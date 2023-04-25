Покер в ворота «Реала»! Команду Анчелотти уничтожил аргентинский ноунейм. Видео

За восемь туров до конца сезона интрига за чемпионство в Ла Лиге окончательно умерла. «Барселона» имеет 11-очковый отрыв от «Реала», но после сегодняшнего матча мадридцев может увеличить до 14. «Реал» с треском провалился во встрече с «Жироной» – 1:4 и пропустил все голы от аргентинского форварда, которого мало кто знает.

Нельзя сказать, что в первом тайме «Жирона» имела преимущество над «Реалом», но благодаря реализации моментов забила два гола. Уже на 12-й минуте хозяева здорово разыграли атаку, в результате которой Валентин Кастельянос забил головой с передачи Мигеля Гутьерреса – 1:0. У «Реала» был момент на первой минуте, но Родриго не смог переправить мяч пяткой в сетку ворот.

Кастельянос сделал дубль уже к 24-й минуте: форвард убежал от Эдера Милитао и отправил мяч между ног Андрею Лунину.

В первом тайме «Реал» владел мячом 77% времени, нанёс 11 ударов в сторону ворот и один гол всё же отыграл. Винисиус Жуниор замкнул головой передачу Марко Асенсио – 1:2.

Если кто-то ожидал, что после перерыва «Реал» оклемается и сделает камбэк, то он ошибался. Кастельяноса было не остановить, и он сразу после возобновления матча оформил хет-трик. Ян Коуту отдал пас на аргентинца, который пробил мимо Лунина – 3:1.

На 62-й минуте Валентин вошёл в историю – он стал первым игроком в XXI веке, кому удалось забить четыре гола в матче с «Реалом» в Примере. «Жирона» разыграла угловой, и после подачи в штрафную мяч нашёл голову нападающего, который забил четвёртый – 4:1.

Последним, кто оформлял покер в ворота «Реала», был Роберт Левандовски: в 2013 году он сделал это за «Боруссию» Дортмунд. После такого успеха трансферная стоимость Кастельяноса должна вырасти. До матча с «Реалом» у аргентинца, права на которого принадлежат «Нью-Йорк Сити», было 7+1 по системе «гол+пас» в 28 играх Ла Лиги.

Винисиус Жуниор и Валентин Кастельянос Фото: Eric Alonso/Getty Images

Как и в первом тайме, «Реал» отыграл один гол. Винисиус ворвался в штрафную, сохранил мяч и сделал передачу на Лукаса Васкеса, который не промахнулся – 2:4. Это случилось на 85-й минуте, поэтому у «Реала», который умеет делать камбэки, было время спасти матч, но сделать это не удалось.

«Реал» остался на втором месте, но теперь, похоже, команде Карло Анчелотти предстоит борьба с «Атлетико» за вторую строчку, который отстаёт на пять очков, но имеет игру в запасе.