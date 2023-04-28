Восемь российских игроков и Черчесов попадут в еврокубки? Семеро могут оказаться в ЛЧ!

Сезон-2022/2023 близится к завершению. В следующем футбольном году команды из России вновь не примут участия в еврокубках, поэтому Россию на международной клубной арене будут представлять игроки и тренеры, играющие и работающие в Европе. Рассказываем, кого из соотечественников стоит ждать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Александр Головин, «Монако»

Самый стабильный российский легионер в Европе борется с «Монако» за путёвку в Лигу чемпионов. Сейчас французский клуб идёт на четвёртом месте с 61 очком после 32 туров. Впереди у «Монако» шесть туров, где нельзя ошибаться. Если монегаски не обойдут «Марсель» и «Ланс» и займут четвёртое место, то напрямую выйдут в групповой этап Лиги Европы.

Александр Головин Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Что касается пятого места, то его обладатель сыграет в квалификации Лиги конференций. Стоит отметить, что выйти в группу ЛЧ напрямую можно только со второго места. Третья строчка даёт возможность попасть туда через квалификацию. В оставшихся турах «Монако» сыграет в том числе с командами, которые идут вслед за ним – «Лилль» (пятая строчка), «Ренн» (шестая) и «Лион» (седьмая).

Турнирная таблица Лиги 1

Оставшиеся матчи «Монако» в Лиге 1:



33-й тур, «Монако» – «Монпелье» (30 апреля);

34-й тур, «Анже» – «Монако» (7 мая);

35-й тур, «Монако» – «Лилль» (14 мая);

36-й тур, «Лион» – «Монако» (19 мая);

37-й тур, «Ренн» – «Монако» (27 мая);

38-й тур, «Монако» – «Тулуза» (6 июня).

Алексей Миранчук, «Торино»

У команды Алексея Миранчука тяжёлое положение. Сейчас «Торино» занимает 11-е место и имеет 42 очка после 31 тура. Впереди семь матчей, где терять очки нежелательно, если хочется догнать «Аталанту» и занять седьмое место. В случае победы «Интера» в Кубке Италии эта строчка позволит туринцам выйти в квалификацию Лиги конференций.

Алексей Миранчук с партнёрами Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Что касается Миранчука, то он сможет помочь «Торино» в следующем сезоне, если будет выкуплен. В ином случае российский полузащитник вернётся в «Аталанту», с которой теоретически тоже может выступить в еврокубках (возможно даже в ЛЧ, но больше шансов на ЛЕ), если не будет продан другому клубу.

Турнирная таблица Серии А

Оставшиеся матчи «Торино» в Серии А:

32-й тур, «Торино» – «Аталанта» (29 апреля);

33-й тур, «Сампдория» – «Торино» (3 мая);

34-й тур, «Торино» – «Монца» (7 мая);

35-й тур, «Верона» – «Торино» (14 мая);

36-й тур, «Торино» – «Фиорентина» (21 мая);

37-й тур, «Специя» – «Торино» (28 мая);

38-й тур, «Торино» – «Интер» (4 июня).

Андрей Лунёв, «Байер»

Если в прошлом сезоне «Байер» занял третье место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, то в этом рискует остаться без еврокубков. Впрочем, у немецкого клуба есть шансы выйти не только в Лигу конференций или Европы, но и в Лигу чемпионов. Сейчас «Байер» в полуфинале ЛЕ, и в случае победы в турнире команда автоматически попадёт в групповой этап ЛЧ на следующий сезон. Если этого не случится, леверкузенцы могут попасть в еврокубки поскромнее через Бундеслигу.

Андрей Лунёв Фото: Octavio Passos/Getty Images

В Германии ещё неизвестна судьба обладателя Кубка страны, поэтому, если его выиграет «Фрайбург» или «Лейпциг», команды, занявшие пятое и шестое места, напрямую выйдут в Лигу Европы. Клуб, занявший седьмую строчку, отправится в квалификацию Лиги конференций. Этим летом у Андрея Лунёва истекает контракт с «Байером», поэтому сыграет ли он в следующем сезоне в еврокубках за немецкую команду – большой вопрос.

Турнирная таблица Бундеслиги

Оставшиеся матчи «Байера» в Бундеслиге:

30-й тур, «Унион» – «Байер» (29 апреля);

31-й тур, «Байер» – «Кёльн» (7 мая);

32-й тур, «Штутгарт» – «Байер» (14 мая);

33-й тур, «Байер» – «Боруссия» М (21 мая);

34-й тур, «Бохум» – «Байер» (27 мая).

Александр Кокорин, «Фиорентина» / «Арис»

На данный момент Александр Кокорин игрок «Ариса», но по окончании сезона он должен вернуться в «Фиорентину», с которой у него действует контракт до лета 2024 года. Если тренерскому штабу понадобится российский нападающий, то он может сыграть в еврокубках в следующем сезоне. Чтобы туда попасть, «Фиорентине», как и «Торино», нужно занять седьмое место, которое даст путёвку в квалификацию Лиги конференций (если «Интер» выиграет Кубок Италии). Но существует и другой вариант: если «Фиорентина» выиграет Лигу конференций, то автоматически попадёт в групповой этап ЛЕ на следующий сезон.

