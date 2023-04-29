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Как Алексей Миранчук играет за «Торино»: сравнение с выступлениями в «Аталанте», статистика, где продолжит карьеру

Миранчук — в необычной ситуации. Если он «насолит» Гасперини, то может лишить себя ЛЧ
Павел Прохоров
Миранчук — в необычной ситуации
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Сегодня у российского полузащитника главный матч в сезоне.

Алексей Миранчук проводит лучший сезон в итальянской карьере. Российский полузащитник регулярно играет в старте, а сейчас вместе с «Торино» борется за еврокубки. Чтобы туда попасть, туринскому клубу надо занять седьмое место в Серии А, если «Интер» выиграет Кубок Италии. В этом случае «Торино» примет участие в квалификации Лиги конференций. За эту строчку вместе с туринским клубом будут бороться: «Аталанта», «Болонья», «Удинезе» и «Фиорентина». Именно с бывшей командой Миранчука «Торино» встретится уже сегодня.

Италия - Серия А. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 21:45 МСК
Торино
Турин
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
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Миранчук в «Торино» уже отыграл больше, чем за два года в «Аталанте»

Аренда в «Торино» сильно изменила карьеру Алексея. В этом сезоне россиянин сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах. По количеству игровых минут Миранчук провёл на поле больше времени, чем за два года в «Аталанте» (1878 против 1763).

Кроме того, экс-полузащитник «Локомотива» проводит самый результативный сезон в Серии А. Чемпионат Италии ещё не завершился, а у хавбека четыре гола и шесть результативных передач, включая победные мячи в ворота «Милана» и «Фиорентины». В «Аталанте» у Джан Пьеро Гасперини у Алексея было девять голов и семь ассистов в 56 матчах.

В «Торино» Миранчук тратит в среднем 2,5 матча на результативное действие (в «Аталанте» – 3,5). Однако смена команды никак не поменяла склонность игрока к травмам – в этом сезоне полузащитник пропустил восемь игр туринского клуба и 53 дня из-за повреждения бицепса бедра и разрыва отводящей мышцы. В сезоне-2021/2022 у Миранчука было три травмы, из-за которых он не принял участие в 10 встречах «Аталанты». Но самое главное, что Алексея ценят в «Торино», о чём постоянно говорит Иван Юрич.

Иван Юрич
Иван Юрич
главный тренер «Торино»

«Я доволен Миранчуком. Он пришёл в аренду, потому что в «Аталанте» был восьмым атакующим игроком, теперь он отлично играет — забивает и отдаёт голевые передачи. Тот, кто думает, что Алексей должен забивать по 20 мячей, сошёл с ума».

К Миранчуку проявляют интерес многие команды из Италии и других стран Европы, но «Торино» хочет сохранить игрока у себя. «Аталанта» готова продать полузащитника за € 12 млн. По информации Tuttosport, боссов «Торино» такой сценарий не устраивает, поэтому туринский клуб попытается снизить цену или продлить арендное соглашение Миранчука ещё на один сезон.

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В первом круге Миранчук пропустил игру с «Аталантой» из-за травмы, но сейчас постарается «насолить» Джан Пьеро Гасперини, который два года видел в Алексее игрока подмены. Чтобы иметь шансы на Лигу конференций, «Торино» нельзя терять очки. В случае победы над бывшей командой российского полузащитника туринцы сократят отставание до семи очков.

Но самое интересное, что отличный матч Миранчука с «Аталантой» может негативно сказаться на перспективах клуба, которому принадлежит хавбек. Поражение, в котором в теории может принять участие Алексей, всерьёз уменьшит шансы «Аталанты» на ЛЧ в следующем сезоне. Сейчас команда отстаёт от топ-4 на четыре очка.

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Представьте ситуацию: Гасперини по окончании сезона возвращает показавшего себя россиянина обратно в Бергамо, но в Лигу чемпионов «Аталанта» не квалифицировалась. Потому что ей не хватило тех самых очков, что она потеряла в игре с «Торино». Как говорится, жизнь – лучший драматург.

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