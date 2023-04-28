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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2, обзор матча чемпионата Англии по футболу, 28 апреля 2023 года

«МЮ» к перерыву вёл в два мяча. А потом «Тоттенхэм» перевернул игру!
Григорий Телингатер
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2
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Плохой день для команды Эрика тен Хага и не очень плохой — для соперника.

У «Тоттенхэма» неоднозначная ситуация. С одной стороны, команда вытащила матч, проигрывая 0:2. С другой — шансы на место в ЛЧ после этого тура только уменьшились. Лондонцы потеряли очки с «Борнмутом» и «Ньюкаслом», а теперь ещё и с «МЮ». По потерянным отставание от зоны Лиги чемпионов – 11 очков.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
27 апреля 2023, четверг. 22:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Санчо – 7'   0:2 Рашфорд – 44'   1:2 Порро – 56'   2:2 Мин – 79'

В начале матча «Юнайтед» выглядел лучше, хотя у команды не было обоих центральных защитников Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса (у Гарри Магуайра тоже травма), так что в основе вышли Виктор Линделёф и Люк Шоу. Это не сильно помешало команде тен Хага, которая отличилась уже на седьмой минуте. Джейдон Санчо сместился с левого фланга в штрафную, и его вроде бы накрывали сразу три соперника, но он всё равно пробил в дальний угол. Голевая передача осталась за Маркусом Рашфордом.

Маркус и сам отличился в первом тайме, когда Бруну Фернандеш организовал контратаку. Для Рашфорда это, получается, лучший сезон в карьере. Нападающий забил 29 мячей за «МЮ» (16 – в АПЛ, шесть – в Лиге Европы, шесть – в Кубке лиги и один – в Кубке Англии).

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

На перерыв команды ушли под свист фанатов «Тоттенхэма». Кажется, это были ещё и отголоски с последнего поражения – 1:6 от «Ньюкасла». Пускай даже болельщикам лондонцев вернут деньги за поход на тот матч.

Во втором тайме «Тоттенхэм» вернулся в игру. На 56-й минуте отличился Педро Порро, который первым успел к рикошету и пробил точно в «девятку» – без шансов для Давида де Хеа. Кажется, это был ключевой момент в игре.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Через мгновение Фернандеш пробил в перекладину, но в целом «Тоттенхэм» воспрял и стал создавать намного больше. Из абсолютно убойных моментов не забил сначала Сон Хын Мин, а потом и Эрик Дайер. Тренеру «МЮ» пришлось реагировать – делать сразу несколько двойных замен, но не помогло. Вышедший на поле Фред часто терял мяч, а Гарри Кейн в какой-то момент резко дёрнулся в атаку, прострелил на Сона, и на этот раз кореец уже не упустил свой шанс – 2:2.

В конце игра уже выровнялась, и настолько явных моментов уже никто не имел. Ничья, которая сохраняет отличные шансы для «МЮ» на попадание в топ-4. Тем более что команде в оставшихся матчах до конца сезона больше не придётся играть ни с кем из топ-клубов, кроме «Челси», который проводит бездарный сезон.

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