Оставшиеся матчи «Фиорентины» в Серии А:

32-й тур, «Торино» – «Аталанта» (29 апреля);

33-й тур, «Сампдория» – «Торино» (3 мая);

34-й тур, «Торино» – «Монца» (7 мая);

35-й тур, «Верона» – «Торино» (14 мая);

36-й тур, «Торино» – «Фиорентина» (21 мая);

37-й тур, «Специя» – «Торино» (28 мая);

38-й тур, «Торино» – «Интер» (4 июня).

Александр Кокорин Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images / ARISFC.COM

Кстати, Кокорин может сыграть даже в Лиге чемпионов, но для этого ему нужно остаться в «Арисе» и выиграть чемпионство. Сейчас его клуб идёт на первом месте с 64 очками, опережая АПОЭЛ на один балл. Впереди два тура в чемпионской группе, и если «Арис» где-то потеряет очки, то сыграет не в квалификации ЛЧ, а в квалификации Лиги конференций. Но если в отборе Лиги чемпионов «Арис» постигнет неудача, будет шанс поиграть в Лиге Европы.

Турнирная таблица чемпионата Кипра

Оставшиеся матчи «Ариса»:

32-й тур, «Арис» – «Пафос» (1 мая);

33-й тур, АЕК – «Арис» (6 мая).

Иван Злобин, «Фамаликан»

У «Фамаликана» хорошие шансы на попадание в еврокубки. Сейчас команда идёт на шестом месте с 42 очками после 29 туров и находится в полуфинале Кубка Португалии, где первый матч проиграла «Порту» (1:2). Если Кубок страны выиграет «Брага» или «Порту», то «Фамаликан» может выйти в квалификацию Лиги конференций с шестого места. Для этого нужно удачно провести концовку сезона.

Турнирная таблица Примейры

Оставшиеся матчи «Фамаликана» в Примейре:

30-й тур, «Спортинг» – «Фамаликан» (30 апреля);

31-й тур, «Фамаликан» – «Шавиш» (8 мая);

32-й тур, «Визела» – «Фамаликан» (13 мая);

33-й тур, «Фамаликан» – «Порту» (20 мая);

34-й тур, «Риу Аве» – «Фамаликан» (28 мая).

Иван Злобин Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Магомед-Шапи Сулейманов, «Хапоэль» Беэр-Шева

С большой долей вероятности команда Магомеда-Шапи Сулейманова сыграет в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне. Сейчас «Хапоэль» идёт на втором месте в чемпионате Израиля с 68 очками, отставая от «Маккаби» из Хайфы на семь баллов. Вряд ли клуб Сулейманова сможет отыграть такой отрыв. Впрочем, всё решит очная игра, которая будет уже в следующем туре. Так что у Шапи есть шансы даже на ЛЧ.

Турнирная таблица чемпионата Израиля

Оставшиеся матчи «Хапоэля»:

33-й тур, «Хапоэль» – «Маккаби» Х (1 мая);

34-й тур, «Ашдод» – «Хапоэль» (8 мая);

35-й тур, «Маккаби» Т-А – «Хапоэль» (13 мая);

36-й тур, «Хапоэль» – «Маккаби» Нт (20 мая).

Никита Хайкин, «Будё-Глимт»

Никита Хайкин вернулся в «Будё-Глимт». В Норвегии сезон только стартовал, а в прошлом команда российского вратаря заняла второе место, поэтому «Будё-Глимт» начнёт еврокубковое выступление с квалификации Лиги конференций.

Никита Хайкин Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Егор Пруцев, «Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» уже чемпион Сербии. В следующем сезоне команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, и, возможно, мы увидим дебют Егора Пруцева в этом турнире. Российский полузащитник, чей контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года, сыграл семь матчей за клуб в этом сезоне и результативными действиями не отметился.

Станислав Черчесов, «Ференцварош»

За пять туров до конца сезона «Ференцварош» имеет шестиочковый отрыв. В случае победы в чемпионате команда Станислава Черчесова выйдет в квалификацию Лиги чемпионов (в случае неудачи будет в ЛЕ), а если оступится и займёт второе место, то сыграет в квалификации Лиги конференций.

Турнирная таблица чемпионата Венгрии

Оставшиеся матчи «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии:

29-й тур, «Уйпешт» – «Ференцварош» (1 мая);

30-й тур, «Ференцварош» – «Кишварда» (6 мая);

31-й тур, «Кечкемет» – «Ференцварош» (13 мая);

32-й тур, «Ференцварош» – «Дебрецен» (20 мая);

33-й тур, «Мезёкёвешд» – «Ференцварош» (27 мая).