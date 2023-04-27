«Сити» оказался изворотливее «Арсенала». Странно, что Артета не подстроился под Гвардиолу

В центральном матче весны в АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» — 4:1. Счёт по игре: хозяева значительно превзошли гостей по ударам из штрафной площади (11-4), да и по ударам в целом были лучше (12-8). Превосходство стало возможным благодаря классному плану Хосепа Гвардиолы на игру.

При владении «Сити» завлекал «Арсенал» в прессинг и быстро доставлял мяч вперёд. Ключевая фигура — Холанд

У Гвардиолы было сразу три резона поступить именно так. Во-первых, «Сити» умеет разыгрывать мяч сзади. Во-вторых, «Арсенал» не любит сидеть на своей половине поля и не прочь выдвинуться в прессинг. В-третьих, после вылета из-за травмы центрального защитника Вильяма Салиба у лондонцев нет надёжности сзади — Роб Холдинг равноценной заменой не является.

Если «Арсенал» высоко выдвигался в прессинг, то «Сити» не стеснялся разрушать его длинной передачей на центрфорварда Эрлинга Холанда. Как правило, норвежец отскакивал в глубину, стягивая на себя одного из двух центральных защитников.

В результате передачи из глубины у Холанда было два сценария для обострения. Первый — нападающий отдавал мяч ускорявшему в созданную им же свободную зону партнёру. В одном из таких эпизодов Кевин Де Брёйне открыл счёт. Второй вариант — обыгрыш Холанда один в один. Во втором тайме после паса своего партнёра с линии вратарской скандинав даже выскочил на рандеву с голкипером!

Кевин Де Брёйне забьёт после паса Эрлинга Холанда. Норвежец ушёл в глубину, увёл из обороны Роба Холдинга Фото: Кадр из трансляции

Эрлинг Холанд выйдет один на один с вратарём после паса партнёра с линии вратарской Фото: Кадр из трансляции

У Холанда получалось многое. У него гол и два голевых паса — столько же результативных действий лишь у игравшего рядом с ним Кевина Де Брёйне (2+1). А вот если взять сумму ударов и ключевых передач, то Холанду не было равных — 6+3. Имея в своих рядах такого разнопланового форварда, «Ман Сити» может играть в разный футбол, а не только в доминирующий с большим контролем мяча.

К слову, о контроле. С мячом «горожане» не возились — владение составило лишь 52%. При этом «Манчестер Сити» нет равных во всей лиге по среднему показателю в сезоне — 65%. Выманивание соперника с последующим стремительным обострением — одна из причин, почему в ключевом матче получилось именно так.

С одной стороны, немного странно, что Микель Артета не подстроился под «Сити». Его команда без мяча играла слишком авантюрно. С другой стороны — «Арсенал» на протяжении всего сезона старается играть от себя. В том числе поэтому лондонцы аж до конца апреля всерьёз сражались за чемпионство и математически ещё не утратили на него шансов. Подстроиться под «Сити» в такой ситуации означало изменить себе и своей в целом успешной концепции, ведь такого удачного сезона не было давным-давно.

Без мяча «Манчестер Сити» удивил «Арсенал» прагматичностью. О пространстве впереди гости могли лишь мечтать

Пассивность при обороне вместо дерзости — ещё одна причина малого владения мячом у «горожан». Высокий прессинг был лишь ситуативным, а не постоянным. В основном игроки «Манчестер Сити» грамотно перекрывали зоны без излишней шустрости впереди.

«Арсенал» пребывал в растерянности. Защитники не спешили двигать мяч вперёд. Любопытно, что больше 30 передач за матч из полузащитников и нападающих сделал только опорник Парти — 39. В свою очередь, у «Сити» таких игроков три — Родри (60), Гюндоган (45) и Де Брёйне (32). И это при примерно равном владении: 52% на 48% в пользу хозяев.

Жоржиньо размышляет о продолжении атаки, игроки «Сити» наблюдают Фото: Кадр из трансляции

Порой действия «Сити» при обороне убаюкивали гостей. Как Эдегор подарил мяч Де Брёйне перед третьим голом? Обрезался на ровном месте! По тому, как «Арсенал» бездействовал при владении, нельзя сказать, что это случайность.

Голевой обрез Мартина Эдегора Фото: Кадр из трансляции

Если «Манчестер Сити» показал, как планировал забивать оптом, то «Арсенал» даже толком не намекнул. Гол престижа случился уже тогда, когда исход встречи был ясен.

Возможно, лондонцы боялись рисковать и потому осторожничали. Так обычно боязнь как раз и приводит к конфузам. Но «Арсенал» слишком молодая команда, поэтому её сложно за это критиковать — все проходят через ошибки, никто не побеждает вдруг и сразу.

Зрелости команде Микеля Артеты не хватает как из-за недостаточного командного опыта, так и в силу возраста игроков. По данным Transfermarkt моложе «Арсенала» (средний возраст игроков — 25,2 года) лишь «Брайтон» (24,8). В то же время «Ман Сити» — 12-й в лиге (26,8).

Опыт Гвардиолы проявился и в выборе схемы

Гвардиола и при обороне, и при атаке использовал схему, которую можно обозначить как 4-4-2. При этом в фазе владения мячом он обычно задействует вариант 3-2-4-1. Но план на матч диктовал дополнительного игрока сзади — за счёт лишнего футболиста у своих ворот легче выманить соперника в прессинг.

Стартовый состав «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом»

В то же время Микель Артета задействовал привычную расстановку 4-3-3. Ничего нового. «Манчестер Сити» оказался к ней готов.

Стартовый состав «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити»

В решающем матче «Манчестер Сити» оказался более изворотливым, чем «Арсенал». Для завоевания титулов вариативность и готовность наступить на горло собственной песне зачастую важнее красоты и тех приёмов, которые уже известны. У Гвардиолы было множество возможностей это усвоить, поэтому сейчас его команда реальный претендент на победу в чемпионате Англии, Кубке Англии и Лиге чемпионов.