А в чём Семак неправ? Конкуренция в РПЛ такая же, как в Европе

Не так давно на Сергея Семака после ряда его высказываний многие набросились. У тренера «Зенита» спросили о реформах в российском футболе (вовсю началось обсуждение, как сделать борьбу за чемпионство интереснее). Сергей Богданович ответил, что конкуренция в лиге есть, и тогда в чëм смысл что-то менять? Но многие зацепились за пространную фразу тренера в самом конце — «терпеть надо с любовью». Она стала мемом и теперь воспринимается негативно.
Ещё до этого, наверное, уже афоризма Семак дал интервью «Чемпионату», где подробно рассказал, почему не видит «Зенит» гегемоном.
«Мы всего лишь проходим чемпионат более ровно, в отличие от других. Но вспомните зиму – «Спартак», можно сказать, наступал на пятки. В прошлом сезоне в такой же ситуации оказалось «Динамо» – до 24-25-го туров держалось за нами. До этого были ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар». Каждый год хотя бы один клуб навязывает серьезную конкуренцию. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов. Ни одна команда не идеальна. Невозможно пройти чемпионат России, как и почти любой другой чемпионат в Европе, без поражений. В моём понимании гегемония – это отсутствие конкуренции».
И в чём Семак неправ?
«Зенит» и правда каждый сезон кто-то преследует. Но весной ему никто не конкурент
Первый сезон Семака в «Зените» – тот самый, когда куча игроков в заявке (которых нужно куда-то деть), почти нет трансферов, но результат необходим. Возьмём несколько отсечек: 15-й тур – первое место и пять очков отрыва от «Краснодара»; 17-й – последний перед зимней паузой: первое место и одно очко преимущества перед «Краснодаром». Весной главный соперник увяз – два очка в первых трёх матчах. А «Зенит» попёр. К 25-му туру главный преследователь – уже «Локомотив», но отрыв сумасшедший – восемь очков. Итог – первое чемпионство Семака-тренера. Была ли конкуренция? Безусловно!
Второй сезон – почти аналогично. К 15-му туру у «Зенита» три очка отрыва от «Ростова». К зимней паузе — 10 очков от «Краснодара». То есть догнать ещё сложнее. На вторую строчку опять вскочил «Локомотив», но на дистанции упущено было слишком много.
Сезон-2020/2021 и 15-й тур. Кто у нас на первом месте? ЦСКА. И одно очко отрыва от «Зенита». К 18-му туру в лидерах уже Питер, но всего три очка преимущества перед «Спартаком». И четыре — перед ЦСКА. Почему бы не побороться? Но смотрим тот же 25-й тур: и уже семь очков отрыва от «Спартака». Может, если бы красно-белые весной не проигрывали «Рубину», «Уфе» и «Локо» шансов было бы больше.
И прошлый сезон, когда конкурентом было «Динамо» Сандро Шварца. 15-й тур – и четыре очка преимущества. 18-й – всего два. Более того, к 25-му туру было только +3. А потом «Динамо» рассыпалось: проиграло ЦСКА, «Уралу», «Крыльям». Совсем не по-чемпионски.
Сандро Шварц
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Вряд ли это можно назвать гегемонией. Уверен, в представлении Семака гегемония – это когда к середине чемпионата ты уже везёшь конкурентам 10 очков, а потом только наращиваешь преимущество. Да и само это слово наверняка смущает тренера и частично преуменьшает его заслуги. Поэтому в понимании тренера лучше заменить это слово на «конкуренцию». Она есть. И без реформ. Хотя если до них дойдёт, то едва ли Семак будет против. Но важно, чтобы они прошли с соблюдениям интересов всех сторон. И решения принимались в обсуждении со всеми клубами.
А что в Европе? Титул ещё разыгрывается только в двух топ-лигах
Логично сравнить нашу ситуацию с происходящим в Европе. Но там всё примерно схоже. В большинстве лиг есть явный фаворит, который определился давно и вряд ли упустит чемпионство. Исключение только два чемпионата – Германия, где впервые за кучу лет Дортмунд борется с «Баварией». Но это скорее исключение из правил. И АПЛ. Хотя после недавнего матча «Манчестер Сити» с «Арсеналом» и там, кажется, тоже всё ясно.
А как у других? Италия: «Наполи» на троне уже несколько месяцев. Сейчас у них +17 и никакой конкуренции. Испания: «Барселона» тоже с начала года на вершине, и за это время никто так и не приблизился. Во Франции у «ПСЖ» всего +8, но мы понимаем, что никто до них не доберётся.
В Португалии «Бенфика» только в последние пару недель вернула интригу, проиграв два матча. «Зенит», кстати, может сделать то же самое. Впереди ещё шесть туров. В Нидерландах у «Фейеноорда» — +8. В Турции у «Галатасарая» — +6. Так что почти везде ситуация очень даже похожа на происходящее в РПЛ.
- 28 апреля 2023
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