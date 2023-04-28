А в чём Семак неправ? Конкуренция в РПЛ такая же, как в Европе

Не так давно на Сергея Семака после ряда его высказываний многие набросились. У тренера «Зенита» спросили о реформах в российском футболе (вовсю началось обсуждение, как сделать борьбу за чемпионство интереснее). Сергей Богданович ответил, что конкуренция в лиге есть, и тогда в чëм смысл что-то менять? Но многие зацепились за пространную фразу тренера в самом конце — «терпеть надо с любовью». Она стала мемом и теперь воспринимается негативно.

Ещё до этого, наверное, уже афоризма Семак дал интервью «Чемпионату», где подробно рассказал, почему не видит «Зенит» гегемоном.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Мы всего лишь проходим чемпионат более ровно, в отличие от других. Но вспомните зиму – «Спартак», можно сказать, наступал на пятки. В прошлом сезоне в такой же ситуации оказалось «Динамо» – до 24-25-го туров держалось за нами. До этого были ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар». Каждый год хотя бы один клуб навязывает серьезную конкуренцию. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов. Ни одна команда не идеальна. Невозможно пройти чемпионат России, как и почти любой другой чемпионат в Европе, без поражений. В моём понимании гегемония – это отсутствие конкуренции».

И в чём Семак неправ?

«Зенит» и правда каждый сезон кто-то преследует. Но весной ему никто не конкурент

Первый сезон Семака в «Зените» – тот самый, когда куча игроков в заявке (которых нужно куда-то деть), почти нет трансферов, но результат необходим. Возьмём несколько отсечек: 15-й тур – первое место и пять очков отрыва от «Краснодара»; 17-й – последний перед зимней паузой: первое место и одно очко преимущества перед «Краснодаром». Весной главный соперник увяз – два очка в первых трёх матчах. А «Зенит» попёр. К 25-му туру главный преследователь – уже «Локомотив», но отрыв сумасшедший – восемь очков. Итог – первое чемпионство Семака-тренера. Была ли конкуренция? Безусловно!

Второй сезон – почти аналогично. К 15-му туру у «Зенита» три очка отрыва от «Ростова». К зимней паузе — 10 очков от «Краснодара». То есть догнать ещё сложнее. На вторую строчку опять вскочил «Локомотив», но на дистанции упущено было слишком много.

Сезон-2020/2021 и 15-й тур. Кто у нас на первом месте? ЦСКА. И одно очко отрыва от «Зенита». К 18-му туру в лидерах уже Питер, но всего три очка преимущества перед «Спартаком». И четыре — перед ЦСКА. Почему бы не побороться? Но смотрим тот же 25-й тур: и уже семь очков отрыва от «Спартака». Может, если бы красно-белые весной не проигрывали «Рубину», «Уфе» и «Локо» шансов было бы больше.

И прошлый сезон, когда конкурентом было «Динамо» Сандро Шварца. 15-й тур – и четыре очка преимущества. 18-й – всего два. Более того, к 25-му туру было только +3. А потом «Динамо» рассыпалось: проиграло ЦСКА, «Уралу», «Крыльям». Совсем не по-чемпионски.

Сандро Шварц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вряд ли это можно назвать гегемонией. Уверен, в представлении Семака гегемония – это когда к середине чемпионата ты уже везёшь конкурентам 10 очков, а потом только наращиваешь преимущество. Да и само это слово наверняка смущает тренера и частично преуменьшает его заслуги. Поэтому в понимании тренера лучше заменить это слово на «конкуренцию». Она есть. И без реформ. Хотя если до них дойдёт, то едва ли Семак будет против. Но важно, чтобы они прошли с соблюдениям интересов всех сторон. И решения принимались в обсуждении со всеми клубами.

А что в Европе? Титул ещё разыгрывается только в двух топ-лигах

Логично сравнить нашу ситуацию с происходящим в Европе. Но там всё примерно схоже. В большинстве лиг есть явный фаворит, который определился давно и вряд ли упустит чемпионство. Исключение только два чемпионата – Германия, где впервые за кучу лет Дортмунд борется с «Баварией». Но это скорее исключение из правил. И АПЛ. Хотя после недавнего матча «Манчестер Сити» с «Арсеналом» и там, кажется, тоже всё ясно.

А как у других? Италия: «Наполи» на троне уже несколько месяцев. Сейчас у них +17 и никакой конкуренции. Испания: «Барселона» тоже с начала года на вершине, и за это время никто так и не приблизился. Во Франции у «ПСЖ» всего +8, но мы понимаем, что никто до них не доберётся.

В Португалии «Бенфика» только в последние пару недель вернула интригу, проиграв два матча. «Зенит», кстати, может сделать то же самое. Впереди ещё шесть туров. В Нидерландах у «Фейеноорда» — +8. В Турции у «Галатасарая» — +6. Так что почти везде ситуация очень даже похожа на происходящее в РПЛ.