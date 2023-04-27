«Интер» выиграл кубковое «Дерби Италии». «Ювентус» был ужасен в атаке

«Интер» прошёл «Ювентус» в Кубке Италии – победил дома со счётом 1:0 после выездной ничьей 1:1. Соперником «нерадзурри» в финале, скорее всего, будет «Фиорентина», переигравшая в первом матче «Кремонезе» (2:0).

По первым минутам «Дерби Италии» складывалось впечатление, что игроки «Ювентуса» до сих пор не отошли от сумасшедшей концовки матча с «Наполи» в Серии А. «Интер» контролировал игру, действительно чувствовал себя хозяином на домашнем стадионе. В 3-5-2 команды Симоне Индзаги было больше содержания, чем в 3-5-2 команды Массимилиано Аллегри. Впрочем, несмотря на игровое преимущество «нерадзурри», опасных моментов при счёте 0:0 не было. Ровно до той минуты, пока «Интер» не забил первым же ударом в створ ворот Перина.

В эпизоде с голом Барелла здорово открылся между линиями и вырезал то ли тончайшую передачу на Димарко, то ли плохую на Джеко, который сделал движение в другую зону и утащил за собой защитника «Ювентуса». Так или иначе мяч достался прилетевшему в нужную точку в центре левому вингбеку. Димарко довольно технично пробил – не на силу, а на исполнение. Лишь после пропущенного гола «старая синьора» задумалась не только о контратаках, но и об атаках крупными силами. Однако без классического форварда (Влахович не смог сыграть из-за повреждения) – с Кьезой и Ди Марией впереди – выигрывать эпизоды в чужой штрафной было непросто.

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.

До перерыва «Ювентус» нанёс всего два удара по воротам «Интера» и лишь однажды попал в створ. Статистика «нерадзурри» выглядела поприличнее – пять ударов, два попадания в створ. Не слишком пугающие попытки туринцев прессинговать хозяева разбивали за счёт Онана. Хорошая игра камерунского голкипера ногами никого не удивляет. За 45 минут 14 из 15 его передач отказались точными. Для сравнения, у Перина оказалось только 10 точных передач из 15. Когда команда знает, что может использовать свободное пространство благодаря своему вратарю, она более уверена в своих силах.

После перерыва Аллегри перестроил команду: заменил Костича на Милика и сделал ставку на 4-3-3. «Ювентус» поднял линии, стал выше и агрессивнее встречать хозяев. Гостям ничего не оставалось, кроме как рисковать, но идей в атаке у «старой синьоры» катастрофически не хватало. Более того, на первых минутах второго тайма мяч ещё раз побывал в воротах туринцев. Джеко, будучи не самым резким игроком, поразительно легко разобрался один в один в штрафной с Бремером и положил мяч под дальнюю штангу. К счастью для «Ювентуса», гол не засчитали из-за офсайда.

На исходе часа матча Барелла схватился за бедро, а Индзаги, скорее всего, за голову. Полузащитник получил на рывке повреждение задней поверхности, и в планы тренера точно не входило терять ключевую фигуру в центре поля. «Ювентус» показал фэйр-плей – выбил мяч в аут. Но, как ни удивительно, Николо продержался на поле ещё 12 минут. Не факт, что Индзаги поступил правильно, послушав своего футболиста, ведь тот, желая продолжать игру, мог не оценить всю опасность ситуации и усугубить травму. А впереди ещё решающие матчи в Лиге чемпионов, в Серии А за место в ЛЧ будущего сезона.

«Интер» засушил игру, а «Ювентус» растерянно владел мячом (увеличив владение с 50% почти до 70%) и не понимал, как доставлять его в штрафную. Введение дополнительной фигуры в нападение не усилило атаку туринцев. Аллегри выпустил вперёд даже Погба: иных вариантов не оставалось. «Интер» перебил «Ювентус» и во втором тайме (6:3), а в створ обе команды попали всего по два раза. Однажды «старая синьора» претендовала на пенальти, когда VAR проверял возможную игру рукой в штрафной «нерадзурри». И это всё. Команда Индзаги абсолютно заслуженно вышла в финал.