 6,6 удостоились Милан Майсторович («Динамо»), Михаил Щетинин («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Стефан Мелентиевич («Химки») и Нене Гбамбле («Ахмат»).
Молодые (до 21 года) игроки в 24-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Карт.
|WS
|Мелёхин
|Ростов
|19
|90
|3
|7,2
|Яковлев
|Пари НН
|21
|19
|1
|1
|7,1
|Погостнов
|Локомотив
|19
|90
|6,9
|Лангович
|Ростов
|19
|90
|2
|жк
|6,9
|Майсторович
|Динамо
|18
|90
|2
|жк
|6,6
|Щетинин
|Локомотив
|17
|45
|1
|6,6
|Кравцов
|Сочи
|20
|90
|1
|2
|6,6
|Мелентиевич
|Химки
|19
|45
|1
|6,6
|Гбамбле
|Ахмат
|20
|28
|1
|6,6
|Денисов
|Спартак
|20
|45
|1
|1
|6,6
|Щетинин
|Ростов
|21
|79
|6,5
|Ренан
|Зенит
|19
|90
|6,5
|Бабкин
|Крылья Советов
|20
|90
|1
|1
|6,5
|Глебов
|ЦСКА
|17
|24
|2
|6,4
|Александров
|Пари НН
|21
|90
|жк
|6,4
|Гагнидзе
|Динамо
|20
|33
|1
|6,3
|Кутицкий
|Динамо
|21
|73
|6,3
|Комаров
|Ростов
|20
|10
|6,3
|Железнов
|Урал
|20
|25
|6,3
|Михайлов
|Пари НН
|19
|90
|1
|6,2
|Кривцов
|Краснодар
|20
|41
|1
|6,1
|Соколов
|Пари НН
|20
|71
|1
|6,1
|Ермаков
|ЦСКА
|20
|24
|1
|1
|6,1
|Турищев
|Торпедо
|21
|19
|6,1
|Мухин
|ЦСКА
|21
|6
|1
|6,1
|Пиняев
|Локомотив
|18
|19
|1
|6,1
|Олусегун
|Краснодар
|21
|3
|6
|Захарян
|Динамо
|19
|57
|5,9
|Шитов
|Крылья Советов
|19
|22
|1
|5,9
|Мигел
|Сочи
|20
|45
|1
|5,9
|Волков
|Краснодар
|20
|45
|5,9
|Гладышев
|Динамо
|19
|33
|1
|жк
|5,8
|Митай
|Локомотив
|19
|20
|2жк
|4,6
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Understat.
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10:51
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