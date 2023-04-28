«Спартак» — лидер РПЛ по камбэкам. Кто ещё входит в топ-5?

В предыдущем туре РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» — 4:3, хотя по ходу встречи столичная команда дважды уступала в счёте. Изучили, кто из клубов РПЛ играет лучше других, когда уступает по ходу матчей. В тройке лидеров — две столичные команды. Тяжелее всего приходится «Сочи» и «Уралу».

«Спартак», 16 очков

Московский клуб уступал в счёте в 12 матчах РПЛ из 24. В восьми случаях красно-белые уходили от поражения и всего набрали 16 очков. Первую волевую победу команда Гильермо Абаскаля одержала в 7-м туре — успешным оказался выезд в Воронеж. На перерыв «Факел» ушёл с минимальным преимуществом (1:0), но во втором тайме гости перевернули игру и отгрузили сопернику четыре мяча. В октябре 2022-го «Спартак» удачно съездил в Нижний Новгород, где справился с «Пари НН» (2:1). До 66-й минуты красно-белые «горели» 0:1, но потом дважды огорчили соперника.

Через неделю спартаковцы пропустили быстрый гол от «Крыльев Советов», но в итоге одержали убедительную победу — 5:2. В 24-м туре «Спартак» организовал настоящий триллер с «Краснодаром». Столичная команда проигрывала 0:2 и 2:3, но в итоге всё-таки набрала три очка — 4:3. Москвичи одержали четыре волевые победы, и чаще других в этих встречах забивали Квинси Промес (пять голов) и Александр Соболев (четыре).

Соперник С каким счётом проигрывали Итоговый счёт Очки «Ахмат» 0:1 1:1 1 «Факел» 0:1 4:1 3 «Пари НН» 0:1 2:1 3 «Крылья Советов» 0:1 5:2 3 ЦСКА 0:1 2:2 1 «Урал» 0:1 и 1:2 2:2 1 «Динамо» 2:3 3:3 1 «Краснодар» 0:2 и 2:3 4:3 3

«Ростов», 12 очков

У команды Валерия Карпина меньше волевых побед, чем у «Спартака». Правда, в отличие от красно-белых, «Ростов» трижды избегал поражения, когда уступал в счёте с разницей в два гола. Донской клуб начал камбэк с «Сочи» на 83-й минуте, с «Краснодаром» — на 51-й, а с «Оренбургом» — на 80-й!

«Ростов» трижды избегал поражения, когда уступал в счёте с разницей в два гола Фото: vk.com/fcorenburg

Дончане шесть раз набирали очки в матчах, где уступали в счёте, и трижды делали это в играх с южными клубами («Сочи», «Краснодар», «Ахмат»). Три камбэка пришлись на домашние встречи, три — на выездные.

Соперник С каким счётом проигрывали Итоговый счёт Очки «Динамо» 0:1 1:1 1 «Сочи» 0:2 2:2 1 «Спартак» 0:1 4:2 3 «Краснодар» 0:2 3:2 3 «Ахмат» 0:1 2:1 3 «Оренбург» 0:2 2:2 1

«Динамо», 11 очков

Бело-голубые, в отличие от дуэта лидеров, ни разу не ликвидировали разницу в два гола. Любопытно, что все пять камбэков «Динамо» состоялись в Москве. В матчах со столичными клубами команда Славиши Йокановича трижды пропускала в дебюте встречи. «Локомотив» огорчил их на первой минуте, «Спартак» — на седьмой, ЦСКА — на 12-й. В четырёх случаях из пяти «Динамо» в итоге забивало по три мяча.

Соперник С каким счётом проигрывали Итоговый счёт Очки ЦСКА 0:1 1:1 1 «Оренбург» 1:2 3:2 3 «Локомотив» 0:1 3:1 3 «Спартак» 0:1 3:3 1 «Пари НН» 0:1 3:1 3

«Крылья Советов», 10 очков

Самарский клуб 15 раз уступал в счёте и в итоге потерпел 11 поражений. Трижды «Крылья» оформили камбэк в домашних матчах и один раз — в Грозном. Особенно запомнился успех команды Игоря Осинькина в игре первого круга с «Пари НН». Самарцы проигрывали до 90+2-й минуты, а в добавленное время дважды огорчили оппонента. Победный гол оформил Гленн Бейл, который реализовал пенальти на 10-й компенсированной минуте!

Соперник С каким счётом проигрывали Итоговый счёт Очки «Оренбург» 0:1 4:2 3 «Торпедо» 0:1 1:1 1 «Ахмат» 0:1 2:1 3 «Пари НН» 0:1 2:1 3

«Пари НН», 9 очков

Из пятёрки лидеров именно «Пари НН» уступал в счёте чаще других — 18 раз. Четыре камбэка нижегородского клуба пришлись на 2022 год, а один они оформили уже под руководством Сергея Юрана. Три раза команда отбирала очки у столичных клубов, при этом в двух случаях она отыграла по два гола у ЦСКА и «Динамо». В предыдущем туре одержала волевую победу в матче с «Крыльями», но ту игру омрачил большой судейский скандал.

Соперник С каким счётом проигрывали Итоговый счёт Очки «Локомотив» 0:1 1:1 1 ЦСКА 0:2 2:2 1 «Динамо» 0:2 2:2 1 «Факел» 0:1 3:1 3 «Крылья Советов» 0:1 2:1 3

Хуже всего дела с камбэками обстоят у «Сочи» и «Урала». У этих команд пока нет ни одной волевой победы: южане набрали три очка в матчах, по ходу которых уступали, екатеринбуржцы — два. «Факел» тоже ни разу не победил в подобном стиле, однако воронежский клуб набрал восемь очков. Чаще других в счёте уступали «Торпедо» (20 раз), «Пари НН» (18) и «Факел» (18), реже других — «Зенит» (5) и ЦСКА (7).